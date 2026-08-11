Consumo en Argentina: por qué las cuentas muestran crecimiento y las ventas caen

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Milagros Gismondi, economista jefe de Invecq y ex secretaria de Hacienda de PBA, analizó los distintos indicadores sobre el consumo en Argentina y explicó por qué muestran resultados diferentes.

La economista señaló que las cuentas nacionales muestran un crecimiento, mientras que los relevamientos privados reflejan una contracción del consumo masivo. “Hay varios números que están dando vueltas y no es que hay que poner en duda todos, sino que por ahí ver qué te está dando cada uno”, explicó.

Qué muestran las cuentas nacionales sobre el consumo

Gismondi destacó que las cuentas nacionales muestran una dinámica diferente a la de los relevamientos de consumo masivo. “El consumo de cuentas nacionales te está mostrando un crecimiento versus lo que sería el primer trimestre del 2023 de un 7%”, señaló, al describir un crecimiento que calificó como “algo dinámico”.

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Sin embargo, los datos privados presentan otro escenario. “Después están ciertas estadísticas de supermercados, de CAME, de CENTIA, o sea relevamientos privados y demás que lo que te dicen que el consumo masivo está en contracción”, sostuvo.

Para Gismondi, la diferencia se explica principalmente por el alcance de cada medición. “Cuentas nacionales tiene más que consumo masivo”, afirmó.

Motos, servicios y comercio: qué muestran los datos

La economista puso como ejemplo algunos sectores que permiten comprender por qué las cifras pueden parecer contradictorias. “Vemos las ventas de motos aumentaron un 84% versus 2023, y eso es parte del consumo”, detalló.

También remarcó la importancia de incorporar los servicios al análisis: “Los servicios también”, señaló, al explicar que forman parte de una medición más amplia del consumo.

De esta manera, Gismondi diferenció el comportamiento del consumo agregado de la situación específica del comercio minorista. “Es bastante más amplio a veces que el indicador de consumo minorista, que sin duda está en un momento de tensión”, concluyó.

Su análisis se produjo en medio de la discusión generada por los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registraron una caída interanual de las ventas minoristas y reavivaron el debate sobre el verdadero estado del consumo en Argentina.