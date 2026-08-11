"Puerto Stanley, 1982": los hechos reales que inspiraron una novela sobre Malvinas

Nicolás Cassese, periodista y cronista de La Nación, dialogó con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, sobre su experiencia en Malvinas y la historia que inspiró su novela, Puerto Stanley, 1982, surgida de su encuentro con el artista isleño James Peck. Cassese viajó tres veces a Malvinas como cronista y recordó: “Tuve el privilegio de viajar tres veces a Malvinas como cronista”.

La primera visita fue en 2000, cuando tenía 23 años y era un joven periodista, y terminó siendo determinante para su posterior carrera literaria. En las islas conoció a James Peck, un artista malvinense con quien entabló una amistad y cuyo relato sobre la guerra terminó inspirando una escena central de su ficción: “Me quedó esa imagen de James en la campiña escuchando este tema de Barbra Streisand”.

La historia de James Peck que inspiró la novela sobre Malvinas

En una de sus conversaciones, Cassese descubrió un tatuaje en el antebrazo de Peck que decía I am a woman in love, el título de una canción de Barbra Streisand. Peck le contó que durante la guerra tenía 13 años y que recorría el camp de las islas junto a su padre en una Land Rover, escuchando ese único cassette.

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Esa escena real se transformó, años después, en el comienzo de su ficción. “Esa imagen me la contó James, pero yo lo que hice fue ponerla el 1 de abril de 1982 y es el inicio del libro”, contó.

A partir de allí construyó una novela coral protagonizada por James, su padre, su madre y el novio argentino de ella. “Es la guerra de Malvinas, pero con otra perspectiva, es una novela coral”, explicó. El conflicto aparece contado desde quienes habitaban las islas cuando comenzó la guerra.

Malvinas: una identidad argentina que conoce poco a los isleños

La experiencia de Cassese como periodista también estuvo marcada por la tensión con los habitantes de las islas. “No son amables, James sí, James es una persona encantadora, lo quiero mucho”, señaló.

El cronista recuerda incluso que, apenas llegó a un hotel durante uno de sus viajes, fue recibido por el comisario local, quien le explicó los motivos de la desconfianza hacia los argentinos. “No nos quieren nada”, sintetizó Cassese al describir el vínculo entre ambas comunidades.

Para el periodista, esa distancia también revela una paradoja: Malvinas ocupa un lugar central en la identidad nacional argentina, pero existe un profundo desconocimiento sobre la vida cotidiana de quienes habitan las islas.

“Sobre Malvinas, es como un sentimiento muy profundo, muy instalado en nuestra condición de argentinos”, sostuvo. Sin embargo, advirtió: “Sabemos muy poco de lo que de verdad ocurre”.

En ese contraste encontró una de las razones para contar su historia: “Me parecía que era interesante contar qué es lo que ocurría en este pueblito, que los argentinos mentamos tanto, pero conocemos poco”.