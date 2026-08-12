Una cadena de heladerías advierte que el crédito dejó de ser una opción por las altas tasas

Con 120 locales distribuidos en seis provincias, cinco establecimientos propios y 60 empleados directos, la cadena de heladerías “Los Amores” que conduce Diego Achilli, industrial pyme de Tres de Febrero, enfrenta un escenario complejo para sostener el capital de trabajo.

El empresario aseguró, en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que las pymes argentinas modificaron sus estrategias de financiamiento ante el costo del crédito. “La PYME hoy se financia con lo que tiene. Nosotros somos los creadores del déficit cero: acá si no hay un mango, no compramos nada”, sostuvo Achilli.

El financiamiento de las pymes y el costo del crédito

El empresario recordó que en otros momentos el endeudamiento podía resultar conveniente debido a la diferencia entre las tasas y la inflación. “Era ventajoso sacar un crédito porque en realidad la tasa era el 40 y la inflación era el 80”, explicó.

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Pero ese escenario cambió y, según Achilli, las empresas deben priorizar la liquidez y reducir los stocks. “Cualquier persona hoy tiene stock y no es negocio. Hay que ser flexibles, sin duda, el mundo cada vez va más rápido”, afirmó.

Caída del consumo y costos: el límite para las pymes

El sector de las heladerías tampoco escapó a la retracción del consumo. Achilli señaló que el mercado sufrió una caída significativa y que luego quedó estancado en niveles bajos. “El mercado del helado tuvo ese bajón que tuvo en general toda la economía de primera necesidad, 25, 30% del consumo, y quedó trabada ahí”, describió. Y agregó: “Hoy la verdad que no está ni subiendo ni bajando, está estable, pero en una estabilidad muy baja con costos subiendo”.

La dificultad se profundiza porque las empresas no pueden trasladar completamente los mayores costos a los precios. “No podemos subir el producto porque obviamente queremos vender. El mercado no te da la posibilidad de subirlo porque la gente no lo puede comprar”, sostuvo.

Ante la consulta sobre el descubierto bancario, una herramienta históricamente utilizada por las pymes para afrontar urgencias de capital de trabajo, fue contundente: “Hoy la verdad que nosotros intentamos no hacerlo”.

Según Achilli, el problema es el costo financiero frente a los márgenes actuales. “Es imposible con los márgenes del negocio sacar un crédito y poder pagarlo”, advirtió. Y cerró con una fuerte definición sobre el riesgo de endeudarse: “Cuando uno entra en esa espiral, son hasta ahí, ya te quedás hasta fuera del mercado”.

El diagnóstico expone uno de los principales desafíos de las pymes: sostener la actividad y el empleo sin recurrir a un crédito que, por su costo, puede terminar agravando la situación financiera de las empresas.