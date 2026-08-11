A 24 horas del terremoto más grave que registró Colombia en una década, el número de víctimas fatales asciende a al menos 169, según informó Asocapitales, la asociación que reúne a los alcaldes de las ciudades capitales del país. Se contabilizan también 668 personas heridas, mientras que se busca a por lo menos 2568 ciudadanos todavía desaparecidos.

Los rescatistas trabajaron durante toda la noche en busca de más de dos mil personas desaparecidas en el terremoto de Colombia.

En muchas ciudades capitales del oeste del país - principalmente Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia-, brigadas de rescatistas recorren las calles contrarreloj y remueven los escombros de decenas de edificios colapsados por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el país en la mañana del lunes 10.

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El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió su cargo el pasado viernes 7 de agosto, se trasladó a la ciudad de Quibdó, la capital del Chocó, la región donde fue el epicentro del sismo. Allí declaró que el país se encuentra en situación de "desastre nacional" y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

Miles de socorristas, profesionales y voluntarios, trabajan contrarreloj para rescatar a víctimas del terremoto atrapadas entre los escombros.

Las ciudades capitales concentran casi la totalidad de los muertos

Según informó Asocapitales en un comunicado en la mañana de este martes, 165 de los 169 fallecidos registrados hasta el momento, el 97,6 %, se encontraban en las ciudades. El conteo muestra 85 muertos en Cali; 66 en Pereira; 9 en Quibdó y 5 en Manizales. También allí se reportan 668 personas heridas.

El número de edificios colapsados asciende a 165. Es allí donde trabajan con más intensidad las brigadas de socorristas.

Apagones, fuertes daños materiales y esperanzas de rescate

La ciudad de Pereira, en el Eje Cafetero, es una de las más afectadas. El sismo provocó un corte casi total de la electricidad. Al caer la noche, la gente caminaba por las calles con linternas en busca de sus seres queridos.

"Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda", dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada. "Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche".

La ciudad de Pereira quedó a oscuras por el terremoto. Los rescatistas trabajaron con linternas.

Frente a la plaza principal, Juana Marin continuaba buscando. "Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería", explicó. "Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida".

El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999, que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

Toque de queda y cadenas humanas en Cali: "Parecía el fin del mundo"

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 6 de la mañana, mientras los rescatistas atendían sin descanso los barrios más afectados. Los socorristas armaron cadenas humanas para sacar los restos de los edificios, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritaban "¡silencio!" para recibir las señales de vida de las personas atrapadas entre los escombros.

"Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos", dijo el socorrista Nelson Moreno, que busca a una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas.

Se cuentan al menos 165 edificios colapsados en cinco ciudades de Colombia.

"Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas", dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario.

Fuertes daños materiales en hospitales, escuelas, rutas y aeropuertos

Varias instalaciones hospitalarias resultaron dañadas en Cali, según la Organización Mundial de la Salud, que citó en particular el colapso de las áreas de cardiología y pediatría del Hospital Universitario del Valle. La Clínica Nuestra fue evacuada. Varios pacientes en silla de ruedas fueron atendidos en las veredas.Según un balance que presentó el presidente De la Espriella el lunes, hay 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas.

Una iglesia severamente dañada por el terremoto en la zona oeste de Colombia.

Seis aeropuertos suspendieron operaciones para vuelos comerciales por daños en su infraestructura: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. También hay por lo menos once rutas principales afectadas.

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre que por el momento informó de 13 muertos, mientras avanzan las labores de rescate. El acceso a la zona es difícil, ya que el aeropuerto está cerrado y las rutas que conectan la zona con el resto del país fueron afectadas por el temblor.

El mundo ofrece ayuda humanitaria a Colombia

Tras el desastre natural, muchos países han ofrecido ayuda a Colombia. Desde América latina, Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay, Chile, El Salvador y Cuba manifestaron su voluntad de auxiliar al país en la emergencia.

Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate. Israel, también aliado de De la Espriella, se sumó a la oferta de ayuda.

Las ciudades del oeste de Colombia concentran los daños.

El sismo fue percibido incluso en países vecinos: se sintió en algunas regiones de Venezuela, en la capital de Ecuador, Quito, y en diversas provincias de Panamá. Estos países están ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica y volcánica donde se registra la actividad de las placas tectónicas de Nazca y del Caribe.

El 24 de junio, un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela. El país todavía está trabajando para reparar los daños de este fenómeno tectónico.

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