Diego Reynoso sostuvo que el paro y la manifestación convocada por la CGT tuvo buena llegada entre los opositores al Gobierno, pero no logró convencer a quienes lo siguen. “Tanto el protocolo antipiquetes como el tema de la seguridad son los dos temas mejor evaluados del gobierno de Javier Milei”, indicó el consultor en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Reynoso es politólogo, cofundador y CEO de Opinión Lab. Es también investigador del CONICET y de la Universidad de San Andrés. Además, es director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.

Diego Reynoso: "Milei no considera a Macri parte de la casta porque es empresario; a Bullrich y el PRO, sí"

Fernando Meaños: ¿La imagen de Milei está bien repartida entre quienes lo quieren y quienes no?

Sí, efectivamente. En realidad, la aprobación está igualada en 48%, tiene un poquito más de imagen negativa, pero a los efectos prácticos es correcto. La sociedad está dividida en torno a la cuestión Milei. Hay una mitad que lo aprueba, y que además tiene una actitud positiva hacia él. Y hay otra mitad que no.

FM: ¿Todavía puede decirse que el impacto del ajuste no ha llegado? ¿O eso ya se percibe?

No, no ha llegado. Y la asimilación de lo que llegó, las fiestas, la devaluación, el impacto en las precios en diciembre (que fue casi del 5%), me da la impresión de que está ganando la explicación de la "herencia recibida". Entonces, todavía quizás no lo erosiona al Presidente, que en parte puede ser cierto, y en parte no.

Yo, en los trabajos, siempre digo lo mismo: los que analizamos la opinión pública (académicos y consultores), no trabajamos sobre qué es verdad, trabajamos sobre lo que la gente percibe y cree. En ese sentido, esa relación de la aprobación y la desaprobación está fuertemente respaldada en la capacidad de todavía dar una explicación de las cosas que suceden.

Timerman: "Me preocupa la forma de hacer política del Gobierno"

FM: ¿Qué percepción crees que hubo esta semana del paro de la CGT?

Nosotros no medimos todavía el impacto del paro y la movilización, pero me da la impresión de que tuvo buena llegada entre la mitad que no apoya a Javier Milei. Obviamente, creo que no convenció a nadie, ni logró la adhesión de todos los que lo apoyan. Entonces, me parece que el paro expresa esta sociedad fragmentada. Como objetivo de convencer, seducir y sumar voluntades del lado de los votantes de Javier Milei, me parece que no tiene ningún efecto.

Movilización de la CGT.

FM: Hay un modo atípico de hacer política. Eso, al común de la gente, ¿le llega? ¿O estamos todos más pendientes de ver qué pasa con las tarifas, los aumentos y cémo nos pega la inflación? ¿Hay una percepción o una evaluación de un gobierno que viene haciendo política de un modo completamente diferente a los anteriores?

Sí, lo que se ve a simple vista es un poco de inexperiencia, y te diría de algunas cuestiones vinculadas a los modos de una concepción un poco autocrática del poder. Les cuesta la negociación porque les cuesta la política. Consideran que "ganamos, ahora nos toca decidir, no hay que negociar". Esta parece un poco la actitud, a veces. Al menos en la expresión del Gobierno. Después se sienta y negocian por la fuerza de los hechos.

Día 47: La curiosa infraestructura del Gobierno | Modo Fontevecchia

En la opinión pública pesa más la capacidad de comprar cosas, su costo adquisitivo, que cómo las cosas se hacen. De hecho, durante mucho tiempo se le preguntaba a la gente si alguien con problemas económicos y sociales estaría dispuesto a suspender por un momento las libertades individuales y demás, y la gente decía que sí.

Cuando nosotros medimos en diciembre, apenas después de la elección, la aprobación del gobierno de Javier Milei era del 55%. Ahora en enero, pasado un mes, es del 48%. Esa pequeña caída, a mi modo de ver, no está asociada con lo económico (pese a que te decía que la economía es la que más erosiona), sino con las formas en que eligió el gobierno de Javier Milei para implementar su programa. El DNU, esta forma unilateral de querer gobernar, este megaproyecto con un montón de temas todos juntos (que es muy difícil debatir y que se enganche en algún tema), me parece que paga un precio por esta estrategia. No es un precio muy caro porque todavía sigue teniendo 48 puntos de aprobación. El resto, si la economía no funciona y las decisiones del gobierno de Javier Milei afectan cada vez más dramáticamente el bolsillo de la gente, va a pagar un precio en la opinión pública.

Desaceleración inflacionaria: los expertos estiman que la inflación de febrero estaría por debajo de la enero

Claudio Mardones: La idea del sacrificio, esa idea instalada en la campaña del gobierno, parece que tiene mucha pregnancia. ¿Vos qué ves? ¿Tiene su peso o se desgrana?

Creo que, por un momento, va a funcionar. De hecho, está funcionando la idea de que “no hay plata”. Habría que ver ahora las nuevas encuestas que están midiendo lo de desfinanciar y demás. Un poco como decía Fernando, hay una nueva forma de hacer política. Yo creo que hay mucha inexperiencia, pero que la gente por ahora la está viendo de manera graciosa porque sigue enojada con la vieja dirigencia política, y ven en los gobiernos, en el Congreso, en la CGT, a esta vieja dirigencia política. Pero, de nuevo, eso tiene una dirección, pero si no está acompañado con una mejora en las condiciones económicas de la gente, la economía va a empezar a erosionar y va a empezar a pasar en el primer lugar. Todavía sigue siendo la inflación el principal problema de los argentinos.

Javier Milei en Davos.

CM: Van dos meses de la segunda vuelta y Patricia Bullrich está instalada como una figura prominente en el gobierno. ¿Dónde queda el PRO? ¿Cuánto sirve la preocupación de la seguridad para consolidar la presencia de Patricia Bullrich? ¿Crees que eso puede ser un tema de una fragilidad creciente para el gobierno de Javier Milei?

Tanto el protocolo antipiquetes como el tema de la seguridad son los dos temas mejor evaluados del gobierno de Javier Milei. Pueden gustar o no, pero cuando nosotros les preguntamos, es en lo que mejor anda. De hecho, en el desempeño de diferentes áreas, Seguridad es la que la gente más valora. Esto tiene un impacto muy positivo para la imagen de Patricia Bullrich, que es la segunda dirigente con mejor imagen. Efectivamente, Patricia Bullrich logró empoderarse en esta estructura ministerial y también políticamente.

Patricia Bullrich calificó a los sindicatos como "mafiosos" y "gerentes de la pobreza"

Ahora, ¿qué va a hacer el PRO? Es muy difícil todavía de ver porque creo que todos los partidos están en un momento crítico, todos los partidos opositores. Me parece que nos vamos a empezar a dar cuenta del tamaño de la crisis cuando voten los diputados el dictamen de mayoría con modificaciones de la ley ómnibus, porque ahí vamos a ver cuál es el grado de cohesión de los partidos por cómo votan, quiénes son los que acompañan, quiénes no. Y ahí vamos a empezar a tener la primera foto de cómo se está reorganizando el sistema de partidos en Argentina.

MVB JL