Guetos en Madrid: cuáles son las zonas con mayor presencia de inmigrantes

La distribución de las comunidades de inmigrantes en Madrid presenta diferencias entre las distintas zonas de la ciudad. En diálogo con +Perfil, el corresponsal desde España Marcelo Molina describió cómo conviven las comunidades árabes, latinas, españolas y de otros orígenes.

Durante Ronda de Corresponsales, conducido por Jorge Elías, Molina también se refirió a las zonas más conflictivas y sostuvo que, a diferencia de otros lugares, en Madrid no observa una estructura de guetos marcada.

Cómo se distribuyen los barrios de Madrid

Molina explicó que dentro de la zona delimitada por la M30, la distribución social de Madrid presenta diferencias similares a las que pueden observarse en Buenos Aires. La zona norte concentra sectores de mayor poder adquisitivo, mientras que hacia el sur predominan sectores de clase media baja y baja.

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Sin embargo, señaló que fuera de ese núcleo urbano la composición puede ser más diversa. En su propia zona, ubicada al norte, conviven sectores con mayor presencia de población árabe, latina y española.

"Donde estoy yo, dentro de mi mismo ayuntamiento, tenemos zonas donde hay un poco más de árabes, zonas donde hay latinos, zonas donde hay españoles, pero la verdad está bastante mezclado todo", sostuvo Molina.

Vallecas y las zonas más conflictivas

El corresponsal también se refirió a Vallecas, una de las zonas de Madrid donde identificó mayores niveles de conflictividad. En particular, mencionó Puente de Vallecas, donde existe una mayor concentración de población centroamericana y actúan algunas bandas.

De todos modos, Molina diferenció estas situaciones de la existencia de barrios completamente separados por origen. "Pero por lo menos en Madrid no veo ese tipo de situaciones de guetos", afirmó.

Según su descripción, incluso en las zonas donde existe una mayor concentración de determinadas comunidades se mantiene una dinámica de convivencia entre distintos grupos.

La integración de las comunidades en Madrid

Uno de los puntos destacados por Molina fue la integración de las distintas comunidades dentro de la ciudad. El periodista sostuvo que existe una búsqueda constante de incorporar a los inmigrantes a la vida urbana.

"Hay una constante querer integrar a la gente", señaló. Como ejemplo, remarcó que Madrid no cuenta con un barrio chino definido como ocurre en otras ciudades.

El corresponsal sí mencionó zonas donde la comunidad china tiene una presencia comercial importante. Entre ellas, señaló Fuenlabrada, donde se concentran grandes almacenes y negocios vinculados con comerciantes chinos.

El peso de la comunidad china en el comercio

Molina explicó que estos grandes comercios ofrecen una amplia variedad de productos y tienen una presencia extendida en Madrid. Allí pueden encontrarse artículos para el hogar, juguetes, disfraces, ropa y distintos elementos de cocina.

También destacó la intensidad de la actividad comercial de estos establecimientos, que permanecen abiertos durante buena parte de la semana. "Están en todos lados y están absolutamente integrados", afirmó.

El análisis del corresponsal plantea así una diferencia entre la existencia de zonas con mayor concentración de determinadas comunidades y la formación de guetos. En Madrid, según su descripción, ambas situaciones no necesariamente coinciden.