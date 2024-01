Daiana Fernández Molero: "Este no es el plan que PRO tenía pensado"

La economista Daiana Fernández Molero sostuvo que, a pesar de las críticas a la Ley Ómnibus, el empalme de haberes hacia la nueva fórmula jubilatoria sería menos dramático que lo que se pensaba en algún momento. "Durante el kirchnerismo se votó una fórmula jubilatoria desastrosa que dejó a los jubilados en la peor situación posible", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daiana Fernández Molero es una diputada y economista perteneciente al PRO. Ha sido subsecretaria de Programación Económica y jefa de asesores de la Secretaría de Comercio durante el gobierno de Mauricio Macri. En estos días tan calientes en el Congreso, es una voz económica de uno de los sectores que apoya el plan del Gobierno. De hecho, el PRO ha publicado un comunicado en el que reafirmó su voluntad de acompañar en líneas generales las medidas llevadas adelante por Javier Milei.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué evaluación hace de la salida del Gobierno del ministro Guillermo Ferraro?

Como no es mi gobierno, entiendo que el Presidente tendrá sus razones para hacer los cambios que crea convenientes.

¿Pero no tiene impactos directos, ya que se están tratando varios temas vinculados a su cartera?

No creo, no es parte directa de la negociación por la Ley Ómnibus.

FM: ¿Se puede hablar de que hay una posición de los legisladores del PRO respecto a la Ley Ómnibus? Lo pregunto porque hay varios temas diversos dentro del mismo proyecto y varios intereses cruzados.

Como dice el comunicado, estamos para acompañar este paquete de leyes del Gobierno. Hay muchas cosas que son súper necesarias, como quitar regulaciones que hacen que la Argentina sea imposible, por ejemplo, las regulaciones laborales que generan cepos al trabajo formal. Esto te produce menos gente en la formalidad y menos incentivo a crear trabajos de buena calidad.

Además, en el DNU hay un montón de trabas que afectan el día a día de los argentinos y de las empresas que quieren producir. Por otro lado, en la ley ómnibus hay cosas que no eran urgentes y que se sacaron, como la reforma electoral. Entonces, muchos de los cambios que entendíamos que había que hacer se dejaron de lado para más adelante.

Hay otra dimensión que tiene que ver con apoyar un gobierno que fue recientemente electo por la gente y que tiene un plan económico por llevar adelante. Vale recordar que el kirchnerismo hizo un descalabro económico, dejó al país con 40% de pobres y una inflación de 210%.

Y para arreglar este caos el Gobierno eligió este camino, por más que no sea exactamente el mismo que hubiéramos elegido nosotros. Y si no acompañamos la señal es durísima y me recuerda mucho a lo que pasó con Macri en el 2017 cuando ganó las de medio término pero no puede pasar en el Congreso su reforma.

FM: ¿Ese apoyo “simbólico” se traduce en normas concretas? ¿Ustedes apoyan el capítulo fiscal de esta reforma, es decir, lo que tiene que ver con las retenciones, el nuevo Impuesto a las Ganancias o el nuevo esquema para actualizar las jubilaciones?

Estamos trabajando en llevar más propuestas que tienen que tener un correlato. Por eso, desde el PRO, estamos trabajando en alternativas que sean fiscalmente viables, para que no sea doloroso para toda la sociedad, aunque obviamente alguien va a salir lastimado.

Me hace acordar a lo que pasaba en nuestro gobierno, ya que todos coincidían en el diagnóstico, pero cuando iban contra algo de ellos, era otra cosa. La realidad es que cuando llegás al Ministerio de Economía no es que abrís la compu y ves algo que te dice: “este gasto es irrelevante para poder hacer un ajuste para equilibrar las cuentas”.

La reforma jubilatoria y la postura del PRO

Claudio Mardones (CM): Ayer continuaron las reuniones en el despacho de Martín Menem, fueron bloque por bloque. Estuvo, también, el presidente del bloque del PRO, Cristián Ritondo. ¿Qué van a hacer con el tema de las jubilaciones, se diferencias del bloque de Pichetto? ¿Las retenciones ya son una discusión cerrada?

Ninguna de esas discusiones está cerrada, se están discutiendo para poder introducir los cambios que creamos convenientes y que mejoren las propuestas del Gobierno. Me da lo mismo que venga Caputo a explicar en el Congreso, prefiero que Milei le cuente a los argentinos que está enviando al Congreso un plan que para ordenar la economía requiere subir impuestos, como restablecer el impuesto a las Ganancias, algo que el PRO había votado en contra. El hecho de que el PRO no se haya subido a un populismo tributario para hacer campaña tuvo su costo.

CM: Usted compara las decisiones de un tiempo atrás con las del presente, pero el PRO estaba totalmente en contra del aumento de las retenciones. ¿Cómo sintetizan esta discusión ahora, que ha llegado el momento de definir si van a acompañar o no el aumento de las retenciones?

Este no es el plan que PRO tenía pensado. Aún no lo tenemos definido.

CM: La discusión actual se centra en cómo actualizar las jubilaciones. Aunque se aplicará el IPC a partir de abril, todavía queda un capítulo pendiente. La preocupación es el empalme de actualización en los meses de mayor inflación. Esto afecta directamente los ingresos de los jubilados en un momento de alta inflación. ¿Qué van a hacer con ese tema?

En primer lugar se está viendo cuál es la fórmula del empalme porque hay distintos criterios para actualizarla porque no sabés cuándo te llega el dato del IPC. Por ende, el empalme sería menos dramático que lo que se pensaba en algún momento. Lo que hay que resaltar es que durante el kirchnerismo se votó una fórmula jubilatoria desastrosa que dejó a los jubilados en la peor situación posible.

Tan malas eran las jubilaciones en esa gestión que el Gobierno debía suplirlas con bonos que daba discrecionalmente y que afectaba solo a las jubilaciones mínimas, achatando más la pirámide y haciendo que los que han contribuido sean los más perjudicados.

Sacar esa fórmula y que se actualice con el IPC en un contexto donde vamos a seguir teniendo inflación, es un buen cambio porque le quita la discrecionalidad al Gobierno y, además, se hace a todas las jubilaciones. Después habrá que ver el empalme pero es algo que se está definiendo en el margen.

