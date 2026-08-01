Italia: al menos 10 personas heridas por un terremoto de magnitud 4,7 cerca de Nápoles

Un terremoto de magnitud 4,7 golpeó este viernes una región del sur de Italia, cerca de Nápoles, pero las autoridades informaron que no hubo peticiones inmediatas de ayuda de emergencia. El epicentro del sismo fue en la región de los Campos Flégreos (Campi Flegrei), según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Esta zona, donde está ubicado el cráter volcánico más grande de Europa, registra actividad sísmica con frecuencia. El temblor ocurrió a las 19:46 horas (17:46 GMT) y tuvo una profundidad de tres kilómetros, señaló el INGV.

Los bomberos informaron que recibieron avisos sobre ascensores bloqueados y la caída de pequeños fragmentos de yeso, pero no pedidos inmediatos de asistencia.

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Hasta el momento, 10 personas han resultado heridas, pero ninguna de gravedad, confirmó en sus redes sociales el Departamento de Protección Civil italiano.

El organismo también detalló que, como consecuencia de terremoto se han registrado "derrumbes de edificios deshabitados, cortes de suministro eléctrico, daños en el muelle de Pozzuoli y deslizamientos de tierra en el territorio, sobre los cuales se llevarán a cabo verificaciones en las próximas horas".

El Ayuntamiento de Nápoles, por su parte, anunció que una torre de alta tensión que abastecía de electricidad a la ciudad se desplomó, pero se logró reestablecer el suministro eléctrico de respaldo a las zonas afectadas.

Ciertas áreas de la ciudad todavía sufrían cortes de electricidad, pero los equipos de emergencia trabajaban en el lugar realizando las reparaciones correspondientes, señalaron las autoridades.

HM / EM