Empresas en alerta: "Hoy sacar un crédito al 70, 80% es una locura, no hay un negocio que lo pueda resistir"

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Damián Quiroz, CEO y fundador de Capital Group Q; Federico Glustein, economista docente y consultor; Diego Achilli, industrial pyme Tres de Febrero; y el economista y contador Leonardo Alberto advirtieron sobre el impacto de los impuestos, el financiamiento y la falta de competitividad sobre las empresas.

Durante el análisis, los especialistas coincidieron en que las pymes enfrentan dificultades para acceder a crédito, sostener sus costos y competir en un escenario marcado por la presión tributaria. También plantearon los desafíos que genera la búsqueda de cobertura frente a la incertidumbre económica y cambiaria.

Pymes: crédito caro y presión impositiva

Achilli reconoció que las pymes deben mejorar su productividad, pero cuestionó las condiciones en las que deben hacerlo. "Sin lugar a dudas necesitamos mejorar y ser más competitivos. La verdad que los PYM queremos competir", sostuvo.

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Sin embargo, advirtió que el costo del financiamiento puede resultar prohibitivo para una empresa pequeña. "Hoy sacar un crédito al 70, 80% es una locura, no hay un negocio que lo pueda resistir", afirmó. Y resumió el escenario con una frase contundente: "No se vende".

Para Achilli, el problema excede la eficiencia empresarial. "Nosotros en nuestro lado hacemos todo lo posible, pero del otro lado del Estado la verdad que no nos ayudan en nada", cuestionó. También aseguró que no percibe una reducción efectiva de impuestos en los distintos niveles de gobierno.

Leonardo Alberto coincidió con el diagnóstico y apuntó contra los mecanismos de retención tributaria. "A nivel PYM no hay ningún beneficio impositivo", afirmó, y sostuvo que se han profundizado sistemas de recaudación que implican, en sus palabras, "pagos de impuestos preventivos".

Competir sin subsidios: el reclamo de los empresarios

Achilli planteó además una situación que, según su visión, genera una competencia desigual para la producción local. "Si yo, un vecino de la esquina, me viene a comprar a mí, paga todos los impuestos que son un montón", explicó, mientras que las compras en determinadas plataformas extranjeras pueden tener un tratamiento diferente.

Por eso, remarcó que las pymes no buscan privilegios. "Nosotros queremos competir sin duda y no queremos ni subsidio", sostuvo. "La PYME no anda buscando eso. Quiere competir", agregó.

Damián Quiroz puso el foco en la estructura tributaria y sostuvo que la carga alcanza a una gran cantidad de tributos. "Hoy recaen alrededor de 150 tributos sobre las empresas", afirmó.

El empresario, además, destacó la concentración de la recaudación: "De esos 150 tributos, solo 6 concentran el 83% de recaudación del país".

En paralelo, Federico Glustein señaló que las empresas también están buscando mecanismos de cobertura frente a la incertidumbre económica y cambiaria, mediante instrumentos vinculados al dólar y activos internacionales. "Van a empezar a ir a instrumentos más hard, al Tesoro de Estados Unidos, a tecnológicas del extranjero, energéticas del extranjero", explicó.