La Oficina del Derecho a la Identidad de tribunales logró 102 reconocimientos de paternidad en seis meses

En un balance que destaca el avance en la garantía de derechos para niños, niñas y adolescentes, la Oficina del Derecho a la Identidad de Córdoba informó que concretó 102 reconocimientos de paternidad durante la primera mitad de 2026. Es una dependencia del Ministerio Público de la Defensa, creada a comienzos del año pasado y constituye una experiencia única en el país, ya que no existen otras similares en las estructuras judiciales argentinas dedicada exclusivamente a la etapa prejurisdiccional de los procesos de filiación.

EN VIVO | Juicio a Oscar González: una psicóloga forense aseguró que “tiene una estructura psicópata”

Acuerdos integrales y audiencias virtuales

La labor de la oficina, a cargo de Matilde Vaudagna, no se limita al reconocimiento legal del vínculo biológico. De los 102 casos resueltos, 54 incluyeron acuerdos de plan de parentalidad, donde los progenitores pactaron cuestiones críticas como el cuidado personal, la distribución del tiempo y la cuota alimentaria, los cuales son remitidos a un juez de Familia para su homologación.

El reporte del primer semestre también detalla la versatilidad del servicio para adaptarse a contextos complejos. Se realizaron 12 reconocimientos de padres que se encuentran privados de la libertad mediante el uso de audiencias virtuales.

En 36 casos se logró regularizar la situación de progenitores que conviven pero cuya paternidad aún no figuraba legalmente en el acta de nacimiento.

En total, la oficina entrevistó a 258 madres, fijó 283 audiencias y generó casi mil expedientes nuevos en lo que va del año.

La oficina funciona en el 4° piso de los Tribunales de Familia, Tucumán 360, ciudad de Córdoba.

El ADN gratuito como herramienta de equidad

Uno de los pilares fundamentales de esta oficina es la eliminación de las barreras económicas para acceder a la identidad. En el marco de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, las partes que duden del vínculo biológico pueden acceder a un estudio de ADN sin costo, siempre que acrediten no poseer recursos económicos.

Esta herramienta permite que, si el resultado es positivo, el reconocimiento se concrete de manera inmediata en la instancia administrativa, evitando el desgaste de un proceso judicial. En los casos donde existe una negativa del presunto progenitor a participar, la oficina expide una certificación que habilita formalmente la vía judicial para iniciar la acción de filiación.

Caso Nora Dalmasso: Con disidencia de Tarditti, el Jury rechazó las apelaciones de los fiscales destituidos

Cómo funciona el proceso

En lo que va de esta experiencia, el engranaje se activa cuando el Registro Civil envía a la oficina las partidas de nacimiento de niños inscritos únicamente con filiación materna. A partir de allí, se contacta a las progenitoras para asesorarlas sobre el derecho a la identidad de sus hijos y las consecuencias jurídicas de la filiación paterna.

La oficina funciona actualmente en el cuarto piso de los Tribunales de Familia de Córdoba Capital (Tucumán 360), atendiendo casos que llegan por derivación oficial o por presentación voluntaria de las partes interesadas.