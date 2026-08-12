Mauricio Macri y Karina Milei retomaron el diálogo: el PRO y LLA buscan “reconstruir la confianza”

Mauricio Macri y Karina Milei retomaron el diálogo y habilitaron una nueva instancia de negociación entre el PRO y La Libertad Avanza, después de meses de distanciamiento entre el expresidente y el Gobierno. El primer paso será una reunión este jueves 13 a las 11 en Casa Rosada, donde representantes de ambos espacios buscarán “reconstruir la confianza” y restablecer la coordinación política y legislativa.

Macri comunicó el nuevo contacto con la secretaria general de la Presidencia a través del chat interno de la mesa ejecutiva del PRO. A partir de esa conversación, encomendó al jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido, Fernando de Andreis, que representen al espacio en el encuentro previsto para este jueves.

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Del lado del Gobierno participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales dirigentes del armado político que conduce Karina Milei. Según señalaron desde el oficialismo, se tratará de “una primera reunión de equipos”, por lo que consideran prematuro avanzar sobre eventuales candidaturas o acuerdos electorales.

La intención inicial será fortalecer la coordinación entre el PRO y La Libertad Avanza y ordenar el trabajo conjunto en el Congreso, donde el partido amarillo acompañó buena parte de las iniciativas impulsadas por Javier Milei desde el comienzo de su gestión. La relación, sin embargo, atravesó diferentes momentos de tensión por los cuestionamientos públicos de Macri al funcionamiento del Gobierno y por las disputas entre ambos espacios.

Macri habilita el diálogo, pero mantiene sus reparos

El acercamiento no implica, al menos por ahora, una reconciliación definitiva. Según se supo, Macri transmitió internamente que continúa “escéptico” sobre las posibilidades de construir un acuerdo duradero con La Libertad Avanza, aunque planteó ante la conducción del PRO que durante este año el partido debe “agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien”.

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El objetivo inmediato tampoco sería avanzar sobre una alianza electoral para las elecciones de 2027 ni incorporar formalmente al PRO al Gobierno. Desde el entorno de la conducción amarilla explicaron que esta primera etapa apunta a recuperar los canales de diálogo, mejorar la cooperación legislativa y ordenar la convivencia entre ambos espacios en distritos estratégicos, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

La cautela también aparece del lado de la Casa Rosada. Ante la consulta de Noticias Argentinas, fuentes oficiales evitaron confirmar el diálogo entre Macri y Karina Milei, aunque sí ratificaron la reunión del jueves entre los equipos. Desde el Gobierno remarcaron que primero buscarán coordinar la agenda legislativa y recién después podría abrirse una discusión sobre candidaturas.

La nueva instancia llega después de un prolongado enfriamiento entre Macri y Javier Milei. El último encuentro entre ambos había ocurrido en noviembre de 2025 en la Quinta de Olivos y terminó profundizando las diferencias por decisiones internas del Ejecutivo. En las últimas semanas, sin embargo, comenzaron a aparecer señales de distensión y el propio Presidente se mostró dispuesto a volver a conversar con el fundador del PRO.

El Congreso aparece como el terreno inmediato para probar la nueva relación. Santilli y Ritondo son dos de los dirigentes que más trabajaron para sostener los puentes entre el PRO y LLA, incluso durante los momentos de mayor tensión entre sus conducciones. Ahora, la reunión buscará institucionalizar nuevamente esa coordinación y determinar hasta dónde puede extenderse.

Para el Gobierno, mantener el respaldo del PRO resulta especialmente relevante para construir mayorías alrededor de su agenda legislativa. Para Macri, en tanto, la negociación abre la posibilidad de recuperar capacidad de incidencia política sin resolver todavía una discusión más profunda dentro de su partido que es qué nivel de autonomía debe conservar frente a La Libertad Avanza rumbo a 2027.

La provincia de Buenos Aires será uno de los puntos centrales de esa convivencia. Allí, dirigentes de ambos espacios ya atravesaron experiencias de cooperación electoral, pero el PRO mantiene su propia estructura territorial y busca conservar un lugar dentro del armado opositor al peronismo.

El contacto entre Macri y Karina Milei marca así el comienzo de una nueva etapa, aunque las dos partes intentan bajar las expectativas sobre sus alcances. No hay todavía un acuerdo electoral para 2027 ni una integración del PRO al Gobierno. El primer objetivo será reconstruir una relación deteriorada y comprobar si la coordinación legislativa puede convertirse, más adelante, en un entendimiento político de mayor alcance.

RG/MSS