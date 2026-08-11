Brasil se prepara para un fuerte fenómeno de El Niño: lluvias extremas, inundaciones y sequías

Brasil se prepara para un período marcado por fenómenos climáticos extremos. Según explicó Juan Pablo de la Fuente, en +Perfil , el nuevo canal de Editorial Perfil, a partir de un informe de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), existe un 85% de posibilidades de que se produzca un calentamiento de intensidad anormal durante el último trimestre del año.

Además, el informe estima un 97% de probabilidades de que esas condiciones persistan durante los primeros meses del próximo año. “Lo que se espera para Brasil es lluvias extremas, inundaciones, deslizamientos en el sur, sequía y riesgo de incendio en el norte y noroeste, eso es preocupante para la Amazonia, y olas de calor y baja humedad en el centro”, explicó De la Fuente.

Inundaciones y sequías, dos amenazas diferentes

De la Fuente señaló que la situación más preocupante desde el punto de vista de las posibles tragedias se encuentra en el sur de Brasil, donde las lluvias podrían provocar inundaciones y deslizamientos. El periodista recordó particularmente los episodios registrados durante los últimos años en Río Grande del Sur y Porto Alegre, que sufrieron graves consecuencias producto de las inundaciones.

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Frente a este panorama, las autoridades brasileñas comenzaron a implementar medidas de preparación que incluyen partidas destinadas a programas de reconstrucción y resistencia, la instalación de estaciones de monitoreo y acciones de capacitación para los organismos de Defensa Civil.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el país enfrente simultáneamente los distintos extremos climáticos, De la Fuente confirmó que el escenario podría darse con una intensidad mayor. “Exactamente, todas las condiciones juntas y multiplicadas en intensidad”, sostuvo.

La sequía, por su parte, podría generar consecuencias especialmente importantes para la economía y la producción agrícola. El sector agropecuario ya analiza alternativas para reducir el impacto de la falta de agua y se están realizando pruebas con variedades de soja resistentes a la sequía.

Argentina, con un panorama diferente

Mientras Brasil se prepara para enfrentar lluvias extremas en algunas regiones y sequías en otras, el escenario previsto para la Argentina presenta características diferentes. Durante el intercambio, se señaló que se esperan lluvias en distintas regiones del país, entre ellas el Litoral y la Pampa Húmeda. También podrían registrarse importantes precipitaciones en provincias del norte que habitualmente presentan menores niveles de lluvias.

De esta manera, el impacto de los fenómenos climáticos no sería uniforme en la región y cada país debería prepararse para diferentes tipos de riesgos.

Estados Unidos también enfrenta una ola de calor

El escenario climático extremo también alcanza a Estados Unidos. En California, las altas temperaturas están acompañadas por incendios, un fenómeno que afecta periódicamente a distintas zonas del estado. Norman Poswell explicó que la ola de calor no se limita a California, sino que afecta a buena parte del territorio estadounidense. “Sí, Néstor, en realidad todo el país está con una ola de calor y está afectando alrededor de 185 millones de personas”, señaló.

El panorama descrito muestra una región atravesada por diferentes fenómenos extremos: mientras Brasil se prepara para lluvias intensas, inundaciones, sequías e incendios, Argentina espera un período con abundantes precipitaciones y Estados Unidos enfrenta una extensa ola de calor.

La evolución de estas condiciones durante los próximos meses será clave para determinar el impacto sobre las poblaciones, la producción agropecuaria y las zonas más vulnerables a inundaciones, incendios y sequías.