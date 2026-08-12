Netflix renueva su catálogo con producciones de impacto dramático, acción y cine de autor

La plataforma de Netflix renovó de manera integral su oferta audiovisual durante las primeras semanas de agosto con un paquete de estrenos cinematográficos de altísimo nivel técnico y narrativo. En un escenario de fuerte competencia entre las plataformas de entretenimiento digital, a compañía norteamericana apostó por consolidar una grilla diversa.

Entre los lanzamientos más destacados que reportó la plataforma de noticias especializadas Cine PREMIERE figura la llegada de Un hijo propio, una de las producciones dramáticas más esperadas del mes. La cinta, dirigida por la aclamada realizadora chilena Maite Alberdi, explora con maestría las complejidades psicológicas de Alejandra.

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Por su parte, el ámbito del cine europeo tiene un protagonismo excluyente con la incorporación del largometraje español La Fiera. Conforme a los datos publicados por la revista de cine SensaCine, el film desembarcó en la plataforma tan solo seis meses después de su exitoso paso por las salas comerciales.

La historia, dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Miguel Bernardeau, profundiza en las vicisitudes de un grupo de amigos apasionados por las disciplinas extremas que descubren la deslumbrante adrenalina del salto BASE con traje de alas.

En el terreno de las grandes producciones de suspenso, la grilla del catálogo incorporó La última casa, una cinta de alta intensidad dirigida por el cineasta francés Louis Leterrier. El argumento coloca a una familia de cuatro integrantes en una situación límite al quedar inexplicablemente atrapados dentro de su propia residencia.

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El segmento dedicado a los grandes clásicos modernos e historias multipremiadas suma una pieza clave dentro del catálogo disponible. En el informe especial publicado por el diario Sitio Andino, se resalta la disponibilidad de La ballena (The Whale), el laureado drama psicológico.

La oferta de cine en español suma un ingrediente fundamental de suspenso y dinamismo a través del director Chava Cartas. En el catálogo presentado por Cine PREMIERE, destaca el filme mexicano La captura, una propuesta policial enérgica estelarizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández.

El argumento sitúa a dos agentes de la policía federal que, tras interceptar un vehículo robado en el estado de Sinaloa, quedan abruptamente cara a cara con el criminal más buscado de la región.