Manuel Adorni deberá justificar frente a la Justicia “un incremento patrimonial que pasó de un 2.241% nominal y 415% real”

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevos elementos a partir del requerimiento del fiscal Pollicita para que el ex funcionario justifique el origen de determinados bienes e ingresos. En este contexto, durante la Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Sol Clemente, reconstruyó las principales inconsistencias detectadas en el período en el que Adorni ocupó distintos cargos dentro del Gobierno.

Sol Clemente presentó una línea de tiempo que comienza con la asunción de Adorni como vocero presidencial el 14 de diciembre de 2023 y continúa con sus declaraciones juradas y su posterior renuncia. Según explicó, el fiscal puso el foco en la diferencia entre los ingresos declarados y los gastos familiares: “¿Qué es lo que está diciendo el fiscal acá? A ver qué pasó en ese periodo porque sus gastos eran de un nivel mientras que su sueldo era de otro”.

Qué plantea el fiscal Pollicita

Y detalló: “Lo que dice el fiscal Pollicita es que Manuel Adorni en este periodo cobró 35 sueldos y además está lo que ganaría su mujer que no lo conocemos pero eso también lo cuenta”.

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Según los cálculos expuestos, los ingresos familiares rondaron los 230 millones de pesos, mientras que los gastos alcanzaron aproximadamente los 272 millones. “Es decir, lo que Pollicita le dice a Manuel Adorni es de dónde sacaste 43 millones de pesos que es lo que hablábamos en un comienzo”, planteó.

Clemente señaló que la investigación también pone la lupa sobre otros movimientos patrimoniales: “Además de esto que veníamos hablando de estos 43 millones de pesos, hay algo más arriba, que son 400 mil dólares”.

Según explicó, esos dólares estarían relacionados con refacciones realizadas en una propiedad: “¿De dónde salieron estos 400 mil dólares para hacer, por ejemplo, las refacciones en la casa?”.

Inconsistencias en la declaración jurada de Adorni

Otro punto destacado fueron las rectificaciones de las declaraciones juradas. En este sentido, mostró las diferencias entre las presentaciones originales y sus posteriores modificaciones. “Por ejemplo, ahí lo que pueden ver es que en 2023, la primera que presenta decía que tenía 27 millones de pesos. Si ves al costado, claramente la línea crece mucho más y hay 478 millones”, resaltó.

La periodista cerró su exposición con un dato central sobre la evolución patrimonial: “Entonces, finalmente lo que pasa acá es que el incremento patrimonial de Manuel Adorni pasó de un 2.241% nominal y 415% real, considerando obviamente la inflación”.

A su vez, remarcó la dimensión del proceso y su incertidumbre: “Es algo bastante complicado, no sabemos qué va a pasar en estos 15 días, pero esto es básicamente lo que tiene que justificar el ex jefe de gabinete”.