El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el marco del Ciclo de Coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde hizo un repaso del programa económico que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Además, apuntó contra la potencial candidatura del gobernador bonaerense Axel Kicillof a presidente en las elecciones de 2027.

Caputo comenzó su disertación señalando que “hoy estamos reconstruyendo la Argentina”.

“Hemos vivido agresiones constantes, que hacen que hoy la gente tenga ese temor innato hacia la moneda, la política y las instituciones. Primero hacía un daño de corto plazo y uno enorme de mediano y largo plazo. Uno puede decir que el corralito pasó hace 25 años, pero hoy todavía la gente tiene miedo y pierde plata teniendo dólares debajo del colchón. porque no se anima a llevarlos a los bancos”, afirmó el ministro.

Encuesta: Axel Kicillof y Javier Milei fueron medidos en la Provincia de Buenos Aires y hubo un claro ganador

Según Caputo, en la administración Milei, “el cambio fundamental es que por primera vez ha habido desde nuestro presidente, de atacar el problema de raíz, de respetar la propiedad privada y no llevarse puestas las instituciones, y eso es una novedad. Además de tener esa decisión política, había que tener un programa económico que pudiera solucionar estos problemas. Nosotros heredamos la peor situación de la historia, había que tener un programa económico sólido para superar estos problemas. Aunque a todos no pueden gustarles, los resultados están a la vista”.

“Este es un programa de estabilización, no vamos a ser Suiza mañana”, añadió.

El funcionario indicó que todos los sectores están “a favor de lo que se está haciendo, lo que nos piden es profundizar lo que estamos haciendo, bajando impuestos y regulaciones. Algunos nos piden que permitamos a los bancos prestar en dólares porque la tasa en pesos sigue siendo muy alta. Tenemos que seguir mejorando la infraestructura, en septiembre estarán concesionados los 9.000 kilómetros viales donde pasa el 80% del tránsito y licitaremos 6.000 kilómetros más”.

La reelección de Milei

Consultado sobre las posibilidades de reelección de Javier MIlei en las próximas elecciones, Cauto aseguró que “soy absolutamente optimista, porque confío en la gente, me guío más por el sentido común que por las encuestas, que en el mundo no han hecho otra cosa que fracasar”. Y añadió: “No tengo la más mínima duda de que el presidente reelige y tiene que serlo, porque estamos en un proceso donde el presidente es irreemplazable. Yo no soy irremplazable, ni el equipo económico ni los ministros, pero el presidente lo es por la determinación política para el cambio. Si ésta hubiera sido fácil, la habría hecho otro presidente”.

“¿Quien va a querer volver al pasado? Hay mucho trabajo periodístico, tratan de plantar cosas pero no creo en las cosas que plantan, hay una estrategia detrás, es una opinión personal.

“Creo que el kirchnerismo no vuelve a gobernar nunca más. No hay nadie en la política que crea que el kirchnerismo y Kicillof pueda volver a gobernar, porque nadie se junta con él. ¿Vos tenés el caballo ganador y nadie lo quiere tocar? No se quieren juntar con él ni Cristina Kirchner, La Cámpora, Sergio Massa y los gobernadores. La realidad es que todo el mundo sabe de que no hay ninguna posibilidad de que Kicillof vuelva a gobernar, hasta él lo sabe. Lo levantan porque no tienen otro”.

“Voy a ser más rebuscado, lo levantan porque el que gana lo hace porque le va mal al que está gobernando. Javier no ganó porque todo el mundo confiaba en su propuesta, veníamos del infierno, pero hoy sí lo avalan los resultados. Levantan a Kicillof porque el kirchnerismo representa el infierno y la oposición necesita que ustedes se paralicen y venga un moderado”.

“Quieren aumentar el riesgo kuka proque congela todo, no porque piensen que Kicillof va a ganar”.

LM