Avanza el rodaje del documental sobre el Papa Francisco: “El cura del fin del mundo”

El cura del fin del mundo es el nombre del documental del Papa Francisco, dirigido por el santafecino Esteban Cadoche y que podrá verse en abril de 2026. Mientras avanza el rodaje con entrevistas a referentes y conocedores del protagonista de la película.

Cadoche contó que se encuentra en "pleno proceso de rodaje" con entrevistas ya filmadas con el padre Pepe Di Paola, referente hace más de 30 años de los curas villeros, quien hoy vive en Santiago del Estero, y con el juez Andrés Gallardo, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Gallardo -explicó Cadoche- es presidente del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por la Justicia Social y tuvo, al igual que Di Paola, un vínculo muy cercano con Francisco y ambos han seguido la misma huella en cuanto a estar siempre del lado de los más necesitados”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese marco, el cineasta destacó: “La motivación de la película es contar los rasgos más sobresalientes del papado de Francisco que fue un líder mundial y, casi en soledad, tuvo que defender la condición humana, la dignidad de los trabajadores y de los pueblos, la justicia social y el derecho a vivir en un mundo más habitable”.

Para Cadoche, “hay dos paradigmas en el mundo, el de la crueldad, que viene del latín crudelis, que quiere decir derramamiento de sangre con deleite, es decir, causar sufrimiento a los demás y disfrutar de eso. Hay ejemplos en el mundo -y sobre todo en la Argentina- de esto, y el paradigma del cuidado que también viene del latín cogitaré pensamiento o reflexión, es decir, aquel que pone la atención en las personas, por ejemplo. Este paradigma del cuidado lo representó Francisco”.

Francisco, el Papa del "Fin del mundo" que fue llamado a "reparar" a la Iglesia católica



Adelantó que “en pocos días vamos a filmar al presidente del Celam (el Consejo Episcolpal Latinoamericano y Caribeño) en Porto Alegre, monseñor Jaime Spengler, y a una mujer del MST, Movimiento de los Sin Tierras de Brasil, el movimiento social más grande del planeta”.

“Luego nos queda la entrevista con una mujer aborigen de Chiapas México, donde surgió hace 500 años Bartolomé de las Casas, es decir la iglesia pegada al pueblo”, añadió.

“Y por último -dijo el cineasta santafesino- filmaremos en la Amazonia brasilera a la hermana Laura Vicuña Pereira, feminista, miembro de la tribu kiriri, defensora de los pueblos aborígenes, quien enfrentan en forma permanente a los depredadores del Amazonas que vienen a sangre y fuego”.

El estreno nacional y mundial de la película El Cura del Fin del Mundo está previsto para cuando se cumpla un año del fallecimiento de Francisco, es decir fines de abril de 2026.

RB CP