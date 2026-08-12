La plana mayor del empresariado ratificó su respaldo contundente al rumbo económico implementado por la administración de Javier Milei. Durante un foro estratégico que se realizó en Rosario, el círculo rojo exigió blindar el actual modelo macroeconómico, apoyado en el equilibrio fiscal y la integración global, para que se consolide como una política de Estado inalterable ante un eventual cambio de color político.

La definición se materializó durante la jornada "Experiencia IDEA Rosario", un evento desarrollado este miércoles bajo el lema "La nueva Argentina. Producir, invertir y crecer". El cónclave reunió a los referentes del sector público y privado de la Región Centro, quienes analizaron "las condiciones necesarias para impulsar la inversión, fortalecer los sectores estratégicos y potenciar el desarrollo productivo".

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En su mensaje de cierre, Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, le puso cara a la principal exigencia corporativa. "Tenemos que lograr que nuestra economía deje de pendular, que no se discuta el rumbo que tenemos que sostener, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, con la responsabilidad fiscal, con la integración al mundo, con la generación de empleo formal, con la educación y la seguridad jurídica", enfatizó el dirigente empresarial. Además, recordó que la última encuesta de la entidad evidenció expectativas positivas, pero advirtió que "los impuestos distorsivos siguen siendo una discusión que tenemos que dar en todos los niveles de gobierno".

La visión oficial y el boom de las inversiones extractivas

Por el lado del Palacio de Hacienda, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, aportó la visión oficial y validó el giro ideológico del país. "Veo un país que ya cambió políticamente: la discusión sobre los déficits se terminó transversalmente, es aceptada y ha sido validada por la población en la elección de octubre", sentenció Daza. El funcionario destacó el éxito de las herramientas de incentivo: "En el RIGI se han presentado USD 150.000 millones en solicitudes de inversión, hemos aprobado USD 50.000 millones y USD 4.500 millones se han materializado". A partir de este flujo y de los recursos naturales del país, Daza aseguró que "solo por convergencia deberíamos crecer a tasas del 4,5%".

El potencial de las áreas extractivas fue desmenuzado por los principales ejecutivos de las compañías del sector. Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, destacó que "en el año 2017, el recurso no convencional era el 5% de la producción de gas y petróleo de la Argentina" y que hoy "es casi el 70%". Sin embargo, el directivo ató el desarrollo futuro a la inserción global: "El determinante de la velocidad del crecimiento va a ser el acceso al capital. La velocidad con que generemos credibilidad y tengamos acceso al mercado va a determinar a dónde vamos a llegar y qué tan rápido". En sintonía, Ignacio Celorrio, vicepresidente ejecutivo en Lithium Argentina, remarcó el "viento de cola" en la minería mundial, pero aclaró que para aprovecharlo "lo crítico para Argentina es producir más, mejor y eficiente y ganar mercados".

En contraste con el auge de los hidrocarburos y los minerales, los directivos de la agroindustria advirtieron sobre las ventajas cedidas frente a competidores regionales. Fernando Cozzi, presidente de Cargill en Argentina, ilustró que, mientras la cosecha local de soja en 2010 fue similar a la actual, "la de Brasil fue de 65 millones de toneladas ese año" y desde entonces "triplicaron su cosecha". Por ello, Cozzi sentenció: "La cuestión de las reglas de juego no es una frase hecha. No se pueden estar cambiando discrecionalmente por cuestiones de corto plazo. Eso hizo mucho daño".

Competitividad logística y la previa del gran Coloquio

El análisis económico general estuvo a cargo de consultores que alertaron sobre el atraso logístico. Fernando Marengo, de BlackTORO, explicó que una mayor intensidad extractiva "podría requerir, por ejemplo, unos 10.000 camiones adicionales para transportar la cosecha", por lo que sentenció que "detrás de esas oportunidades hay que desarrollar infraestructura". Por su parte, Dante Sica, de ABECEB, destacó el valor de los acuerdos comerciales porque "tienen baja reversión; es muy difícil que un Gobierno pueda volver atrás", aunque advirtió que para aprovecharlos las empresas deberán invertir en "mejora de competitividad".

Los ejecutivos locales reclamaron también un marco de planificación coordinado entre el Estado y el mercado. Pablo Paladini, presidente y CEO de Paladini, planteó la necesidad de definir "qué queremos ser como país en el mediano y largo plazo" para delinear "cuál es el plan estratégico de la Argentina". En tanto, Verónica Andreani, directora del Grupo Logístico Andreani, puso el foco en la modernización de los procesos y aseguró que "la tecnología no es una opción, es concreto para la competitividad".

Esta jornada sirvió como antecedente directo para el principal evento institucional del sector privado, el 62 º Coloquio IDEA, que se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia". En Rosario, el foro contó además con un mensaje grabado del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien sostuvo que, si el sector privado y las distintas esferas del Estado trabajan "con un norte muy claro, Argentina tiene una oportunidad de desarrollarse".