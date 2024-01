El analista finaciero, Javier Timerman, aseveró que "muchos inversores no pensaban que Argentina iba a hacer cambios radicales". "De la Rúa cayó en el círculo vicioso de los mercados", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Timerman es analista financiero, conoce Wall Street desde cerca, socio de Adcap, empresa financiera que fundó junto a Agustín Honig y Juan Martín Molinari. Posee una larga trayectoria en el mundo financiero.

Fernando Meaños: ¿Por qué apareciste en el documental de la banda de rock Tequila?

El mejor amigo de mi padre (Jacobo Timerman) de los años de la adolescencia fue Abrasha Rotemberg, que es el padre de Cecilia Roth (actriz) y Ariel Roth (músico). Me crié junto a ellos, como familia amiga, y Ariel era mi mejor amigo de toda la vida. En el '71, mi padre fundó el diario La Opinión y el socio comercial (administrador del diario) era Abrasha. A Ariel y a mí nos gustaba ir a la redacción, de chicos, a caminar por ahí, nos parecía divertido. Hablábamos con los periodistas. Los periodistas nos trataban bien, tenemos lindos recuerdos de esa época charlando con Juan Gelman. Algunos eran más simpáticos y otros menos simpáticos. El menos simpático de todos era Osvaldo Soriano, por ejemplo, y algún otro.

En una de esas tardes del sábado, deambulando por la redacción de ese año '71, previo a la salida del diario (pero ya estaban trabajando), Paco Urondo (redactor) había traído a su hijastro a pasear y nos hicimos amigos con él, además de Alejo Stivel (hijo de David Stivel). Allí conocimos a Alejo, quedamos los tres amigos, pero ellos se dedicaron a la música. Yo no y, entonces, se exiliaron a España, yo en Israel, mantuvimos la amistad y en el exterior se hicieron muy conocidos. Yo iba y participaba si me iba con ellos a los recitales.

FM: Luego, Ariel Roth formaría "Los Rodríguez" con Andrés Calamaro.

Exactamente. Posteriormente, Alejo y Ariel siguieron sus carreras de solistas en España, y cuando se hizo el documental yo era una persona clave porque estuve en el momento que se conocieron, sé las anécdotas de esa época, entre otras cosas.

FM: Quiere decir que antes del Javier Timerman economista y experto en financias, hubo un chico amigo de otros chicos que también después formarían esa banda de rock tan emblemática en España.

Panorama económico

FM: Yendo a la economía, termina una semana que, se podría decir, estuvo entre las mejores desde que arrancó el gobierno de Javier Milei. Empezó a funcionar el bono para los importadores y el tema de deuda e importaciones viene arreglándose. Además, se calmó un poco el dólar. También hay indicios de que la inflación, en lo que viene de enero, está desacelerándose. Y también hay buenos números en acciones y en bonos. En la mejor semana económica de Milei, ¿termina con una crisis política?

Totalmente, es como lo definís. Eso muestra un poco que, muchas veces, los inversores miran ciertas cosas y la política va por otro lado. Eso en algún punto tiene que bifurcarse. Durante los gobiernos kirchneristras, generalmente pasaba lo contrario. Tenías los mercados convulsionados, cayéndose, entre otras cosas. Y la política, dentro de todo, más o menos ordenada porque no había grandes crisis políticas. El Gobierno está haciendo un plan de ajuste únicamente si miramos la parte económica, los instrumentos, el Bopreal que mencionaste como solución al tema de los importadores pero también una forma de secar la economía de pesos y ponerle un techo al contado con liquidación, la acumulación de reservas.

FM: Hay un manejo inteligente de las variables económicas y ajustes que se necesitan hacer. Eso miran los inversores y también muchos inversores están viendo con buenos ojos los cambios de Milei.

Muchos inversores no pensaban que Argentina iba a hacer cambios radicales, sino que siempre iba a ser un poco más de lo mismo en la maniobra de números y no necesariamente con cambios estructurales en la forma de conducir la economía. Me refiero a cambios impositivos, en el gasto, en el déficit de las empresas públicas, entre otras cosas. Milei plantea eso, los inversores escuchan y les gusta. Es una realidad porque hablé toda la semana con inversores y los noto bastante optimistas respecto a lo que plantea Milei.

El presidente Javier Milei.

FM: Pesa más el discurso favorable que las evidentes dificultades que está teniendo para desarrollarse políticamente.

Yo que conozco a Argentina, quizás, más profundamente que muchos colegas míos porque están afuera, como yo cuando estaba trabajando en el banco de Wall Street e invertía en Sudáfrica y no sabía lo que pasaba en Sudáfrica. O compraba bonos de Kenia y no estaba escuchando al "Longobardi keniata" para saber lo qué pasaba. Invertía porque escuchaba cosas, leía reportes, entre otras cosas. Cuando estás acá y ves toda esta discusión política, me preocupa la forma de hacer política del Gobierno. Entonces, hoy en día tenemos estas dos verticales: la económica y la política. En algún momento, hay que ver si la política permite que estas medidas prosperen.

Por lo tanto, hay que ver si la política permite que eso ocurra y ahí puede haber un desencanto. Por eso yo me moderaría más en lo político y aprovecharía este empujón que me están dando los mercados, porque se trata de generar un círculo virtuoso y no caer en uno vicioso. De la Rúa cayó en el círculo vicioso de los mercados, pero los mercados no creían que iba a poder sostener eso que él prometía que haría. Por eso Domingo Cavallo llegó y la gente vio su imagen, todo iba bien, pero cuando habló de déficit cero, el mercado dijo "este no lo podrá sostener porque la economía seguirá cayendo, la recaudación caerá".

Entonces, hacía más ajuste Cavallo, más la política que lo complicaba y así más la gente desconfiaba. Por lo tanto, ese es un círculo vicioso. Un círculo virtuoso es lo contrario, es que los mercados acompañan porque se hicieron algunos ajustes y el mercado te cree que irás por más. Pero para eso tenés que estar convencido de que la política no perturbará tu entrada al círculo virtuoso de la aceleración de la acumulación de reservas, del crecimiento económico, de la inversión en la economía real, y que no haya conflictos sociales. Hay muchas cosas que dependen de la política.

El precio del dólar

FM: En este plano del timing, de cuánto tiempo tiene el Presidente para hacer lo que quiere hacer y demostrarle a esos inversores que las reformas (que por ahora son un discurso) se van a transformar en una realidad, ¿cuánto le dura el dólar? Esta devaluación que hizo al principio del gobierno se suponía que era también para ganar tiempo e ir implementando otras medidas. ¿Hasta cuánto le durará?

En primer lugar, esto no es una ciencia exacta. Por eso los economistas en Wall Street tiene muy poca importancia, mucha más la tienen en Argentina, hablan por la radio. La realidad es que el mercado se maneja por decisiones de inversión que muchas veces poco tienen que ver con la lógica económica. Entonces, si a fines de 2017 me preguntabas qué creía que pasaría y mi respuesta sería que la economía se levantaría porque después de la victoria política de Mauricio Macri en las elecciones del 2017 pensé que había un apoyo político contundente, sin embargo, el mercado le bajó el pulgar en marzo y entró en ese círculo vicioso que comentaba.

El Gobierno apuesta a la entrada de los dólares de la cosecha, al achicamiento de la brecha como factor que genere inversión genuina. La brecha es muy tóxica para todo lo que tiene que ver con inversión. La gente no entiende, no quiere, es un factor que asusta mucho a cualquier empresa que quiere invertir en la economía real. Por lo tanto, apuesta a todo eso como un generador de confianza. Es muy difícil saber si eso alcanzará, no alcanzará, si habrá una dinámica de crisis política con los gobernadores (que no me parece que vaya por buen camino), y si eso terminará impactando tan negativamente que la gente se asustará.

Luis Caputo, ministro de Economía.

FM: ¿Cómo lo ves a Luis Caputo dando esa pelea con gobernadores y metíéndose en un terreno político que, definitivamente, no es el suyo?

No lo sé, porque si bien lo conozco mucho a Caputo de los años de Wall Street y lo aprecio mucho como un colega, que fue muy bueno haciendo lo que hacíamos todos en New York (o por lo menos lo que yo hacía también), creo que maneja bien este tipo de escenarios económicos y financieros. El Bopreal es una gran creación de Caputo y es una buena salida a la crisis de los importadores. Todas esas son soluciones pro mercado propicias.

La discusión política debería pasar por otro lado y él mantenerse como técnico. Pero me imagino que él eso lo debe entender y si está metiéndose, quizás, es porque Milei se lo pide. No hablé con él de esto. El grupo político del Presidente debería ser más comprensivo del proceso político para no entrar en una crisis que, creo, pondrá en peligro cualquier recuperación económica.

