Terremoto en Colombia: qué es la subducción de placas y por qué provocó el sismo de magnitud 7,4

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes el occidente de Colombia y se convirtió en el movimiento sísmico más fuerte sentido en el país durante la última década. El fenómeno ocurrió a las 7:34, tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se originó a 107 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El movimiento provocó víctimas fatales y daños materiales en diferentes ciudades, entre ellas Pereira, Manizales y Cali. Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano, lo definió como el sismo de mayor intensidad percibido en Colombia en los últimos diez años.

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Aunque en la superficie terrestre no puedan advertirse, en el interior del planeta ocurren desplazamientos permanentes. El terremoto colombiano fue causado por uno de esos procesos: la subducción de placas tectónicas, un fenómeno mediante el cual una placa se hunde y avanza por debajo de otra.

Qué es la subducción y cómo produjo el terremoto en Colombia

Colombia se encuentra en una región geológicamente compleja, marcada por la interacción de las placas de Nazca, Suramericana y del Caribe. En este caso, el terremoto ocurrió porque la placa de Nazca, situada bajo el océano Pacífico, se introduce debajo de la placa Suramericana y avanza en dirección al este, hacia el territorio colombiano.

Germán Prieto, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, comparó la estructura del planeta con un huevo: el interior es caliente y relativamente blando, mientras que la parte exterior es rígida y fría. Esa capa rocosa superficial está fragmentada en grandes piezas que se desplazan lentamente y cuyos movimientos pueden generar terremotos.

La placa de Nazca avanza bajo el continente a una velocidad estimada de entre 55 y 60 milímetros por año. El desplazamiento produce acumulaciones de presión y energía en las rocas. Cuando esa energía supera la resistencia de los materiales, se libera de manera repentina y origina ondas sísmicas.

Por qué la profundidad puede reducir o aumentar los daños

La magnitud de un terremoto no es el único elemento que determina su capacidad destructiva. También influyen la profundidad del foco sísmico, la distancia respecto de las ciudades, las características del suelo, la calidad de las construcciones y la densidad de población en las zonas alcanzadas.

Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, señaló que el terremoto fue bastante profundo. Esa característica permite que las ondas sísmicas pierdan parte de su energía antes de llegar a la superficie, aunque el movimiento pueda sentirse en una extensión territorial considerable.

El especialista aclaró que no se trató de un terremoto producido exactamente en la superficie de contacto entre las placas, sino dentro del sistema de subducción. Los terremotos más superficiales pueden ser altamente destructivos porque sus ondas recorren una distancia menor antes de alcanzar las viviendas y otras infraestructuras.

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El antecedente del terremoto del Eje Cafetero de 1999 permite entender esta diferencia. Aquel movimiento tuvo una magnitud de 6,2, inferior a la del sismo actual, pero fue mucho más superficial. El desastre golpeó especialmente a la ciudad de Armenia y causó cerca de 1.200 muertes, de acuerdo con las cifras oficiales citadas.

El terremoto de este lunes se produjo cerca de la misma región. Una de las ciudades más afectadas fue Pereira, ubicada aproximadamente a 45 kilómetros de Armenia. La comparación demuestra que un sismo de mayor magnitud no necesariamente genera más destrucción que otro menos potente, pero más cercano a la superficie o a zonas urbanas vulnerables.

Los distintos movimientos entre las placas tectónicas

Los límites entre placas pueden clasificarse como divergentes, convergentes o transformantes. En los límites divergentes, las placas se separan; en los convergentes, se desplazan una contra otra; y en los transformantes, se rozan lateralmente.

El terremoto colombiano se relacionó con un límite convergente. En este tipo de contacto, una de las placas —generalmente la oceánica, más densa— se introduce debajo de la otra. El proceso puede generar terremotos de distintas profundidades y también está vinculado con la formación de cadenas volcánicas.

La subducción es común a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de actividad sísmica y volcánica que atraviesa Chile, Perú, Colombia y Centroamérica, continúa hacia Canadá y Alaska y alcanza regiones como Kamchatka, Japón, las islas Marianas, Nueva Zelanda y Tonga.

Por qué no está conectado directamente con los terremotos de Venezuela

La cercanía temporal entre el terremoto colombiano y los dos movimientos registrados en Venezuela el 24 de junio puede generar la impresión de que existe una relación directa. Sin embargo, los especialistas indicaron que responden a mecanismos tectónicos diferentes.

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Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, explicó que Colombia y Venezuela comparten la influencia de las placas Suramericana y del Caribe, pero eso no significa que un terremoto ocurrido en uno de los países provoque otro en el territorio vecino. Las placas forman parte de un sistema global interconectado, aunque cada sismo responde a condiciones locales y a fallas específicas.

En Venezuela predominan sistemas de fallas más superficiales, relacionados con el desplazamiento lateral y el roce entre placas. En el occidente colombiano, en cambio, existe un régimen de compresión en el que la placa de Nazca se hunde debajo de la Suramericana. Por lo tanto, no es posible afirmar que los terremotos venezolanos hayan desencadenado el de Colombia.

La interacción de las placas de Nazca, Caribe y Suramericana convierte a Colombia en uno de los países con mayor actividad sísmica de América Latina. Según el Servicio Geológico Colombiano, en el territorio se registran cerca de 2.500 sismos por mes, equivalentes a unos 80 movimientos diarios.

La mayoría de esos eventos tiene una magnitud baja, no es percibida por la población y solo aparece en los registros de los organismos especializados. La elevada frecuencia forma parte de la dinámica tectónica natural de la región y no implica que todos los movimientos puedan convertirse en terremotos destructivos.

Entre los antecedentes de mayor magnitud figura el terremoto del 31 de enero de 1906, de magnitud 8,8 y con epicentro frente a las costas del Pacífico colombiano y ecuatoriano. El movimiento generó un tsunami que afectó gran parte del litoral. Otro evento relevante ocurrió en 1979, cuando un sismo de magnitud 8,1 golpeó la región situada frente a las costas de Nariño.

En la historia más reciente también se registraron el terremoto de magnitud 7,2 de 2004 y el de La Vega de 2012, de magnitud 7,1. Otros eventos menos potentes provocaron consecuencias mucho más graves debido a su escasa profundidad, su proximidad a poblaciones y la vulnerabilidad de las construcciones.

Además del terremoto de Armenia de 1999, que dejó 1.185 víctimas fatales, sobresale el de Páez de 1994, en el suroccidente colombiano, donde murieron más de 800 personas. Estos antecedentes confirman que el riesgo no depende exclusivamente de la magnitud, sino de la combinación entre las características del fenómeno y las condiciones existentes en la superficie.

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