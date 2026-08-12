Zonas frías y cálidas: Nación asegura que hay acuerdo, pero los gobernadores del Norte Grande lo niegan

Los gobernadores de las provincias del norte argetino se reunieron este miércoles en Misiones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una cumbre atravesada por un contrapunto al final entre la Casa Rosada y las provincias. En una cumbre marcada por los reclamos provinciales por energía, infraestructura, rutas y fondos nacionales, pero también por las necesidades políticas de la Casa Rosada. Mientras los mandatarios buscan respuestas a demandas que arrastran desde hace meses, el Gobierno intenta recomponer el vínculo con las provincias y conseguir respaldos para su agenda legislativa y electoral.

Fuentes oficiales de Casa Rosada confiaron a PERFIL que, tras la reunión, se habría alcanzado un acuerdo por el cual los gobernadores acompañarían en el Congreso el proyecto sobre zonas frías, a cambio de que el Gobierno impulse una iniciativa de subsidios energéticos para las zonas cálidas. Sin embargo, ante la consulta de este medio, desde el Consejo Regional del Norte Grande negaron que la negociación se haya dado en esos términos.

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El encuentro, encabezado en Posadas por el gobernador misionero Hugo Passalacqua, reunió a ocho de los diez mandatarios de la región. Participaron Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Elías Suárez, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, además del anfitrión.

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Los grandes ausentes fueron Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa, dos de los gobernadores con posiciones más confrontativas frente al gobierno de Javier Milei. También estuvo presente el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

El encuentro comenzó con el agradecimiento del presidente pro témpore del Norte Grande, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, “los misioneros nos sentimos muy honrados, felices y agradecidos de que hayan elegido Misiones para realizar esta asamblea. Quienes estamos aquí representamos a once millones de personas, y que la gente, especialmente la más sencilla, nos vea trabajando en unidad es fundamental. Esto es el Norte Grande: cuando alguien se pierde, no busca el este ni el oeste, busca el norte. Es una invitación a que miren un poco más hacia el norte”.

De la misma forma, el Jefe de Gabinete de Ministros, agradeció la invitación y dijo que “cada vez que lo inviten va a estar porque tienen mucho en agenda por trabajar.”

La agenda formal se concentró en la situación energética del Norte Grande, el financiamiento de infraestructura y la preparación frente a posibles contingencias provocadas por el fenómeno El Niño. También se discutieron las nuevas rutas y tarifas para el transporte de gas y una estrategia institucional conjunta para las diez provincias que componen la región.

Passalacqua puso especialmente el foco en las asimetrías energéticas que afectan al norte argentino. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo el gobernador misionero.

El planteo tiene como uno de sus puntos principales la creación de un régimen de “Zona Cálida” que reduzca el costo de la electricidad en las provincias del norte, donde las altas temperaturas generan un mayor consumo energético. Los gobernadores buscan un sistema diferencial que funcione como contraparte de los beneficios tarifarios existentes para las zonas frías del país.

La discusión no es nueva, en una reunión realizada meses atrás en el CFI los gobernadores y Santilli habían acordado avanzar con ese régimen y con distintos proyectos de infraestructura. Los mandatarios llegaron ahora a Posadas con reclamos por compromisos que consideran todavía pendientes de cumplimiento.

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Tras escuchar las declaraciones de varios de los gobernadores sobre el tema, Santilli acordó con los mandatarios reunirse la semana que viene con parte del gobierno nacional para instrumentar lo necesario para avanzar en una reglamentación para dichas zonas.

Sin embargo, la unidad regional, tiene límites políticos. El Norte Grande reúne gobernadores peronistas, radicales y de fuerzas provinciales con vínculos muy diferentes con Milei. Jaldo, Jalil, Sáenz y Passalacqua han mostrado una mayor disposición a negociar con la Casa Rosada, mientras que Quintela e Insfrán representan posiciones considerablemente más opositoras. Entre los mandatarios radicales también existen distintos grados de acercamiento al Gobierno.

La ausencia de Ricardo Quintela expuso esas tensiones. El riojano había anticipado que no viajaría a Misiones y, según Letra P, semanas antes incluso abandonó el grupo de WhatsApp de los gobernadores al considerar que el espacio había dejado de representar adecuadamente los intereses regionales. Insfrán tampoco participó personalmente de la cumbre, aunque tanto Formosa como La Rioja tuvieron representación.

Rutas, energía y obras, los reclamos que unifican al Norte Grande

Más allá de las diferencias partidarias, uno de los puntos que consigue alinear a los mandatarios es la infraestructura vial y el estado de las rutas nacionales. Las provincias reclaman recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y cuestionan la falta de ejecución de fondos destinados al mantenimiento de corredores que consideran esenciales para su producción y conectividad.

El Gobierno analiza que las provincias puedan asumir el mantenimiento de determinados tramos de rutas nacionales. Sin embargo, entre los gobernadores prevalece la posición de que la transferencia de rutas debe ir acompañada de los fondos necesarios y que el Gobierno nacional no puede desprenderse de esa responsabilidad sin garantizar los recursos correspondientes.

Misiones agregó a la agenda la extensión de la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta sus costas, una iniciativa que también genera interés en Corrientes y que permitiría reducir costos logísticos para distintas actividades productivas. A ese pedido se sumaron las discusiones por las deudas de distribuidoras provinciales con Cammesa, el transporte de gas y las obras necesarias para ampliar la capacidad energética de la región.

Osvaldo Jaldo resumió la agenda alrededor del “financiamiento de obras de infraestructura, la planificación ante eventuales contingencias climáticas y las políticas energéticas necesarias para acompañar el crecimiento productivo”. El tucumano también reivindicó la coordinación de las provincias como herramienta para negociar una agenda federal frente al Ejecutivo nacional.

La cumbre de Misiones volvió a mostrar así la dinámica que atraviesa la relación entre Javier Milei y los gobernadores. Las provincias necesitan recursos, obras y respuestas de la Nación, mientras la Casa Rosada necesita votos legislativos y acuerdos territoriales para sostener su programa y preparar el terreno hacia 2027. En esa negociación, el Norte Grande busca transformar su peso político en respuestas concretas para la región, aunque sus diferencias internas impiden que actúe como un bloque completamente uniforme.

RG/MSS