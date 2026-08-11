Economía real bajo presión: qué está pasando con el crédito y el consumo

En diálogo con +Perfil, la periodista Eugenia Muzio analizó la estrategia oficial frente a la morosidad, el crédito y el consumo, y advirtió sobre la distancia entre la estabilidad macroeconómica y la situación de la economía real. La periodista destacó las últimas definiciones del Banco Central respecto del nivel de liquidez y el crédito: “El nivel de liquidez está bien, es decir, no vamos a bajar encajes bancarios para que haya mayor liquidez” y así permitir que los bancos ofrezcan financiamiento a menor costo.

Sobre la morosidad, explicó el mecanismo planteado para quienes tienen dificultades de pago: “Cada tres meses una persona que estaba en situación 5 podía ir a situación 4, situación 3 y así, llegaba a nueve meses de poder llegar a una situación 1 en el Cendeu, en la central de deudores”. Además, puso el foco en las medidas de refinanciación impulsadas por distintas entidades y en la estrategia del Gobierno para abordar la situación.

Morosidad y refinanciación: la estrategia del Gobierno

La periodista también puso el foco en las medidas de refinanciación impulsadas por distintas entidades. “Quien hizo punta en eso fue el Banco de la Nación”, señaló, y agregó que posteriormente se sumaron otras entidades.

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Para Muzio, esto revela una estrategia que combina discurso y pragmatismo: “Hacia afuera muestra lo dogmático y después en lo pragmático mueve de a poquito”.

En ese sentido, consideró que el Gobierno parece evitar presentar estas acciones como una intervención directa. “Alguna cuestión ha hecho por debajo intentando no dar declaraciones más cuantiosas respecto de qué es lo que está haciendo”, afirmó.

La macroeconomía y el desafío de la economía real

Al analizar el consumo y la situación de la economía real, Muzio planteó dudas sobre cuánto tiempo puede sostenerse el actual esquema. “No ve por ahora el riesgo sistémico, lo mismo con el consumo, lo mismo con la microeconomía”, explicó.

La periodista remarcó que el Gobierno logró avances en materia macroeconómica, pero que todavía persisten dificultades en la economía cotidiana: “La macro la ha ordenado, pero la micro no la está ordenando”.

Además, vinculó la evolución de la política económica con factores externos y electorales. “Hay que ver cuál es ese algo”, sostuvo al referirse a qué podría modificar la actual estrategia oficial, y mencionó como elementos a seguir las elecciones en Estados Unidos y el swap con ese país.

Finalmente, Muzio sintetizó el escenario con una advertencia: “Hay que ver hasta dónde ordenó la macro y qué es lo que está faltando”.