Caputo en Córdoba habló sobre la micro: "Los programas llevan tiempo, hay que perseverar"

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este mediodía en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como es habitual en cada una de sus exposiciones, "Toto" hizo un racconto del panorama recibido y detalló parte de los pasos que se vienen. Destacó el ingreso de divisas de sectores como minería, energía y el agro.

Si bien hubo amplias referencias a la macroeconomía, una pregunta del auditorios que se repitió estuvo vinculada a la microeconomía. "Hay que perseverar", aseguró Caputo. "El riesgo de volver al pasado. Hay que seguir bajando impuestos, perseverar y profundizar cambios. Los programas económicos llevan tiempo y vamos por el camino correcto".

De cara a un año electoral 2027 que suele encerrar tensiones cambiarias, Caputo aseguró que "el flujo de dólares es cada vez más alto, esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como en el pasado. Van a estar entrando muchas más inversiones", afirmó ante el auditorio.

El ministro resumió el estado de la economía y según explicó, empresarios presentes le plantearon la necesidad de habilitar créditos en dólares como vía para dinamizar la actividad. Además destacó el vínculo con los gobernadores, entre ellos el cordobés Martín Llaryora, y destacó que el ministro de Economía provincial con más diálogo es "Guille" Acosta, según como lo nombró el propio Caputo.

El fantasma de 2001 y la desconfianza en los bancos

Durante su exposición, Caputo hizo un repaso histórico por el Plan Bonex y el corralito de 2001 para graficar por qué buena parte de los ahorristas argentinos todavía desconfía del sistema financiero. "Estamos arreglando el caos. Todavía la gente tiene miedo, pierde plata teniendo dólares debajo del colchón porque no se anima a llevarlo a los bancos", sostuvo.

El ministro también dejó definiciones que exceden lo estrictamente económico:

Sostuvo que "el kirchnerismo no vuelve nunca más". Descartó que Axel Kicillof pueda volver a gobernar.

"La reelección de Milei no está en duda"

Caputo aseguró que se viene un plan de licitación de rutas y que en octubre se verán los trabajo y le bajó el tono a las especulaciones respecto a lo que puede pasar en 2027. "Soy sumamente optimista en la relección de Milei. Pero no todos lo ven así. De todas maneras las encuestas no han hecho otra cosa que fracasar. Nadie quiere volver al paado. Nadie cree que Kicillof pueda volver a gobernar, por eso nadie se reúne con él. Quien no querría juntarse con el candidato que va a ganar. Pero no hay ninguna posibilidad", indicó y agregó que "el riesgo kuka congela todo".