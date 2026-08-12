El riesgo país roza los 500 puntos y crece la cautela de los inversores argentinos

La analista de Bell Investment, Mayra Pascual, señaló en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el Gobierno consiguió renovar el 100% de los vencimientos en la última licitación de deuda. Sin embargo, advirtió que el mercado continúa mostrando señales de preocupación por el escenario político y la cercanía de las elecciones.

La licitación recibió ofertas por $6,5 billones y el Tesoro adjudicó $4,49 billones. En paralelo, el riesgo país y las acciones argentinas mostraron un desempeño negativo, en un contexto que, según Pascual, empieza a estar marcado por una mayor “impaciencia” y “nerviosismo” entre los inversores.

Una licitación con rollover del 100%

La jornada financiera estuvo marcada por una nueva licitación de deuda del Gobierno. Pascual detalló que se colocaron instrumentos con vencimientos en noviembre y enero, además de bonos dólar linked y una reapertura del bono O29 en dólares.

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La Letra con vencimiento en noviembre registró una tasa del 2,11% mensual, equivalente a una TIR cercana al 28,5% anual, mientras que el instrumento con vencimiento en enero presentó una TIR de aproximadamente 4,5%. En el segmento dólar linked, las tasas se ubicaron en torno al 7%, mientras que el O29 mostró una TIR cercana al 8,7%.

Para la analista, el resultado constituye una señal positiva para el Gobierno, aunque convive con un escenario financiero más complejo para los activos argentinos.

El riesgo país subió casi 10% en el mes

Mientras el Tesoro consiguió renovar los vencimientos, el mercado de acciones mostró una dinámica negativa. Pascual señaló que las acciones argentinas todavía no logran despegar y que el clima político comenzó a trasladarse a las cotizaciones.

"El riesgo país no cede. Hoy fue un día bastante tranquilo para bonos, pero ni para arriba ni para abajo, te diría en términos de bonos", explicó.

La analista detalló que el riesgo país acumuló un deterioro cercano al 10% durante agosto y cerró la jornada en 471 puntos básicos. El indicador había llegado a ubicarse cerca de los 400 puntos, pero el contexto político y económico volvió a generar presión sobre los activos argentinos.

El factor político empieza a pesar en los mercados

Pascual vinculó el aumento del riesgo país con una combinación de factores sociales, económicos y políticos. También mencionó una caída del 5% en el índice de confianza que publica la Universidad Di Tella durante el último mes y un dato de inflación desfavorable en la Ciudad de Buenos Aires.

A eso sumó la dificultad creciente del Gobierno para construir acuerdos en el Congreso. "El gobierno perdió el pulso, perdió dominar la agenda política en estas últimas semanas y eso se contagia al mercado financiero local", sostuvo.

Un mercado internacional más tranquilo

El escenario externo presentó señales de mayor estabilidad. Pascual señaló que el índice VIX, utilizado como referencia de la volatilidad de los mercados, cayó un 5% durante la jornada, mientras que el Nasdaq operó con una evolución positiva.

La analista vinculó parte de esa tranquilidad con la desaceleración de la inflación en Estados Unidos y una baja de la inflación núcleo. También señaló que el precio del petróleo se mantuvo relativamente estable pese a las tensiones en Medio Oriente.

En ese contexto, consideró que Argentina está mostrando cierto desacople respecto del escenario financiero internacional, principalmente por sus factores políticos y económicos internos.

El mercado pide algo más al Gobierno

Aunque reconoció que el Gobierno mantiene compromisos con el equilibrio fiscal, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento, Pascual señaló que los inversores comienzan a exigir señales adicionales.

"Le hace falta un poco más de cara a 14 meses y elecciones pronto", afirmó.

Según explicó, el mercado comienza a mostrar cierta impaciencia ante el desgaste de la imagen política del oficialismo y la falta de definición de una oposición que pueda consolidarse como alternativa electoral.

Caen las acciones y aumenta el nerviosismo

El deterioro de la confianza también se reflejó en el mercado accionario. Pascual señaló que prácticamente todos los bancos cerraron la jornada en baja y que la única acción que logró avanzar fue Metrogas, luego de conocerse una operación anunciada el día anterior.

"El MERVAL en lo que va del año está medido en dólares un 5% abajo, en lo que va del mes un 9,5%. Hay cierta intranquilidad en ese sentido", explicó.

Sin embargo, la analista aclaró que todavía no observa una dolarización masiva de las carteras como la registrada durante las elecciones del año anterior. "No lo noto por ahora la fuerte dolarización, como sí la tuvimos en las elecciones del año pasado", afirmó, aunque reconoció que sí percibe “impaciencia” y “un poco de nerviosismo creciente”.

La dolarización minorista podría aumentar hacia las elecciones

Frente a la posibilidad de que la dolarización de los argentinos se intensifique a medida que se acerquen las elecciones, Pascual consideró que es un escenario posible.

"Debiera hacerse más intenso, todo dependerá de lo que el Gobierno vaya logrando y de quién sea una oposición probable", señaló.

La evolución de las compras de dólares estará condicionada, según la analista, por las reformas que el Gobierno consiga implementar, la situación política y la definición de los candidatos. También será relevante determinar qué ocurrirá con las PASO y cuál será finalmente el calendario electoral.

El resultado de la licitación mostró que el Gobierno todavía conserva capacidad para renovar su deuda, pero el aumento del riesgo país, la caída del MERVAL y el creciente nerviosismo reflejan que el mercado comienza a mirar con mayor atención el escenario político de los próximos 14 meses.