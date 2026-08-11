Terremoto en Colombia: "Hay 850 heridos y más de 2000 desaparecidos"

Un movimiento telúrico de magnitud histórica, con antecedentes que no se registraban desde hace medio siglo, volvió a sacudir a Colombia. Con epicentro en la región del Pacífico, la red de ondas sísmicas atravesó las tres cordilleras del país, alcanzando a grandes urbes como Cali, Popayán y la propia capital, Bogotá. En un escenario crítico donde las tareas de rescate y la contabilización de víctimas avanzan a contrarreloj, la prioridad institucional se enfoca en salvar vidas antes de dar paso a la reconstrucción de la infraestructura colapsada.

En este diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, detalla la dimensión técnica y humana del desastre, repasa la respuesta coordinada entre las cancillerías para el envío de especialistas y asistencia técnica, y destaca la histórica solidez de las relaciones bilaterales en momentos donde la solidaridad internacional se vuelve indispensable.

José Roberto Acosta es el actual embajador de Colombia en la República Argentina, cargo que ejerce tras haber sido acreditado formalmente el pasado 5 de agosto del año 2025.

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Embajador, lo saludo. Me da gusto hablar con usted, aunque lamento hacerlo en esta circunstancia. Nos gustaría conocer de primera mano cómo es la situación de su país hoy, después del terremoto.

Muy buenos días, Jorge. Es una terrible situación de tragedia para Colombia. Desafortunadamente, ya se contabilizan 181 fallecidos por esta tragedia natural, cerca de 850 heridos y un número superior a los 2000 desaparecidos, gente que todavía no reporta su ubicación. Esta pérdida de vidas es totalmente irreemplazable. A ello se le suman los daños en infraestructura y vivienda que han dejado a muchos colombianos y colombianas sin un lugar donde pasar una noche tranquila después de la terrible expansión de este movimiento telúrico, cuyos antecedentes no se reportaban desde hace más de 50 años en nuestro país.

¿Qué dicen los geólogos? ¿Por qué pasó esto después de 50 años? ¿Era previsible o no? ¿Estaba dentro de los cálculos estadísticos? ¿Cuál es la explicación de que durante medio siglo no se produjera algo de esta magnitud?

Bueno, los especialistas, conocedores de un tema tan técnico, dicen que por la dinámica de las placas tectónicas que surcan el Pacífico, tarde o temprano se iban a dar este tipo de movimientos telúricos. De manera afortunada, entre comillas, fue bastante profundo y no tan superficial como el que sufrió Venezuela; pero, al tener mucha profundidad, también generó una cobertura de un espacio territorial muy amplio en Colombia. La ola del movimiento telúrico abarcó las tres cordilleras de nuestro país: desde la zona pacífica, donde fue el epicentro, hasta la cordillera oriental, afectando a ciudades importantes como Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Quibdó y Popayán. Esto apenas se está registrando dentro de un plan de control de pérdida de vidas, buscando reaccionar rápidamente en el rescate de personas que puedan estar todavía bajo los escombros para, una vez acotada esa pérdida de vidas, empezar con la recuperación de la infraestructura y de las viviendas afectadas.

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Me contaban, embajador, que personas que viven en la capital, en Bogotá, sintieron el temblor incluso a esa distancia.

Exacto. Me faltó mencionar a Bogotá donde, afortunadamente, no se presentaron pérdidas de vidas, pero la capital, estando tan lejos de la costa pacífica, también se vio afectada. Perteneciendo a la cordillera central, imagínate lo que sucedió para que semejante ola telúrica llegara a cubrir buena parte del país, casi sus dos terceras partes.

Embajador, justo asumió un nuevo presidente en su país. ¿Cómo sigue la representación diplomática? ¿Cómo continúa la relación bilateral a nivel de Argentina y Colombia?

Muy satisfactoria, y eso hay que agradecerlo no solo de parte mía como embajador, sino de los 53 millones de almas colombianas que nos sentimos abrazadas por la solidaridad de las altas autoridades del Gobierno, así como del pueblo argentino. La comunicación entre el canciller Pablo Pérez, el nuevo canciller Juan Pablo Quirno y el nuevo canciller Omar Bula ha sido fluida, coordinando con sus equipos técnicos el intercambio de especialistas para rescate y remoción de escombros, así como de ayuda específica en las tareas de reconstrucción, que será el siguiente paso donde se concentrarán los esfuerzos institucionales en Colombia.

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Conozco a varios de sus predecesores y muchas veces Colombia tuvo en la Argentina a embajadores políticos. ¿Continúa al frente de la embajada a pesar del cambio de gobierno? Concretamente, ¿cómo va a quedar la representación de la embajada de Colombia en la Argentina?

Bueno, en estas circunstancias de tragedia, eso es algo realmente marginal. Por el momento, como embajador, mi tarea es transmitir la información para la tranquilidad de los compatriotas que están en Argentina —que son cerca de 56 mil registrados, aunque tal vez lleguen a 80 mil—, articular ese intercambio de información del alto gobierno para que la colaboración desde Argentina hacia nuestro país se materialice y focalice en quienes la necesitan, y mantener la fortaleza institucional que Colombia siempre ha tenido como política de Estado, más que de gobierno, en materia de atención de riesgos y desastres.

Embajador, nuestro mayor deseo es que salgan lo mejor posible de esto. Estamos a disposición para cualquier cosa en la que podamos contribuir a través de la comunicación, y le pedimos que le envíe un saludo fraterno a todo su pueblo.

Muchísimas gracias. De verdad que Colombia está muy agradecida con la Argentina y con sus medios de comunicación por la atención prestada, por esa solidaridad y por el abrazo fraterno con el que nos acogen y se disponen a ayudar en esta situación tan difícil. Muchísimas gracias.

Gracias a usted.

MEG / EM