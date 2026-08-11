Millones en efectivo y miles de dólares en viajes: los gastos de Adorni que investiga la Justicia

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, reconstruyó gastos por $272.820.832,20 y US$402.578,12 entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Dentro de ese monto, $51.715.080,41 y US$374.081,66 fueron abonados en efectivo. El análisis también identificó viajes internacionales con consumos de miles de dólares, entre ellos US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España y US$6.055 en Estados Unidos.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas y le otorgó al exjefe de Gabinete 15 días para responder sobre 20 puntos concretos. El documento analiza el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026 y fue elaborado a partir del cruce de información patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de datos sobre viajes, operaciones inmobiliarias y activos virtuales. La medida forma parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el Juzgado Federal N°4.

Uno de los principales puntos observados son los pagos realizados en efectivo por Adorni y Angeletti, que durante el período investigado ascendieron a $51.715.080,41 y US$374.081,66. La magnitud es especialmente significativa en moneda extranjera, donde el efectivo representó alrededor del 92,9% de los gastos en dólares reconstruidos por los investigadores.

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Durante 2024, fueron identificados desembolsos en efectivo por $33.149.756,39 y US$89.196,83. En 2025 llegaron a $14.895.324,02 y US$273.534,14, mientras que entre enero y mayo de 2026 se registraron otros movimiento por $3.670.000 y US$11.350,69.

En total, los gastos generales relevados durante el período ascendieron a $272.820.832,20 y US$402.578,12. Ese dinero habría sido destinado a obras, cancelación de obligaciones, servicios profesionales, consumos familiares, viajes y otros gastos que ahora la fiscalía busca contrastar con los ingresos y fondos disponibles del grupo familiar.

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Uno de los puntos centrales del requerimiento está relacionado con una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La investigación incorporó la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber recibido US$245.000 por la remodelación integral del inmueble en efectivo. Pollicita pidió que Adorni detalle el origen de cada una de las sumas utilizadas y aporte los comprobantes correspondientes.

La fiscalía también reclama explicaciones sobre el dinero utilizado para adquirir el lote y pagar la tasa de ingreso al country, además de las mejoras realizadas posteriormente. Otro inmueble incluido en el requerimiento es un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, cuya adquisición y mobiliario también quedaron bajo análisis. Parte de esos muebles, según el documento, fueron abonados en dólares y en efectivo.

Los viajes del grupo familiar entre 2024 y 2026 constituyen otro capítulo de la investigación. La fiscalía relevó desplazamientos internacionales hacia Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos, además de viajes dentro del país. Entre los consumos identificados aparecen US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España y US$6.055 en Estados Unidos.

También fueron incorporadas estadías en Bariloche, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca y Chapelco. Durante un viaje a Bariloche en junio de 2024, por ejemplo, se reconstruyeron gastos por más de $3,1 millones, además de casi $4,9 millones en alojamiento.

Uno de los casos detallados corresponde a un viaje a Estados Unidos en marzo de 2026. Los pasajes de la comitiva oficial fueron afrontados por el Estado, mientras que Angeletti habría pagado un regreso en clase business por US$5.144,55. La fiscalía quiere determinar de dónde salió el dinero utilizado tanto en esos viajes como en alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

La diferencia entre ingresos y gastos y los dólares declarados

Otro de los puntos que deberá explicar Adorni es la diferencia entre los ingresos comprobados del grupo familiar y los gastos reconstruidos por la fiscalía. Según el requerimiento, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, Adorni percibió 35 haberes por su función pública y, al sumar los ingresos comprobados de Angeletti, los recursos alcanzaron $229.752.283,20.

Durante ese período, los gastos relevados llegaron a $272.820.832,20, lo que dejó una diferencia de aproximadamente $43.068.549 que forma parte de las explicaciones solicitadas. El análisis incluyó seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes, tarjetas de crédito y otras erogaciones.

A esto se suma una tenencia superior a US$500.000 declarada por Adorni. La fiscalía busca conocer cómo se conformaron esas divisas y le pidió que explique una operación de “venta de activos” mencionada como origen del dinero, identificando qué activos fueron vendidos, cuándo, a quiénes y por qué montos, además de aportar trazabilidad bancaria, bursátil o registral.

El patrimonio del exfuncionario ya había quedado bajo análisis también por sus operaciones con criptomonedas. En junio, Pollicita avanzó en medidas destinadas a determinar el origen de los fondos vinculados con bitcoins después de declaraciones públicas de Adorni sobre sus inversiones. El nuevo requerimiento reclama ahora información sobre cuatro cuentas de activos virtuales incorporadas mediante declaraciones rectificativas y otros criptoactivos detectados en la investigación.

La evolución de las deudas declaradas también despertó interrogantes. Según el análisis citado por TN, el pasivo pasó de $92.440.268,79 a $317.312.719,68 y el incremento estuvo relacionado con cuatro nuevas deudas en dólares contraídas con particulares, sin obligaciones bancarias de características similares durante el mismo período.

La investigación alcanzó además a compras y pagos realizados mediante terceros. La fiscalía detectó 20 comprobantes informados ante ARCA por más de $6 millones que no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o billeteras virtuales, además de 16 facturas por más de $2 millones cuyos pagos no coincidirían con los importes registrados.

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Parte de esa línea ya había derivado en declaraciones testimoniales de empleados de la entonces Vocería Presidencial. Una exsecretaria de Adorni reconoció haber intervenido en la compra de productos para el funcionario, entre ellos artículos para el hogar por más de $8 millones, aunque declaró que el pago había sido realizado en efectivo por Angeletti. También se investigaron compras de tecnología efectuadas con tarjetas de empleados públicos.

El requerimiento constituye ahora una instancia clave dentro de la causa. Adorni tendrá la posibilidad de presentar documentación y explicar el origen de los fondos, las operaciones y las diferencias detectadas antes de que la fiscalía evalúe cómo continúa la investigación. El informe de la DAFI que precedió a esta medida había detectado inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos, bienes, ahorros, inversiones y deudas del grupo familiar.

RG/MSS