Cómo construyó Manuel Adorni su patrimonio: desde vender autos hasta el Gobierno

La periodista, Paula Bistagnino, reconstruyó para Ronda de Investigación por +Perfil distintos aspectos de la trayectoria de Manuel Adorni y puso el foco en episodios poco conocidos de su vida antes de llegar al Gobierno.

“Debo decir que todavía falta un grandísimo perfil de Manuel Adorni en el sentido de ir a buscar esas cositas. Yo iría a buscar a sus compañeros de secundaria, a saber cómo creció este personaje, a sus vecinos”, planteó Paula Bistagnino.

Manuel Adorni podría haber estado en el reality Gran Hermano

Uno de los datos que destacó fue el casting de Adorni para un reality: “Lo que trae son algunas de las fotos de Manuel Adorni antes de llegar al Gobierno”. Y agregó: “Manuel Adorni podría haber estado, junto con Gastón Trezeguet, Tamara Paganini, y otros, en Gran Hermano 2001”. Según describió, “tenía 18 años entonces”, aunque luego aclaró: “Sí, dice que tenía 18 años, cosa que no es cierta porque tenía 21, porque nació en el 80”.

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También repasó su recorrido académico y laboral: “Empezó a trabajar, a estudiar, estudió en la Universidad de La Plata, quiso ser economista en la Universidad Nacional de La Plata, no lo logró, se fue a la UAED, se recibió de contador”.

Luego, Bistagnino destacó un período de 15 años trabajando en una concesionaria: “Una concesionaria de autos, era vendedor de autos, ahí sí hay unos cuantos testimonios respecto a ese Manuel Adorni, vendedor de autos”. Sobre su salida de ese trabajo, señaló: “Lo que queda como dato, para extraer el dato acá, es que después de 15 años, cuando se fue, se fue con un juicio laboral”.

También puso la lupa sobre sus hobbies y su relación con los medios. “Hay una computadora vieja, y también entre los hobbies de Manuel Adorni está el de coleccionar computadoras viejas”, planteó.

La búsqueda de exposición pública por parte de Adorni

Además, describió su creciente exposición pública: “Él ya tenía esta ansia de estar en los medios de comunicación que después empieza a desarrollar”. Y agregó: “Él pululaba, podemos decir, o iba a todos los programas de televisión que lo invitaban”.

Para la periodista, esos antecedentes ayudan a comprender su posterior llegada al poder: “Son anécdotas que te pintan a un personaje que llega como un paracaidista a la política, se lo busca, y que está dispuesto a todo, porque está de alguna manera jugando”.

Asimismo, planteó que el recorrido permite preguntarse “de qué manera puede pasar que esta persona logre el poder que logra, de la mano de qué partido político y de qué gobierno un personaje así puede llegar tan rápidamente a lugares de tanto poder”.