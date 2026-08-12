Conmoción en Carlos Paz: encontraron sin vida a un empleado de maestranza en el colegio Niño Dios

Un hombre fue hallado sin vida este miércoles al mediodía dentro del predio del Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz, en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, según confirmaron fuentes policiales. El hallazgo se produjo en pleno horario de clases, cuando los alumnos y alumnas estaban dentro del establecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería un integrante del personal de maestranza de la institución. Su identidad no trascendió de manera oficial y las causas de la muerte todavía no fueron determinadas. Personal policial y médico llegó al lugar tras el aviso y trabaja en la escena para establecer las circunstancias del hecho.

El colegio, popularmente conocido por el jardín de infantes que funciona en su interior bajo el nombre "Niño Dios", es el mismo establecimiento donde el sacerdote Alejandro Nicola se desempeñó como director hasta su apartamiento, dispuesto en mayo por el Arzobispado de Córdoba en medio de una causa judicial por presuntos abusos sexuales contra menores.

Un colegio bajo escrutinio

La causa contra Nicola comenzó en mayo de 2025, cuando la madre de una niña de cuatro años detectó un sangrado tras retirarla del jardín y radicó la primera denuncia. Desde entonces, el expediente sumó nuevas presentaciones hasta acumular, según la última marcha de familias realizada el sábado pasado, un total de nueve denuncias formales.

La Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, unificó las primeras cuatro causas en mayo tras determinar que correspondían a un mismo patrón de conducta dentro de la institución. El cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, avaló poco después la salida de Nicola de la dirección del jardín, aunque la Junta Arquidiocesana de Educación Católica la presentó como una decisión voluntaria del sacerdote "a la espera de la definición por parte de la Justicia".

La Catedral de Córdoba justificó la participación del cura Nicola en misas pese a las denuncias por abuso

El proceso judicial continúa sin imputados formales. Las familias denunciantes reclamaron en reiteradas marchas mayor celeridad y expresaron malestar por demoras en el proceso.

La escena, en medio de la actividad escolar

El hallazgo de este miércoles se dio con la escuela en pleno funcionamiento, lo que generó un fuerte despliegue policial en las inmediaciones y preocupación entre las familias que a esa hora tenían hijos e hijas dentro del establecimiento. Hasta el cierre de esta nota, ni la Policía de la Provincia ni la Fiscalía interviniente brindaron precisiones sobre la carátula del expediente ni sobre si el hecho guarda relación con la causa que investiga al sacerdote Nicola.

Como la causa que investiga los presuntos abusos permanece bajo secreto de sumario, se desconoce por el momento si el hombre fallecido, que sería responsable de maestranza del colegio, fue citado a declarar en el marco del expediente.