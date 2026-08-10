El Gobierno argentino se puso en contacto con las autoridades de Colombia para ofrecer asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país y provocó más de un centenar de muertos, heridos y graves daños materiales. El canciller Pablo Quirno expresó además la solidaridad de la Argentina y confirmó que, hasta el momento, no hay ciudadanos argentinos entre las víctimas.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”, manifestó Quirno a través de su cuenta de X.

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El canciller explicó que la Argentina ya inició las gestiones correspondientes con el gobierno del flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien asumió el viernes. “Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, agregó.

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En paralelo, la Cancillería mantiene comunicación con la representación consular argentina en Colombia para seguir la situación de los ciudadanos que se encuentran en el país. Quirno aseguró que por el momento no se registraron argentinos entre las víctimas y cerró su mensaje con “nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”.

El Gobierno evalúa el envío de asistencia

Fuentes oficiales explicaron que las conversaciones buscan determinar cuáles son las necesidades más urgentes de Colombia antes de definir el tipo de ayuda que podría aportar la Argentina. En la Casa Rosada no descartan avanzar con el envío de asistencia humanitaria si las autoridades colombianas lo requieren.

El antecedente inmediato es la misión humanitaria que la Argentina desplegó en Venezuela después de los terremotos que afectaron al norte de ese país el 24 de junio. En aquella oportunidad participaron efectivos de las Fuerzas Armadas, Cascos Blancos y brigadas especializadas en búsqueda y rescate urbano, conocidas como USAR. Las tareas finalizaron a mediados de julio.

La primera dirigente del oficialismo en pronunciarse públicamente sobre la tragedia colombiana había sido Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. “Presidente, lo acompañamos a usted y al pueblo de Colombia en este difícil momento. Mi solidaridad con aquellos que sufrieron pérdidas ante el fuerte terremoto que golpeó al país”, expresó en un mensaje dirigido a De la Espriella.

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“Con su nuevo gobierno, vamos a seguir fortaleciendo los lazos y la ayuda entre nuestros países”, agregó Bullrich. Su mensaje se produjo mientras la Casa Rosada comenzaba las conversaciones con Bogotá para determinar el alcance de una eventual colaboración argentina.

La emergencia ocurre apenas tres días después de la asunción de De la Espriella, que marcó un giro en la relación bilateral. Javier Milei viajó el viernes a Cali para participar de la ceremonia de toma de mando del nuevo presidente, con quien mantiene una fuerte sintonía política. La relación contrasta con los enfrentamientos que caracterizaron el vínculo entre el mandatario argentino y el expresidente colombiano Gustavo Petro.

Durante el encuentro, De la Espriella definió a Milei como una “fuente de inspiración” y destacó la coincidencia entre ambos en la defensa de “la libertad y la democracia”. “Este es el primer paso”, respondió el Presidente argentino. Apenas tres días después, la catástrofe obligó a ambos gobiernos a iniciar las primeras gestiones de cooperación frente a una emergencia desde el cambio de administración colombiana.

RG/MSS