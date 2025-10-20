Comienzan las Mesas de Cultura Abierta en Argentores moderadas por Carlos Ulanovsky, Any Ventura y Canela

Los próximos 27, 28 y 29 de octubre, a las 18, en el Espacio Encuentro de Argentores, Peña 2033 (CABA), se desarrollará el ciclo Mesas de Cultura Abierta. Entre los disertantes estarán Carlos Rottemberg, Daniel Veronese, Ana María Shua y Sergio Vainman.

El encuentro es el corolario de la campaña iniciada por la identidad del espacio y busca compartir, poner en diálogo y reflexionar sobre la Cultura en Argentina

La entrada será libre y participarán de las mesas representantes de diversos sectores para dialogar en torno a distintas temáticas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuentros fecha por fecha

El lunes 27 de octubre, se realizará la primera charla bajo la consigna “El escenario como territorio cultural”, moderada por el periodista Carlos Ulanovsky y con la participación de Carlos Rottemberg, Daniel Veronese, Corina Fiorillo, Flora Alkorta y Raúl Brambilla.

El martes 28 será el turno de la mesa “Las marcas culturales del lenguaje”, bajo la moderación de Any Ventura y la presencia de Hugo Paredero, Marian Farías Gómez, Luisa Valmaggia, Ana María Shua y Pedro Patzer.

El cierre del ciclo tendrá lugar el miércoles 29, con la mesa “El audiovisual como archivo emocional y social”, que contará con la moderación de Canela y la participación de Marcelo Piñeiro, Alejandra Flechner, Fernando Castets, Marcelo Salvioli, Jessica Valls y Sergio Vainman.

Cuál es el funcionamiento de Argentores

Argentores es la única entidad del país facultada por Ley- 20.115/ 73 del 23 de enero de 1973- para percibir el derecho emergente de las obras utilizadas en todos los teatros, salas cinematográficas, emisoras radiales y canales de T.V (abierta y por cable) de Argentina; de las letras (novelas, episodios, argumentos, sketchs, radioteatros. etc) emitidos por los mismos medios de difusión; de la música orgánica de las óperas u operetas llevadas a escena o transmitidas en cines, emisoras y televisoras.

Avanza el rodaje del documental sobre el Papa Francisco: “El cura del fin del mundo”



Actualmente Argentores administra los derechos de dramaturgos, guionistas de radio, cine y televisión, coreógrafos y compositores de música para obras teatrales.

Argentores está facultada para conceder o negar el uso de las obras de sus socios en teatro, cine, radio y televisión, en el país y en el exterior, establecer las condiciones de esa utilización, fijar los aranceles correspondientes al derecho de autor y recaudar las sumas que devenguen las obras utilizadas.

Asimismo Argentores tiene la representatividad para la defensa en juicio o ante quien corresponda, de los derechos del socio como autor, derechohabiente o simplemente representado, y para ejecutar todas las acciones derivadas de la aplicación de la Ley 11.723 sobre la propiedad intelectual y de las que se dicten en consecuencia.