Santilli reaparece con los gobernadores del Norte y lo esperan con reclamos por las tarifas de energía

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, volverá este miércoles a mostrarse públicamente en una actividad política después de varios días de bajo perfil tras la derrota simbólica legislativa del Gobierno con la Ley de Tierras. Su regreso tendrá un escenario de peso: se reunirá con los diez gobernadores del Norte Grande, que llegan al encuentro con una agenda cargada de reclamos y pedidos concretos a la Casa Rosada.

La cita será desde las 10 en El Centro del Conocimiento de Posadas, donde el gobernador misionero, Hugo Passalacqua, recibirá a sus pares de Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.

Gobernadores del Norte Grande: Valdés confirmó la presencia de Santilli y pedirá una tarifa por zona cálida

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El principal planteo que los mandatarios pondrán sobre la mesa será la creación de una tarifa diferenciada de electricidad para las denominadas “zonas cálidas” y “muy cálidas”, como contrapartida al respaldo que varios de ellos dieron en Diputados al recorte de los subsidios para las zonas frías.

La discusión tiene un antecedente directo en las negociaciones con el Gobierno. Los gobernadores acompañaron la iniciativa en la Cámara baja luego de recibir el compromiso del ministro de Economía, Luis Caputo, de avanzar con una reducción de las tarifas eléctricas para las provincias del norte y Santa Fe.

Como ese compromiso todavía no se concretó, los mandatarios frenaron su respaldo en el Senado y ahora buscan que la Casa Rosada avance con la promesa antes de destrabar el proyecto.

“Tenemos claro que vamos a centrarnos en la ley de zona fría; seguimos aguardando su aprobación y su tratamiento en el Senado, ya que nos favorece y permite avanzar con las zonas cálidas y muy cálidas”, había planteado el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés.

El regreso de Santilli y un Gobierno que busca recomponer apoyos

La aparición de Santilli se produce en un momento particularmente delicado para el Gobierno en el Congreso. La Casa Rosada viene acumulando dificultades para sostener una mayoría propia y necesita mantener abiertos los canales de negociación con los gobernadores para evitar nuevas derrotas legislativas.

En ese escenario, el bajo perfil que mantuvo Santilli durante los días posteriores al revés por la ley de tierras contrastó con el protagonismo que había asumido desde su llegada a la Jefatura de Gabinete.

Su regreso a la actividad pública se dará, justamente, frente a uno de los principales actores de la negociación parlamentaria: los gobernadores.

La situación también expone las dificultades del Gobierno para traducir acuerdos políticos en votos. Mientras el oficialismo mantiene bajo revisión el protagonismo de Federico Sturzenegger después de varias derrotas legislativas, los mandatarios provinciales vuelven a ocupar un lugar central en la estrategia para conseguir respaldo parlamentario.

Reclamos por rutas, combustibles e infraestructura

La tarifa energética no será el único reclamo. Los gobernadores también pedirán más recursos para infraestructura vial y una revisión del funcionamiento del fideicomiso SisVial, financiado con parte de los impuestos a los combustibles.

Corrientes y Misiones pondrán especial énfasis en el deterioro de las rutas nacionales 12 y 14, consideradas estratégicas para la circulación y la producción regional.

Además, algunos mandatarios analizan reclamar que los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) sean transferidos de manera automática a las provincias, bajo un esquema similar al de la coparticipación.

Otro de los puntos de la agenda será el impacto que podrían generar las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, con posibles aumentos en los niveles de los ríos a partir de septiembre.

La Hidrovía, otro frente de negociación

Misiones y Corrientes también insistirán con la incorporación a la Hidrovía Paraná-Paraguay del tramo del río Paraná comprendido entre Confluencia y Posadas.

El pedido está vinculado al desarrollo de los puertos de Corrientes, Ituzaingó y Posadas y, especialmente, a las necesidades logísticas de la industria forestal. Los gobernadores consideran clave avanzar con obras de dragado desde la zona de Yacyretá hasta Confluencia para mejorar la salida de la producción hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires.

Con ese conjunto de reclamos sobre la mesa, Santilli tendrá este miércoles su primera gran aparición pública junto a los gobernadores después del revés legislativo. El encuentro será, además, una nueva prueba para la capacidad de negociación del Gobierno con las provincias, justo cuando los votos de los mandatarios vuelven a ser determinantes en el Congreso.