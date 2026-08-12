Jorge Ferraresi asumirá un nuevo cargo municipal con un sueldo de $12 millones

La designación de Jorge Ferraresi en una nueva secretaría municipal y la salida de YPF de Metrogas aparecen entre las noticias destacadas. En este contexto, el periodista Antonio Riccobene repasó en Ronda de Investigación por +Perfil los detalles de ambos casos y puso el foco en los movimientos políticos y empresariales.

La intendencia interina continúa a cargo de Magdalena Sierra, esposa de Ferraresi. Sobre el nuevo puesto, Antonio Riccobene señaló que tendrá una remuneración significativamente superior a la de otros funcionarios municipales: “Va a recibir un salario de alrededor de 12 millones de pesos, mucho más de lo que cobra cualquier miembro de ese gabinete, porque es un tipo de categoría a la que se le asigna que incluye reconocimientos por trayectoria en el municipio”.

Cuáles son los otros beneficios que contempla el cargo

También detalló que el cargo contempla otros beneficios vinculados con el desempeño de sus funciones. “También distintas bonificaciones por el uso de sus horas, por el uso del transporte y demás de la flota del Estado”, planteó.

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El segundo eje fue la operación mediante la cual YPF vendió el 70% de las acciones de Metrogas al grupo empresario encabezado por Manzano, a través de Edenor, por USD 780 millones. En este sentido, destacó el crecimiento de la compañía antes de la operación: “Entre 2023 y 2025 Metrogas duplicó su ganancia bruta mientras estaba concursando para vender ese porcentaje de las acciones”.

Además, Riccobene remarcó la magnitud de su base de usuarios: “Más de 2,4 millones de clientes tiene Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires y en 11 municipios del sur del conurbano”. Y agregó: “Es casi el 27% de usuarios de la red del país en una sola empresa”.

Se consolida un monopolio en el sector energético

La operación implica la salida definitiva de YPF de Metrogas y consolida la presencia del grupo comprador en el sector energético. “¿A qué está creciendo Metrogas? Al calor de las desregulaciones que viene poniendo el gobierno de Milei en las tarifas de gas y la crisis que están atravesando las otras empresas que brindan el servicio de gas en el país”, resaltó.

También puso el foco en la concentración de negocios energéticos del grupo empresario: “Empieza también a posicionarse quedando como el referente en servicios de energía, porque es el que entrega toda la energía para toda la energía eléctrica para el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Ahora también se suma la entrega de gas”.