Cómo fue el operativo secreto para cuidar a Donald Trump tras el supuesto ataque al avión presidencial

El supuesto operativo de seguridad que involucró a Donald Trump durante su traslado desde Turquía generó un fuerte impacto en Estados Unidos y rápidamente se convirtió en uno de los principales temas de la agenda política y mediática. En este contexto, en una nueva edición de Ronda de Corresponsales, el periodista Norman Powell analizó la repercusión del episodio y explicó cómo fue recibido por la prensa estadounidense.

Sobre si el episodio podría beneficiar electoralmente a Trump, Norman Powell fue cauto: “No sé si le suma votos, sinceramente, pero indudablemente ha impactado aquí fuertemente y está ocupando todos los titulares, sin duda”.

La desaparición de Trump se dio a espaldas del periodismo

El episodio trascendió luego de que se conociera que Trump habría abandonado el avión presidencial sin que los periodistas y funcionarios que viajaban en esa aeronave fueran informados de su cambio de transporte.

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Asimismo, describió la particularidad del operativo: “Porque nunca había sucedido que un presidente de Estados Unidos fuera llevado a un container y ese container o contenedor después transportado a otro avión secreto para llevarlo a Trump hasta Gran Bretaña, y donde ahí realmente tomó el avión presidencial”.

La información comenzó a circular a través de medios estadounidenses como CNN y The New York Times. Sobre cuál de los dos medios había publicado primero la noticia, Powell respondió: “No estoy seguro cuál fue primero, pero entre CNN y New York Times estuvieron dando la noticia muy temprano y ahora por supuesto está en todos los medios y está confirmado”.

También se refirió al nivel de verificación que tuvo que atravesar la información antes de ser difundida. En ese sentido, destacó la importancia del chequeo periodístico frente a un operativo de semejante magnitud. Sobre las características de la maniobra, explicó: “Es una operación del servicio de inteligencia enorme”.