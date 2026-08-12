Mamdani impulsa una ley para limitar los abusos laborales en las entregas de Amazon en Nueva York

La periodista, Paula Bistagnino, integrante de Ronda de Investigación por +Perfil, explicó cómo funciona la red de repartos tercerizados de Amazon en Estados Unidos, las condiciones laborales de los trabajadores y el proyecto impulsado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para regular las entregas.

Paula Bistagnino señaló que Mamdani llegó a la política con iniciativas destinadas a limitar los privilegios de las grandes corporaciones. Según explicó, Amazon habría desarrollado “un sistema de tercerización, nada que nos resulte muy extraño, de tercerización, por el cual cualquier cosa que suceda con una entrega de Amazon no es responsabilidad de Amazon”.

El proyecto de ley que impulsa Mamdani

También remarcó que el problema excede a una discusión estrictamente empresarial y laboral: “Es una tercerización que encubre una relación laboral, básicamente”.

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El alcalde neoyorquino respaldó el denominado proyecto de Ley de Protección de Entregas, que apunta a establecer reglas para las empresas que realizan repartos para Amazon. Sobre la misma línea, explicó que la iniciativa aparece en medio de denuncias sobre accidentes, lesiones y presión laboral.

Según señaló Bistagnino, el sistema de entregas rápidas genera consecuencias sobre los trabajadores: “Lo que está produciendo, según informan los medios de comunicación, es lesiones, por supuesto. Enfermedades de, bueno, estrés, por supuesto, los trabajadores”.

También planteó que el modelo de Amazon tiene similitudes con situaciones conocidas en Argentina: “Otra vez, todas cosas que nos suenan un montón”.

El accidente que expuso el sistema de Amazon

Para explicar el origen de las investigaciones sobre las condiciones laborales, se remontó a un caso ocurrido en Estados Unidos y publicado posteriormente por BuzzFeed News. El hecho ocurrió cuando un repartidor de Amazon atropelló a una mujer de 84 años durante la temporada navideña.

La investigación permitió conocer las condiciones bajo las cuales trabajaban los conductores tercerizados. La periodista destacó que los repartidores podían llegar a “entregar hasta 250 paquetes por día” y que existían situaciones extremas vinculadas con la necesidad de cumplir los objetivos de reparto.

Uno de los principales puntos señalados fue la elevada cantidad de trabajadores afectados por las condiciones laborales. “El caudal de dinero, por supuesto, que recauda Amazon y cómo va bajándole los costos cada vez más a estas empresas tercerizadas es el gran tema que está ahí por detrás”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que hay es una cantidad de trabajadores lesionados que está no solo por encima de la media de los trabajadores en general, sino que lo multiplica por 10 veces”.