Presión impositiva: por qué las provincias podrían aumentar el peso de los impuestos

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Damián Quiroz, CEO y cofundador de Capital Group Q, analizó la discusión sobre la presión tributaria de cara al próximo escenario electoral y las diferencias fiscales entre Nación, provincias y municipios.

El analista señaló que existen “dos tipos de política distintas” y que Nación y provincias “van de forma divergente, no convergen nunca, no llegan a un acuerdo”. Además, advirtió sobre la distancia entre los indicadores nacionales y la situación cotidiana de comercios y empresas.

La presión tributaria y las diferencias entre Nación y provincias

Quiroz advirtió que la diferencia entre los indicadores nacionales y la situación cotidiana de los comercios y empresas puede ser significativa. “Quizás uno ve en Nación que los datos pueden llegar a ser alentadores, pero cuando uno está en su negocio, las cuentas vos ves que no bajan”, explicó.

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En ese contexto, Quiroz sostuvo que los costos continúan aumentando y que será necesario observar la evolución de las políticas provinciales. “No hay que dejar de mirar qué es lo que pasa en Nación a nivel política, cómo sigue este camino, y si la provincia llega a tener algún cambio”, afirmó.

Para el economista Federico Glustein, el panorama podría incluso agravarse durante el próximo año. “Sí, inclusive creo que se va a profundizar”, anticipó, al analizar las necesidades de los gobernadores frente al calendario electoral.

Menos recaudación y presión sobre productores y familias

Glustein consideró que los gobernadores tendrán dificultades para reducir impuestos mientras necesitan recursos para financiar obra pública y salarios. “Si hoy un gobernador procede a bajar algún impuesto, está perdiendo su imagen, porque claramente no puede hacer obra pública, no puede pagar los salarios”, sostuvo.

El economista también vinculó el escenario fiscal con la caída del consumo y la inversión. “Cayó el consumo, cayó la inversión, cayó la recaudación en términos reales. No creo que haya mucho margen para seguir bajando impuestos”, afirmó.

Además, cuestionó el destino de determinados recursos nacionales y puso como ejemplo el impuesto a los combustibles. “Habla también de cómo está la recaudación del Estado Nacional”, señaló, al considerar que el Gobierno necesita sostener el superávit primario exigido por el Fondo Monetario Internacional.

El impacto, según Glustein, termina trasladándose a la actividad productiva. “Básicamente que el camión no rompa una rueda para transportar un producto, hoy no lo tiene”, planteó al referirse al deterioro de las rutas.

Finalmente, anticipó que el escenario electoral podría derivar en una mayor presión tributaria efectiva. “Vamos a ver mayor concentración de impuestos”, sostuvo, aunque aclaró que no necesariamente implicará un aumento nominal, sino “un mayor impacto en los productores y en las familias”.