Carlos Ulanovsky y el origen de "Notas Musicales": una vida de entrevistas detrás de un nuevo libro

Carlos Ulanovsky explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, cómo nació Notas Musicales, un libro construido a partir de parte de su archivo periodístico. Aunque reconoció que no se considera un especialista en música, señaló que a lo largo de su carrera entrevistó a numerosas figuras vinculadas con ese universo.

El periodista contó que la idea surgió luego de una propuesta del editor Leandro Donoso, quien inicialmente le planteó reeditar su primer libro, dedicado a Palito Ortega. Ulanovsky rechazó esa posibilidad y, a partir de esa conversación, decidió recuperar entrevistas y notas realizadas durante décadas a músicos, compositores, intérpretes, DJ y productores.

La propuesta que abrió el camino

La publicación surgió a partir de una propuesta de Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical, quien durante un tiempo había intentado convencer a Ulanovsky de reeditar su primer libro.

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Se trataba de Palito Ortega, Indagación de un ídolo, publicado en 1969 por Editorial Galerna. Aquella obra fue una biografía de quien entonces era una de las grandes figuras de la música popular argentina y terminó teniendo un destino inesperado.

Ulanovsky contó que inicialmente rechazó la idea de reeditarlo porque consideraba que se trataba de una obra perteneciente a otra etapa de su vida. "Cuando él me propuso reeditar ese libro, dije que no, que ya era tiempo pasado", recordó.

Sin embargo, la conversación con el editor terminó abriendo una alternativa: recuperar parte de su enorme archivo de entrevistas musicales y transformarlo en un nuevo volumen.

El libro de Palito Ortega que terminó incinerado

La historia de su primera publicación tuvo un desenlace particularmente singular. Según relató Ulanovsky, el libro fue judicializado a raíz de la utilización de una imagen de Palito Ortega en la tapa.

El periodista explicó que la editorial no había solicitado autorización para utilizar la fotografía y que, además, la imagen era considerada una marca comercial registrada. La situación derivó en una demanda contra Editorial Galerna, una editorial que recién comenzaba su actividad.

Ulanovsky recordó que a la editorial le reclamaron una suma de dinero que no estaba en condiciones de afrontar. Finalmente, el proceso judicial terminó con la prohibición del libro.

"Esa es la historia de mi primer libro, año 69", resumió el periodista.

El ejemplar llegó incluso a un juzgado de Vicente López, donde, según su relato, terminó siendo incinerado. De esta manera, aquella primera experiencia editorial quedó marcada por una circunstancia excepcional que también condicionó cualquier posibilidad de reedición durante décadas.

De aquella biografía a Notas Musicales

Frente a la propuesta de recuperar aquel trabajo, Ulanovsky decidió mirar hacia otro lugar: su propio recorrido profesional.

A lo largo de su carrera había realizado numerosas entrevistas a figuras de la música, muchas de las cuales podían formar parte de un libro que no fuera estrictamente una biografía ni una obra de especialista, sino una recopilación de su mirada periodística sobre el universo musical.

"Durante toda mi vida periodística le hice muchas notas a músicos, compositores, intérpretes, DJ, productores, y ese es el libro, Notas Musicales", explicó.

Así, el nuevo volumen funciona como una recuperación de parte de ese trabajo acumulado durante años y como una forma de volver sobre personajes y conversaciones que atravesaron su carrera.

La propuesta también permite a Ulanovsky retomar su vínculo con la música desde el lugar que conoce: el del periodista y entrevistador que observa la cultura y sus protagonistas.

Una nueva mirada sobre el archivo

El recorrido desde aquel primer libro de 1969 hasta Notas Musicales muestra, además, una transformación en la relación de Ulanovsky con el material que produjo durante su carrera.

Si su primer trabajo estuvo concentrado en una figura específica y terminó fuera de circulación por una disputa judicial, el nuevo libro nace de una mirada retrospectiva sobre décadas de periodismo y de encuentros con protagonistas de la música.

El resultado es, en palabras del propio autor, una incursión que asume con cierta ironía como "un atrevimiento", pero que encuentra su justificación en una trayectoria construida a partir de entrevistas, investigación y observación de la cultura argentina.