lunes 10 de agosto de 2026
INTERNACIONAL
Horas de angustia

Así fue el terremoto de 7,4 en Colombia: los videos e imágenes más impactantes

El fuerte terremoto ocurrió este lunes por la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Se sintió también con intensidad en Bogotá, Cali y el Eje Cafetero.

El fuerte terremoto en Colombia ocurrió este lunes por la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó
El fuerte terremoto en Colombia ocurrió este lunes por la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó | AFP
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La presidencia de Abelardo de la Espriella atraviesa su prueba más dura a tan solo tres días de haber asumido el poder. A gran parte de Colombia sacudió este lunes un potente terremoto de magnitud 7,4, dejando un saldo de más de 100 muertos, múltiples heridos graves, edificios colapsados y una emergencia nacional en pleno desarrollo, principalmente sobre el oeste y el Eje Cafetero del país.

Alrededor de las 7:34 de la mañana (hora local), el movimiento telúrico se registró con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad aproximada de 100 kilómetros, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano y el USGS de Estados Unidos.

De inmediato, el temblor se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Además, el movimiento repercutió en países vecinos como Panamá y Ecuador, donde se activaron protocolos preventivos y evacuaciones de edificios altos, aunque sin reportar daños allí.

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Seis aeropuertos clave en el oeste del país (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura) debieron incluso suspender totalmente sus operaciones de manera preventiva para evaluar posibles daños estructurales en sus pistas y terminales.

Las imágenes que dejó el terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia 10082026

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El fuerte terremoto en Colombia ocurrió este lunes por la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó

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MV

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