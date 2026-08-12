“Si un animal se convierte en un riesgo, pasa a ser un problema de salud pública”: qué sucederá con el perro que mató a Salvador

La muerte de Salvador, un niño de 3 años que fue atacado por una perra en Córdoba, volvió a poner en debate qué sucede con los animales involucrados en ataques graves y qué responsabilidad tienen sus propietarios. Por el hecho, la dueña y el cuidador del animal fueron imputados por homicidio culposo, mientras la Justicia continúa con la investigación.

El ataque ocurrió el domingo pasado, cuando el niño se encontraba frente a su vivienda mientras su padre lavaba el auto. En un momento, Salvador ingresó a un terreno baldío donde se encontraba la perra, atada con una cuerda de unos diez metros. La madre advirtió la situación cuando el animal ya lo estaba atacando y el pequeño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde murió como consecuencia de las graves heridas.

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En diálogo con Perfil Córdoba la Presidenta del Colegio Médico de la Provincia, Natalia Elstner, explicó cuál es el procedimiento que se sigue con un animal involucrado en un hecho de estas características. “El perro ese está judicializado. Cuando hay algún inconveniente con algún animal, ese animal se judicializa. Entiendo que ahora está en el antirrábico y después la Justicia es la que da la orden de qué hacer con ese animal”, señaló. Según detalló, una de las posibilidades es que intervenga un etólogo, un veterinario especializado en conducta animal, para determinar qué camino seguir.

La entrevistada explicó que el análisis de la conducta del animal es clave para determinar si representa un riesgo. “Hay perros que un etólogo diagnostica la eutanasia porque es un perro que va a provocar una tragedia en cualquier momento. Entonces, si un animal se convierte en un riesgo, pasa a ser un problema de salud pública”, sostuvo.

En cuanto a la responsabilidad de los propietarios, Natalia remarcó que “se supone que si uno tiene un animal, tenés que tener al menos una reja de protección. Esta bien si estaba atado, que no es lo correcto tampoco, no había ninguna reja para no permitir que ninguna criatura entre”, explicó.

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La especialista también aclaró que la perra involucrada no era un pitbull, como circuló inicialmente, sino una mestiza de cinco años y preñada. “La perra era mestiza, preñada y en la preñez también busca la manera de preservar su cría. Por eso, fueron un montón de circunstancias que llevaron a esto”, señaló.

El animal permanece bajo observación en el Instituto Antirrábico y será la Justicia la que determine los pasos posteriores. La investigación también deberá establecer las circunstancias del ataque y las eventuales responsabilidades de quienes estaban a cargo de la perra.

El caso ocurrió en un contexto en el que también se registraron otros ataques de perros en la provincia. Un niño de 2 años fue internado en terapia intensiva luego de ser atacado en Villa Caeiro, mientras que un hombre de 70 años resultó herido por dos perros en barrio General Urquiza.