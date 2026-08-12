De goleador del Ascenso al Gobierno de Milei: Neuspiller desembarca en Deportes con el aval de Santilli

De los potreros del Ascenso a los despachos del poder. Sebastián Neuspiller vuelve al Gobierno nacional después de casi siete años y suma un nuevo capítulo a una trayectoria singular que mezcló fútbol, medicina y política. El histórico goleador de Fénix fue incorporado al Gobierno nacional: estará debajo de Daniel Scioli como director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano..

Su desembarco tiene además un padrino político conocido: el jefe de Gabinete Diego Santilli, amigo personal y quien lo empujó a ingresar a la política hace más de una década. El propio Neuspiller contó a PERFIL que comenzó su carrera política en 2014 “por y gracias” al Colo. En aquellos años, Santilli lo llevó a recorrer Pilar y el exfutbolista comenzó a construir allí su propio espacio territorial.

La relación sobrevivió a las distintas internas y reconfiguraciones del PRO. Neuspiller acompañó políticamente a Santilli durante buena parte de su recorrido y el jefe de Gabinete impulsó y avaló ahora su llegada al gobierno de Javier Milei.

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El nuevo cargo marca el regreso de Neuspiller al Ejecutivo nacional. Durante el gobierno de Mauricio Macri había desembarcado en un organismo mucho más sensible: la Superintendencia de Servicios de Salud, encargada de fiscalizar a las obras sociales y a distintos actores del sistema sanitario.

Su llegada allí había sido progresiva. Primero ingresó como coordinador operativo y, en diciembre de 2018, Macri lo ascendió a superintendente de Servicios de Salud, con rango y jerarquía de secretario. Ocupó el cargo durante 2019 y dejó el organismo con el cambio de gobierno. Luego siguió vinculado al mundo sanitario. En 2020 fue designado presidente de la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Neuspiller fue concejal de Pilar por Cambiemos y años después volvió a competir por una banca. En 2021 ganó la interna de Juntos y encabezó la lista opositora local. Dos años después dio un paso más: fue candidato a intendente de Pilar por Juntos por el Cambio, pero perdió frente al peronista Federico Achával, aunque quedó instalado como uno de los referentes principales en el distrito.

Apodado “Dandy”, Neuspiller fue durante años una de las figuras más particulares del fútbol de Ascenso. Construyó buena parte de su carrera en Fénix, donde se convirtió en ídolo y goleador con 180 goles en 189 partidos. Y, en total alcanzó en su carrera 242 goles.

Médico dedicado a la reproducción asistida y fertilidad (su padre fue el creador de Fecunditas y quien trajo el sistema in vitro al país) durante el día y delantero en las categorías menores del fútbol argentino, transformó aquella doble vida en una marca propia que años después trasladó a la política.Nunca abandonó su actividad profesional. Pero la política siguió ocupando buena parte de su agenda.

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Ahora la pelota vuelve, literalmente, a quedar cerca suyo.

Su desembarco se produce en medio de la reorganización de Deportes que encaró Scioli después de la renuncia de Diógenes de Urquiza, quien dejó la Subsecretaría de Deportes en medio de diferencias por la conducción del área.

Scioli decidió repartir responsabilidades entre tres directores. Además de Neuspiller, quedó Diego Domper como director nacional de Planeamiento Deportivo y Leonardo Villafranca al frente de Desarrollo Deportivo, Federativo y Representación Nacional.

Neuspiller ya comenzó a mostrarse en funciones. Scioli lo presentó junto al resto de su equipo durante una reunión con autoridades de federaciones deportivas nacionales, representantes del Comité Olímpico Argentino y del ENARD. Fue la foto que terminó de oficializar su regreso a la gestión nacional. También lo sumó a actividades con el joven ajedrecista Faustino Oro.

Más de una década después de aquel primer salto del fútbol a la política, el “Dandy” vuelve a jugar en Primera. Esta vez, en el gobierno de Javier Milei.

TC