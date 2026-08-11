"Enamorarse y hablar corto y enredado": la obra de Leandro Airaldo que lleva una década explorando el amor y el lenguaje

El dramaturgo y director teatral Leandro Airaldo repasó el origen y las claves de “Enamorarse y hablar corto y enredado”, su obra sobre el amor, los vínculos y las dificultades del lenguaje, en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La obra comenzó su recorrido en 2017 en el Teatro NUM y luego pasó por distintas salas, entre ellas El Camarín de las Musas y el Metropolitan, además de una temporada en el Teatro Timber. Actualmente regresó a El Camarín de las Musas y se encamina a cumplir una década en cartel. “Tiene 10 años en cartel, comenzamos en el año 2017 en el Teatro NUM”, recordó Airaldo, quien también destacó el extenso recorrido de la pieza por distintos escenarios porteños.

Dos desconocidos, una plaza y las dificultades para comunicarse

El proyecto también dio lugar a un libro, aunque el propio dramaturgo reconoció entre risas que no lo llevó a la entrevista. El título de la obra, según explicó, surgió de una frase pronunciada por uno de sus protagonistas.

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La historia presenta a dos personajes que no se conocen y que se encuentran en un banco de una plaza: Ana, una joven de ciudad, y Pedro, un hombre de campo.

“La obra son dos personajes, dos desconocidos, que se encuentran en el banco de una plaza”, explicó Airaldo. El encuentro comienza a partir de un elemento inesperado: “A partir del vuelo de una mariposa comienzan a entablar un diálogo”.

A medida que avanza la historia, ambos personajes comienzan a sentirse atraídos, pero el acercamiento sentimental genera, paradójicamente, mayores dificultades para comunicarse. “En la medida que se sienten cada vez más atraídos, empiezan a tener cada vez más dificultades para comunicarse”, señaló el dramaturgo.

El juego teatral se construye precisamente sobre esa tensión entre enamoramiento y lenguaje. “La obra juega con el lenguaje, juega con la manera de hablar”, resumió Airaldo.

El particular juego del lenguaje que define la obra

Una de las características más singulares de la pieza es que los personajes hablan utilizando una sola oración durante toda la obra. “Los personajes hablan con una sola oración durante todo el relato”, explicó el autor. La regla, sin embargo, no nació como una decisión previa sino durante el proceso creativo.

Airaldo contó que comenzó a improvisar la obra en 2015 y que, al revisar las primeras páginas, descubrió aquella particularidad: “Al releerla me di cuenta que hablaban con una sola oración”.

A partir de ese hallazgo decidió convertirlo en una regla formal y sostenerla durante toda la historia: “Dije, bueno, ¿qué pasa si independientemente a donde voy con este relato no sostengo esta arbitrariedad?”.

Así nació uno de los rasgos centrales de “Enamorarse y hablar corto y enredado”, una obra que utiliza el lenguaje como herramienta dramática para contar las dificultades, los silencios y las contradicciones que aparecen cuando dos personas comienzan a enamorarse.