Dólar: anticipan una suba a $1.700 y explican qué puede pasar antes de las elecciones

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, un grupo de economistas y empresarios pymes advirtió sobre el rumbo del dólar, el consumo y la presión tributaria que enfrentan las empresas.

El debate también puso el foco en el financiamiento de las pymes, la cobertura cambiaria y la cantidad de tributos que recaen sobre las compañías.

Dólar: menos pesos, más cobertura

Damián Quiroz, CEO y fundador de Capital Group Q, descartó una dolarización extrema antes de las elecciones y anticipó una suba gradual del tipo de cambio. “El dólar siempre es una moneda de refugio para todos los argentinos”, señaló, aunque remarcó que la caída del consumo reduce también la capacidad de ahorro en moneda extranjera: “Uno, a medida que va pasando el tiempo, cuenta con menos disponibilidad de pesos para poder consumir”.

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En ese escenario, estimó que el dólar podría alcanzar los $1.700. “Va a estar en un valor mucho más alto quizás a lo que estamos viendo hoy, de 1.515 puede llegar a pasar a 1.700 tranquilamente, pero de una forma leve o suave”, sostuvo.

Federico Glustein, economista docente y consultor, por su parte, planteó que la cobertura cambiaria no se limitará a la compra de dólares físicos. “Vamos a empezar a ver cómo las empresas argentinas, las cuales invierten, van a empezar a tratar de cubrirse también”, explicó. Según el especialista, crecerá el interés por instrumentos vinculados al dólar y por activos del exterior.

Pymes: competir sin subsidios, pero con menos impuestos

Al abordar la situación de las pequeñas y medianas empresas, Diego Achilli, de Industrial Pyme Tres de Febrero, reconoció la necesidad de mejorar la eficiencia, pero cuestionó las condiciones actuales. “Sin lugar a dudas necesitamos mejorar y ser más competitivos. La verdad que los PYM queremos competir”, afirmó.

Sin embargo, criticó la falta de alivio tributario y el costo del financiamiento. “Hoy sacar un crédito al 70, 80% es una locura, no hay un negocio que lo pueda resistir”, sostuvo, y advirtió: “En el camino no nos olvidemos que ya quedaron 28 mil PYM cerraron”.

Leonardo Alberto, licenciado en economía y contador, coincidió con el diagnóstico y cuestionó los mecanismos de retención impositiva sobre las empresas, a los que calificó como “pagos de impuestos preventivos”.

Quiroz puso el foco en la cantidad de tributos que recaen sobre las compañías. “Hoy recaen alrededor de 150 tributos sobre las empresas”, afirmó. Y cerró con un dato sobre la concentración de la recaudación: “De esos 150 tributos, solo 6 concentran el 83% de recaudación del país”.