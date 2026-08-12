Pymes: empresarios advierten por una mayor contracción de la economía real

La economía real atraviesa un escenario heterogéneo, con sectores vinculados a la energía, el petróleo, la minería y las finanzas que muestran una dinámica diferente a la de la industria, la construcción y las Pymes. En Ronda de Economistas, por +Perfil, Federico Glustein, Damián Quirós y Diego Achilli analizaron el impacto del proceso de estabilización sobre la actividad productiva.

El debate, conducido por Fernando Meaños, puso el foco en la caída del consumo, las dificultades que atraviesan las empresas y las perspectivas para el próximo año. Mientras Glustein advirtió por la retracción de distintos sectores, Quirós planteó la necesidad de adaptación y Achilli describió las dificultades que enfrenta una Pyme industrial del conurbano.

Federico Glustein advirtió por la caída del consumo y la industria

El economista Federico Glustein señaló que el modelo económico presenta una fuerte diferencia entre los sectores que reciben inversiones intensivas en capital y aquellos que generan mayor cantidad de puestos de trabajo. Como ejemplo, mencionó a la industria, la construcción y las Pymes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según Glustein, el consumo masivo cayó 2,9% interanual, un dato que refleja el impacto sobre el conjunto de la actividad. "Cuando baja el consumo fuerte, toda la economía se está resintiendo", sostuvo.

El economista consideró que el modelo está orientado hacia sectores como la energía, el petróleo, la minería y la intermediación financiera, mientras las actividades más vinculadas con el empleo se encuentran por detrás de los niveles de 2023.

"Las Pymes, la industria, la construcción, está en una clara retracción, bastante por detrás del 2023", afirmó Glustein, quien además anticipó que esta situación podría continuar durante el próximo año.

El costo del ajuste y las dudas sobre el crecimiento

Glustein también cuestionó el costo del proceso de ajuste sobre variables como la inversión, el consumo y la actividad industrial. En su análisis, también mencionó una caída en las ventas de automóviles y despidos en empresas Pyme.

Como ejemplo, hizo referencia a Granja Tres Arroyos y a los despidos que, según señaló, se están registrando en distintas compañías. Para el economista, el modelo consigue generar dólares, acumular reservas y cumplir con el Fondo, pero persiste el interrogante sobre su capacidad para generar crecimiento sostenido.

"¿Eso te alcanza para tener un modelo de crecimiento a largo plazo?", planteó Glustein. También dejó abierta la posibilidad de que durante el próximo año sean necesarias nuevas modificaciones sobre variables como el tipo de cambio y la tasa de interés.

Damián Quirós planteó la adaptación como clave para las Pymes

El CEO y fundador de Q | Capital Group, Damián Quirós, tuvo una mirada diferente sobre las perspectivas de la economía real. Si bien reconoció las dificultades del escenario actual, consideró que las empresas pueden encontrar oportunidades si logran adaptarse al nuevo contexto.

Quirós sostuvo que las Pymes y pequeñas empresas atraviesan un proceso de cambio que exige revisar algunas variables de funcionamiento. En ese marco, remarcó la importancia de tomar decisiones en el momento adecuado.

"La especie que sobrevive no es la más inteligente ni la más fuerte, sino la que mejor se adapta", afirmó Quirós al trasladar esa idea al escenario empresarial.

Para el empresario, quedarse inmóvil también tiene un costo. "El costo de la inacción a veces puede llegar a ser mucho más elevado que el costo que vos tenés que asumir en el corto plazo", sostuvo.

Diego Achilli: "Formo parte de los perdedores del modelo"

Diego Achilli, industrial Pyme de Tres de Febrero, aportó la mirada de una empresa familiar con 54 años de trayectoria en la industria y el comercio. El empresario sostuvo que la adaptación forma parte de la experiencia cotidiana de las Pymes argentinas.

Achilli destacó que su empresa atravesó distintos períodos económicos y sostuvo que el sector ya conoce la importancia de cuidar sus gastos. "Creo que la tenemos clara, nos vienen a contar el déficit cero, también eso lo hicimos siempre", afirmó.

Sin embargo, su diagnóstico sobre el escenario actual fue crítico. "Formo parte de los perdedores del modelo, y todos los que conozco son los perdedores", sostuvo el industrial.

Para Achilli, uno de los principales problemas está en la capacidad de consumo de la población. La industria necesita vender sus productos y, si los clientes pierden capacidad de compra, las empresas enfrentan una dificultad que no pueden resolver únicamente modificando sus propias estructuras.

"Si la gente no tiene un mango, va a ser difícil que podamos vender", afirmó. En su visión, las modificaciones sobre la legislación laboral o las condiciones empresariales no alcanzan si no existe una demanda capaz de sostener las ventas.

El reclamo de las Pymes por una recuperación con empleo

Achilli reconoció que una menor inflación sería positiva para la economía, pero planteó que el proceso debe contemplar también a quienes trabajan y producen. En ese sentido, puso el foco en el peso de las Pymes dentro del empleo formal.

"Lo que sí nos gustaría es que también eso sea con la gente adentro", expresó el empresario. Según señaló, las Pymes como la suya generan una parte significativa del trabajo en blanco.

El industrial también afirmó que la contracción del mercado ya se percibe en distintas regiones. Mencionó experiencias recogidas en el Conurbano y en provincias como Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

Según Achilli, el problema no se limita a una región determinada: "Llegó la contracción del mercado a todos lados", sostuvo.

Qué esperan las Pymes para el próximo año

En el cierre del intercambio, Achilli planteó que las empresas necesitan una combinación de menor inflación, crédito y un panorama económico más ordenado. La expectativa, sostuvo, es que ese proceso pueda desarrollarse sin dejar afuera a trabajadores y consumidores.

Al mismo tiempo, coincidió con el diagnóstico de que la actividad podría continuar bajo presión durante el próximo año. "El que viene va a ser un poquito peor para el consumo y para la industria", anticipó.

El debate dejó así dos miradas sobre la transición: mientras Federico Glustein cuestionó el impacto actual del modelo sobre la economía real, Damián Quirós destacó la necesidad de adaptación y Diego Achilli reclamó que la estabilización también se traduzca en consumo, empleo y actividad para las Pymes.