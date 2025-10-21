El motivo por el que taparon el mítico mural de Maradona en Nápoles.

El icónico mural de Diego Maradona en los Quartieri Spagnoli de Nápoles, Italia, amaneció con el rostro cubierto, y generó inquietud en los espectadores. Según trascendió, el motivo estuvo sujeto a una protesta organizada por los comerciantes del lugar.

Maradona es prácticamente venerado como un santo en Nápoles y el mural que hicieron en su honor es una de las atracciones turísticas más visitadas de Italia. Por eso, su rostro tapado generó interrogantes y la búsqueda de respuestas.

La medida se llevó adelante en el marco de un allanamiento de la Policía Municipal, que incautó artículos con la imagen del Diez presuntamente irregulares, los cuales se vendían en los puestos del popular espacio conocido como “Largo Maradona”.

“Las autoridades todavía no nos han otorgado el permiso para trabajar legalmente las 24 horas, a pesar de que este sitio, gracias al esfuerzo de nuestras familias, se transformó en uno de los más visitados y representativos de Nápoles”, dice el comunicado realizado por los vendedores en el que explicaron los motivos del reclamo:

Además, aseguraron que cumplen con todas las normativas vigentes: “Pagamos impuestos, estamos inscriptos en el INPS y en la Cámara de Comercio, nuestra mercadería está completamente facturada y nuestros empleados están registrados”, señalaron, en defensa de su actividad.

Diego Armando Maradona jugó en el Napoli durante siete temporadas, en las que disputó 259 partidos, hizo 115 goles y 85 asistencias. Durante su estadía en el club, el argentino fue clave en la obtención de la Serie A en 1987 y 1990, además de la Copa Italia 1987, la Supercopa de Italia 1990 y la Copa de la UEFA en 1989.