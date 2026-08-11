Haidu Kowski presenta "FOLK LORE": el libro que transforma la escritura en vivo en una experiencia literaria

El escritor y productor cultural Haidu Kowski presentó “FOLK LORE”, un libro inspirado en su experiencia al frente de Jam de Escritura, y explicó su particular mirada sobre la improvisación literaria en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El origen de “FOLK LORE” está ligado a Jam de Escritura, un evento que Kowski produce desde 2007 y que propone una experiencia diferente: el público no escucha al escritor, sino que lee en simultáneo aquello que está creando. “El libro nace, folclore nace del evento Jam de Escritura, que es un evento que produzco desde 2007”, explicó.

Una experiencia de escritura en vivo frente al público

Kowski describió la propuesta como una experiencia similar al cine, aunque con una diferencia fundamental: “En vez de ver una película, lees en vivo lo que un autor está improvisando”. La escritura ocurre frente al público y se desarrolla acompañada por música e ilustraciones.

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De esta manera, el proceso creativo deja de ser privado y se convierte en parte del espectáculo.

Casi 20 años de escritura en vivo

Kowski destacó que su recorrido con Jam de Escritura lo llevó a participar de escenarios y encuentros literarios en distintos países. “Hubo más de 300 eventos en el mundo”, señaló, al recordar experiencias como la apertura de la Feria de Oaxaca y el cierre de la FIL de Guadalajara, además de presentaciones en Barcelona y otras ciudades.

A partir de esa extensa trayectoria comenzó a recopilar textos de escritores reconocidos y a desarrollar un ensayo sobre la escritura en tiempo real.

“Cuando nos sentamos a escribir, querramos o no, tengamos un día en la cabeza, estamos improvisando”, sostuvo. Para el autor, incluso cuando alguien se sienta frente a una computadora con una idea previa, existe un componente inevitable de improvisación.

“En el momento de tipear es pura improvisación, no sabemos qué vamos a escribir”, afirmó.

El valor de no saber hacia dónde va la historia

Para Kowski, esa incertidumbre constituye precisamente uno de los mayores atractivos de la literatura. “Lo más lindo de la literatura y de la escritura es eso, no saber a dónde nos vamos a llevar, sorprendernos nosotros mismos con el texto”, expresó.

“FOLK LORE” reúne parte de esos materiales y propone reflexionar sobre qué sucede cuando el lector presencia el nacimiento de una obra.

“El público de pronto se convierte en lector instantáneo de una obra”, explicó Kowski, quien remarcó que en este formato el escritor también queda expuesto frente a quienes leen.

La diferencia, según el autor, está en mostrar el texto sin el proceso tradicional de corrección: “Una cosa es tener un texto hipercorregido, pasado por edición, pasado por corrección, a sentarse y de pronto mostrar un texto crudo”.

Ese texto, aclaró, no es necesariamente mejor ni peor: “Simplemente es un texto crudo, es lo que ocurre en el momento”. Esa tensión entre improvisación, exposición y creación constituye el núcleo de la experiencia que dio origen a “FOLK LORE”.