Dólar a $1.700: la proyección para fin de año que mira el mercado

El mercado argentino atravesó una jornada de fuerte volatilidad, con una caída cercana al 3% promedio en los distintos sectores durante la última hora y media de operaciones. Para Nicolás Borra, en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el movimiento estuvo explicado principalmente por factores políticos y parlamentarios.

“Los ruidos que estamos teniendo sobre todo en el equity, o sea la renta variable, está siendo netamente político”, sostuvo el analista. En ese sentido, señaló que el contexto internacional no aportó un factor negativo significativo, mientras que a nivel doméstico el mercado reaccionó ante las dificultades del Gobierno para avanzar con determinadas iniciativas legislativas. Según Borra, el escenario cambió ante la posibilidad de nuevos alineamientos políticos: “Todo empieza a desencadenarse desde la pérdida electoral que tiene el gobierno con la ley de tierras”, afirmó, al vincular ese resultado con un eventual acercamiento entre sectores del peronismo.

Riesgo país: por qué los 400 puntos siguen siendo un límite

El riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos después de haber perforado recientemente la barrera de los 400. Para Borra, todavía existen restricciones que impiden una baja sostenida.

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“Nosotros siempre mantuvimos la idea de que el riesgo país para perforar los 400 puntos y que sea consistente, tenés que liberar los controles cambiarios que aún persisten”, explicó.

A esto sumó una menor acumulación de reservas y el ingreso a una etapa de menor disponibilidad de dólares provenientes del agro. Por eso, consideró que “el riesgo país tiene un piso en los 400 puntos que es muy difícil de romper”.

Sobre los bonos, destacó el atractivo de las nuevas emisiones y aseguró: “Nosotros en lo particular recomendamos pasar a esos bonos por el esquema que tienen”. Según explicó, los títulos permiten obtener varios cupones antes del escenario electoral de 2027 y ofrecen alternativas según el perfil de riesgo del inversor.

Dólar y los $4 billones: qué espera el mercado

Respecto del dólar, Borra proyectó un cierre de año relativamente estable. “Yo la verdad creo que vamos a terminar el año con un dólar tranquilo, entre 1600 y 1700 pesos”, estimó, y remarcó que el ingreso de divisas provenientes del agro y la energía podría contribuir a sostener esa calma.

Finalmente, se refirió a la polémica por los $4 billones y cuestionó la comunicación oficial. “Para mí es una mala declaración decir ‘en algún lado están’”, afirmó, aunque aclaró que para los especialistas esos fondos son rastreables. “Los profesionales sabemos que eso es totalmente rastreable”, concluyó.