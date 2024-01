Sergio Vainman: "Los artistas no somos parte del Estado"

El vicepresidente de Argentores, Sergio Vainman, sostuvo que la Ley Ómnibus "debilita la posición de los autores". "Argentores es algo que funciona de manera virtuosa, cobra y reparte, tiene 10.000 asociados a las mutuales entre todas las sociedades de gestión", informó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Sergio Vainman es guionista, escritor, dramaturgo, vicepresidente de Argentores. Fue escritor de numerosas novelas y tiene una participación en la producción de Gran Hermano.

Fernando Meaños: ¿Cuál es tu impresión después de que muchas entidades como Argentores, que defienden los derechos de propiedad intelectual, visitaron el Congreso e interactuaron opiniones con los distintos bloques? ¿En qué estado se encuentra la discusión en lo que tiene que ver con el capítulo cultural de la Ley Ómnibus?

Gracias por el recibimiento y la canción de Enrique Pinti (Quedan los artistas) que introdujo esta nota, que es, en última instancia, lo que importa. Nosotros siempre quedamos. Pasan un montón de cosas y siempre quedamos. Hace 50 años que me dedico al guión televisivo y a la dramaturgia y sigo pasando, como se puede, pero sigo quedando.

En relación a lo que decís, fuimos a ver a todos los bloques, porque esta cuestión supera cualquier grieta e ideología política, estamos hablando de derechos, de mantenerlos.

Los derechos son universales, no son para un partido político o el otro. Fuimos al Congreso como representantes de todas las sociedades de gestión.

Argentores integra un grupo con otras sociedades en donde está SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música​), AADI (Asociación Argentina de Intérpretes), DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) , SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes). Somos cinco sociedades que nucleamos a 115.000 representados artistas de distintos tipos: músicos, directores, compositores, actores e intérpretes.

Fuimos y nos recibieron todos los bloques, escucharon nuestra voz, reclamo y básicamente que esta ley, en sus artículos 323 y 324 en el nuevo dictamen, conspira realmente contra la gestión colectiva en Argentina y la aniquila tal como la conocemos hasta ahora. La gestión colectiva es la única manera que tienen los artistas de cobrar sus derechos porque que quede claro que nosotros recaudamos derechos, no cobramos impuestos.

Los artistas no somos parte del Estado, somos independientes en todo, no participamos del presupuesto nacional, no tenemos empleados estatales, no somos culpables de ningún déficit, sino que al contrario y le damos al Estado como agentes de retención del Impuesto a las Ganancias, como recaudadores en el caso de Argentores del derecho público pagante para las obras que ya están caídas en dominio público y que van al Fondo Nacional de las Artes.

Es decir, que quede claro que ni cobramos impuestos ni somos parte del Estado. Esto lo digo porque me parece que de lo contrario hay mucha confusión alrededor de esta cuestión. Recaudamos derechos, como se recauda en todo el mundo, en este caso, de autores, dramaturgos, guionistas de cine, radio, televisión, internet. Eso es lo que nosotros recaudamos, cobramos y pagamos, se lo pagamos a los autores.

FM: ¿Qué recepción tuvieron los distintos bloques?

Tuvimos una recepción muy buena de los bloques.

De hecho, de todos los dictámenes que se presentaron, sabés que hay varios en relación a esta ley, a excepción del partido oficialista, eliminaron el capítulo que corresponde a propiedad intelectual. Lo eliminaron diciendo realmente que no corresponde ser tratado en esta ley ni mucho menos de esta manera. Esta es la recepción objetiva que tuvimos, están los resultados.

Todos comprendieron que nuestro reclamo era justo. Por empezar, no estamos en el capítulo de Cultura. Qué curioso que los que hacemos la cultura como trabajadores no estamos, aparecemos en el capítulo de Justicia. Son distintos capítulos, en realidad la cuestión es la misma, pero estamos en el capítulo de Justicia.

FM: Es curioso que un tema tan específico y diverso porque también la situación de ustedes no es exactamente igual que la de SADAIC, SAGAI o el Instituto del Cine. Suena como pasa con otros temas de esta ley, como mínimo apresurado tratar de meterlo en una discusión mucho más amplia como la que tiene esta norma.

Pero igualmente es un tema interesante de dar la cuestión de que, por un lado, hay que proteger los derechos que son de aquellos quienes generaron la cultura y, por otra parte, también existe un reclamo en algunos casos en término de la administración. De todo eso que se recauda por derechos, cuánto va efectivamente a promover el arte o proteger a quienes lo construyen y cuánto queda en la administración. ¿Cómo es eso en el caso de Argentores?

Somos una sociedad que tiene 114 años, presentamos balances anualmente a la IGJ (Inspección General de Justicia) y como somos una mutual también al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Somos controlados desde el punto de vista contable y desde el punto de vista político en estatutos, asambleas, renovación de autoridades por la IGJ y, desde la visión económica, por el INAES.

De tal modo que no tenemos nada que esconder y nuestras cuentas son públicas, nuestros balances son públicos, hacemos asambleas anualmente en las que se aprueban los balances, tenemos auditoría de una empresa extranjera auditora internacional que tiene prestigio en todo el mundo. No tenemos nada que ocultar, todas las sociedades de gestión presentan balances públicos. En ese sentido, no hay ninguna diferencia.

Argentores, organización sin fines de lucro

FM: ¿Existe o no existe eso que se dice de que el dinero recaudado se destina más a la administración de los entes que al propio beneficio para los artistas? En algún caso, ¿eso puede ser real?

No.

Hay una confusión, no somos un ente. Esta discusión está dada en el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), o sea, podría darse en el INCAA, INT (Instituto Nacional del Teatro) e INAMU (Instituto Nacional de la Música) eventualmente que son entes descentralizados que pertenecen al Estado, pero nosotros no tenemos ninguna relación con el Estado, de tal modo que lo que recaudamos es privado y va a manos privadas, es propiedad privada porque son derechos de autor de los autores y tratamos entre privados, el Estado no interviene en lo absoluto más que en los controles de cualquier sociedad o asociación civil como corresponde.

Pero desde el punto de vista del Presupuesto, no somos entes, sino que asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales.

Nulos aportes estatales, independencia economía por más de un siglo

FM: ¿No reciben ni recibieron en el pasado aportes estatales?

Nunca. En 114 años, jamás recibió nunca un centavo del Estado porque se maneja de manera independiente del Estado. Esto para que quede claro, no tenemos nada que ver con el Estado.

Claudio Mardones: Venimos contando cómo avanza la negociación entre el oficialismo y la oposición dialoguista, como bien usted dice, en los dictámenes de minoría el tema fue extirpado, no así en el dictamen de mayoría. Si esto prospera y llega al Recinto así como está viene toda una discusión en ese momento. Si prospera, ¿quiénes son los beneficiados? Tenemos claro que esto perjudica a las sociedades de gestión

Es una pregunta que nos hicimos desde el principio, desde que apareció el proyecto de ley. ¿A quién beneficia algo que en realidad opera sobre una situación en donde no hay conflicto? Son pocas las situaciones y los Estados en este país que funcionan virtuosamente. Justamente Argentores es algo que funciona de manera virtuosa, cobra y reparte, tiene 10.000 asociados a las mutuales entre todas las sociedades de gestión. Argentores tiene 600 cápitas de prepaga, 300 ayudas asistenciales mensuales, 250 pensiones. Todo eso es con dinero propio, no del Estado y es ahí donde va el dinero de la recaudación.

¿A quién le beneficia arreglar algo que no está roto? Esta fue la pregunta que nos hicimos desde un principio y la realidad es que tenemos muy pocas respuestas alrededor de eso. Podríamos hacer hipótesis, no me consta ninguna, pero puedo hacer muchas. No sé si es el caso ni el momento. Pero en principio uno de los graves problemas de esta ley es que autoriza la gestión individual de derechos de autor.

Esto es una ilusión y termina siendo una mentira. No existe la gestión individual. En la complejidad del mundo en que vivimos, ¿cómo hace un autor para perseguir el derecho de su obra inclusive en el teatro? Concomitantemente le dan una obra en Buenos Aires, Formosa, Lima (Perú) y otra en Guayaquil (Ecuador) o en Santiago (Chile). ¿Cómo hace un autor para ir y cobrar los derechos que le corresponden de manera individual? Individualmente, y mucho menos en el audiovisual, no se puede.

Por lo tanto, aparece algo que se dijo y lo declaró el ministro, cuando presentó la ley, que hay empresas particulares que se encargarían de la recaudación. Empresas particulares que finalmente son agencias mandatarias, normalmente son estudios de abogados que por mandato directo representan a los autores de manera internacional. Existen en el mundo y está probado que hacen licencias transnacionales, cobran en todo lados y no pagan en ningún lado un impuesto, así funcionan.

Supongo, y esto es una suposición porque no me consta, que esta regulación pretendida en este momento por esta ley lo que generará es la atomización de la persecución de los derechos. Con lo cual, se debilita la posición de los autores que siempre es el eslabón más débil de la cadena frente a los empresarios y aparecerán este tipo de sociedades o empresas con fines de lucro, son agencias de cobro.

