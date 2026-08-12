Ranking latinoamericano: Milei se ubica entre los cuatro presidentes con peor imagen de la región

El escenario político en América Latina muestra marcadas disparidades en la relación entre los mandatarios y sus opiniones públicas. De acuerdo con el último Ranking de Presidentes de Latinoamérica, elaborado por la consultora CB Global Data correspondiente al mes de agosto de 2026, el presidente argentino Javier Milei atraviesa uno de sus momentos de mayor desgaste en términos de percepción pública, ubicándose en el lote inferior de la tabla regional.

La mitad de los cordobeses llega "con lo justo" a fin de mes, pero cada vez se endeudan más para lograrlo

El relevamiento, realizado sobre un universo de más de 4.000 casos por país entre el 5 y el 10 de agosto, posiciona a Milei en el puesto 15 entre 18 mandatarios evaluados. En el plano local, el jefe de Estado argentino registra una imagen negativa del 62,8% frente a una aprobación del 35,1% (con un 2,1% de encuestados que no fijaron posición).

El desglose de la imagen en la Argentina

Al profundizar en los componentes de la opinión pública sobre la figura del mandatario argentino, los datos de CB Global Data exponen una marcada polarización con un sesgo predominantemente crítico:

- Valoración negativa ( 62,8% ): El rechazo está encabezado por un 51,1% de los encuestados que califica su imagen como "muy mala", mientras que un 11,7% la considera «mala».

- Valoración positiva ( 35,1% ): El apoyo se compone de un 25,6% que la define como «muy buena» y un 9,5% que la evalúa como "buena".

- Evolución respecto a julio: La imagen positiva del presidente registró una leve contracción al pasar del 36,8% medido el mes anterior al 35,1% actual.

Los extremos del ranking latinoamericano

El estudio permite contrastar la realidad política de la Argentina con la del resto del continente, donde se observan liderazgos con altos niveles de respaldo popular y otros fuertemente cuestionados por sus ciudadanos:

Impacto en locales comerciales de Córdoba: la vacancia creció y casi 1 de cada 7 está vacío