Comienzan las Mesas de Cultura Abierta en Argentores moderadas por Carlos Ulanovsky, Any Ventura y Canela

Los próximos 27, 28 y 29 de octubre, a las 18, en el Espacio Encuentro de Argentores, Peña 2033 (CABA), se desarrollará el ciclo Mesas de Cultura Abierta. Entre los disertantes estarán Carlos Rottemberg, Daniel Veronese, Ana María Shua y Sergio Vainman.
El encuentro es el corolario de la campaña iniciada por la identidad del espacio y busca compartir, poner en diálogo y reflexionar sobre la Cultura en Argentina
La entrada será libre y participarán de las mesas representantes de diversos sectores para dialogar en torno a distintas temáticas.
Encuentros fecha por fecha
El lunes 27 de octubre, se realizará la primera charla bajo la consigna “El escenario como territorio cultural”, moderada por el periodista Carlos Ulanovsky y con la participación de Carlos Rottemberg, Daniel Veronese, Corina Fiorillo, Flora Alkorta y Raúl Brambilla.
El martes 28 será el turno de la mesa “Las marcas culturales del lenguaje”, bajo la moderación de Any Ventura y la presencia de Hugo Paredero, Marian Farías Gómez, Luisa Valmaggia, Ana María Shua y Pedro Patzer.
El cierre del ciclo tendrá lugar el miércoles 29, con la mesa “El audiovisual como archivo emocional y social”, que contará con la moderación de Canela y la participación de Marcelo Piñeiro, Alejandra Flechner, Fernando Castets, Marcelo Salvioli, Jessica Valls y Sergio Vainman.
Cuál es el funcionamiento de Argentores
Argentores es la única entidad del país facultada por Ley- 20.115/ 73 del 23 de enero de 1973- para percibir el derecho emergente de las obras utilizadas en todos los teatros, salas cinematográficas, emisoras radiales y canales de T.V (abierta y por cable) de Argentina; de las letras (novelas, episodios, argumentos, sketchs, radioteatros. etc) emitidos por los mismos medios de difusión; de la música orgánica de las óperas u operetas llevadas a escena o transmitidas en cines, emisoras y televisoras.
Actualmente Argentores administra los derechos de dramaturgos, guionistas de radio, cine y televisión, coreógrafos y compositores de música para obras teatrales.
Argentores está facultada para conceder o negar el uso de las obras de sus socios en teatro, cine, radio y televisión, en el país y en el exterior, establecer las condiciones de esa utilización, fijar los aranceles correspondientes al derecho de autor y recaudar las sumas que devenguen las obras utilizadas.
Asimismo Argentores tiene la representatividad para la defensa en juicio o ante quien corresponda, de los derechos del socio como autor, derechohabiente o simplemente representado, y para ejecutar todas las acciones derivadas de la aplicación de la Ley 11.723 sobre la propiedad intelectual y de las que se dicten en consecuencia.