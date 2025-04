"Anuntio vobis gaudium, habemus Papam" ("Os anuncio una gran alegría, tenemos Papa") fueron las palabras que revelaron ante el mundo aquel 13 de marzo de 2013 que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el nuevo Papa, sucediendo en el cargo a Benedicto XVI. Durante más de una década al frente de la Iglesia Católica, Francisco se ganó tanto el visto bueno como el rechazo de los fieles, y aquellos no tan fieles, al emitir su opinión sobre temas controversiales para la religión que representa.

Francisco, el Papa del "Fin del mundo" que fue llamado a "reparar" a la Iglesia católica

Casi 12 años después de ser electo como líder de la iglesia católica, en el último tiempo, Bergoglio tuvo que ser llevado en silla de ruedas y sus dolores en rodillas y cadera aumentaron considerablemente. Sus dolencias, que crecieron con el pasar de los años, despertaron frecuentemente los rumores de una renuncia al cargo. Y aunque ya había firmado una carta de renuncia para el caso de que quede físicamente incapacitado, siguió creyendo hasta el fin de sus días que el ministerio papal es de por vida.

Luego de ser internado en el hospital Gemelli de Roma el viernes 14 de febrero por bronquitis, las últimas novedades sobre el estado de salud de Francisco vinieron con el anuncio de que el pontífice desarrolló neumonía en ambos pulmones.

La Santa Sede dijo que una "infección polimicrobiana" que se sumó a "bronquiectasias y bronquitis asmática, y que requirió el uso de terapia con antibióticos cortisona, hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo". Fue el último de una serie de problemas de salud para el jesuita, quien se sometió a una cirugía de hernia y colon desde 2021 y usaba una silla de ruedas debido al dolor en la rodilla.

Diplomacia, peronismo y furia en la curia: los retos políticos que enfrentó Francisco durante su papado

De esa manera, Francisco, de 86 años, fue el tercer papa más longevo de la historia de la cristiandad: solo es superado por Clemente XII, que vivió 87 años y 30 días en el siglo XVIII, y León XIII, quien murió en 1903 a la edad de 93 años y 140 días. Benedicto XVI, que murió en diciembre de 2022 a los 95 años, se habría convertido en el Papa más anciano de la historia si no hubiera renunciado en 2013, alegando problemas de salud.

En 2013, el que era arzobispo de Buenos Aires se convirtió en el primer Papa jesuita, así como el primero proveniente de América y del hemisferio sur. En ese sentido, es el segundo Sumo Pontífice no europeo desde el sirio Gregorio III, quien falleció en el año 741. "Soy uno de los cardenales que vino del fin del mundo", expresó Francisco desde el balcón de la basílica de San Pedro sin ningún ornamento litúrgico y ante 1.200 católicos.

A lo largo de su trayectoria como Papa, Francisco se refirió a diversos temas de actualidad, tanto en las Audiencias Generales como en entrevistas con los medios de comunicación. Dentro de sus dichos más controversiales, se encuentran las expresiones respecto al papel de la Iglesia Católica en el presente, la pederastia en dicha institución, su apoyo a la homosexualidad y al divorcio, entre otros. Su postura, en algunas ocasiones atípica a los lineamientos de la religión que representa, le valió el apoyo y rechazo de sus seguidores, así como de aquellos que no profesan el catolicismo.

Homosexualidad y matrimonio igualitario: "Ser homosexual es pecado, pero no un delito"

Sobre los miembros de la Iglesia que promueven discursos de odio sobre la identidad y orientación sexual, Francisco afirmó que "son infiltrados que usan la Iglesia para sus pasiones personales".

“Los países que tienen condena legal, son más de 50, condenas legales, y de estos creo que diez más o menos, un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen ‘aquellos que tienen actitudes antinaturales’, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que a fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia. Creo que es injusto”.

"Lamentablemente hay treinta países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad y de esos treinta, casi diez tienen la pena de muerte. Eso es muy grave".

“Si una persona es gay, se acerca al señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? No se deben marginar a estas personas por eso, hay que integrarlas en la sociedad. El problema no es tener esta tendencia. Debemos ser hermanos”.

"Aquí a la audiencia general, vienen personas que son de agrupaciones homosexuales, están entre la gente, y se presentan como tal, yo saludo a todo el mundo. Todos son hijos de Dios y cada uno busca a Dios y lo encuentra, por el camino que puede. Dios solamente aparta a los soberbios, los demás pecadores estamos todos en la fila".

"Le haría ver que no es el rechazo de la Iglesia, sino de personas de la Iglesia".

"La Iglesia es madre y convoca a todos sus hijos".

"Una Iglesia selectiva, una Iglesia pura sangre, no es la Santa Madre, sino una secta".

"Ser homosexual es pecado, pero no un delito".

"Creo que la unión civil tiene que existir, ya en Francia hacía años que estaba y yo la tomé de ahí, porque ser una manera de darle una cierta cabida social a las uniones del mismo sexo, matrimonio es otra cosa, y tiene otra configuración, pero esa es mi postura".

"La gran respuesta la dio Jesús: todos. Todos. Adentro todos. Cuando los exquisitos no quisieron ir al banquete: vayan ahí al cruce de caminos y llamen a todos. Buenos, malos, viejos, jóvenes, chicos: todos. Todos. La iglesia es para todos".

"Cada uno resuelve sus posturas ante el Señor con la fuerza que tenga. Esta es una iglesia de pecadores. La iglesia de santos no sé dónde está, acá somos todos pecadores. ¿Y quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad?".

"Creo que hay que ir a lo esencial del evangelio: Jesús llama a todos y cada uno resuelve su relación con Dios como puede o como quiere. A veces (uno) quiere y no puede, pero el Señor espera siempre".

"Toda persona es hijo de Dios. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia".

Aborto: "No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana"

"Nunca me metí en eso de la ley del aborto en Argentina, porque en el fondo concibo que hay una mala concepción de la realidad".

"Yo sobre el aborto pienso esto y soy muy clarito, cualquier libro de embriología, te dice que a los 30 días de la concepción ya están diseñados todos los órganos allí y que está el DNA clarísimo, por lo tanto hay vida humana, no digo si hay personas".

"Mi pregunta es: ¿es justo eliminar una vida para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para que te resuelva un problema? Sobre el aborto no digo más que eso".

"Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo".

"Quiero ser completamente honesto al respecto. Éste no es un asunto sujeto a supuestas reformas o 'modernizaciones'. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana"

"¿Cómo puede ser terapéutico, civilizado, o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento?".

"Hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?".

"El aborto es un pecado, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre".

"El mensaje de la misericordia es para todos, también para la persona humana en gestación. Después de haber cometido este error, hay misericordia también. Una misericordia difícil, porque el problema no está en dar el perdón, el problema está en acompañar a una mujer que ha tomado conciencia de haber abortado".

"Son dramas terribles. Hace falta estar en el confesionario, y ahí dar consolación, no atacar, por eso abrir la potestad de absolver el aborto por misericordia. Cuando lloran y tienen esta angustia, yo les digo que su hijo está en el cielo, que hablen con él, que le canten la nana que no pudieron cantarle. Y ahí se da una reconciliación de la madre con el hijo, porque Dios ya ha perdonado. Para entender bien el drama de un aborto hace falta estar en un confesionario".

Educación sexual: "El sexo es un don de Dios"

"Yo creo que en las escuelas hay que dar educación sexual. El sexo es un don de Dios. No es el cuco. Es el don de Dios para amar. Que algunos usan para ganar plata, para explotar a otros, es otro problema. Pero hay que dar educación sexual".

Esta educación debe ser "objetiva, como es, sin colonizaciones ideológicas. Porque si de entrada le das una educación sexual llena de colonizaciones ideológicas destruís a la persona".

"El sexo como don de Dios necesita ser educado. No con rigidez. Educar es sacar lo mejor de la persona, acompañarlo en el camino. El problema es en los responsables de la educación, ya a nivel nacional, provincial o de cada unidad escolar, qué maestros escogen para esto o qué libros de texto, etcétera".

Lo ideal es que la educación sexual "empiece en la casa, con los padres. No siempre es posible por tantas situaciones en las familias, o porque no saben cómo hacerlo. Entonces es la escuela que suple eso, porque si no, se crea un vacío que lo va a llenar cualquier ideología".

"La pornografía es, en este momento, la comercialización más burda del amor. Por falta de educación sexual se termina en la comercialización del amor. El amor no es para comercializar y los chicos no deben ser usados".

La Iglesia Católica: "A mí me gusta decirle a los curas que los quiero como pastores del pueblo y no clérigos de Estado"

"El problema no es la tradición, que es siempre fuente de inspiración, el problema es lo que yo llamo el indietrismo, ir hacia atrás y quedarse como en el siglo pasado, como 20 años atrás".

“Cuándo la iglesia se pone como líder se equivocó. La Iglesia es servidora, el diálogo. La Iglesia tiene que ayudar a que se sienten en la misma mesa. La mesa del negociado tiene que servir al pueblo. A mí me gusta decirle a los curas que los quiero como pastores del pueblo y no clérigos de Estado”.

"Nadie se salva solo", advirtió en ese entonces en un llamado a la solidaridad mundial. Dicha frase se convirtió en uno de los leitmotiv del Vaticano, liderado por Jorge Bergoglio.

“La función de la Iglesia debe ser desde ahí. Lo cual no quiere decir que no dé su opinión también en problemas generales o más políticos o económicos, que hay una doctrina social de la Iglesia que puede hablar de eso. Pero sin meterse en partidismo, ¿no? Y que no le tenga miedo a las persecuciones cuando las hay o al estar medio mal con un gobierno, porque uno no lo alaba suficientemente”.

"No tengo sueldo. Pero a mí eso no me preocupa porque puedo comer gratis. En general mi modo de vida es bastante modesto, el de un empleado de nivel medio".

"Mal ateo o buen ateo, hay que ser buena persona. Es verdad que el escándalo de los malos cristianos hace tanto daño".

"Siempre los Papas fueron universales. A mí me gusta subrayarlo por lo que le dije al principio del Evangelio: 'todos, todos, todos', o sea, acá no se excluye a nadie, después arreglamos adentro, pero todos".

"El Vaticano no se salva de los pecados y vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos límites y caemos a veces en las mismas cosas. Hay que ir limpiando. El trabajo es ir limpiando, limpiando, limpiando".

Pobreza: "Los curas y las monjas tenemos que ser coherentes con la pobreza"

"Cómo me gustaría una Iglesia pobre, para los pobres", tres días después de haber sido elegido el primer Papa latinoamericano entre los 266 pontífices de la historia de la Iglesia.

"Cuando nos hagan la pregunta de por qué sufren los niños, que nuestra respuesta sea o el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas".

"Cuando una familia no tiene ni para comer porque tiene que pagar el préstamo a los usureros, eso no es cristiano, es inhumano", sentenció el Sumo Pontífice en el marco de una audiencia general en la Plaza de San Pedro en Roma.

“En este mundo en que las riquezas hacen tanto daño, los curas y las monjas tenemos que ser coherentes con la pobreza. Cuando vemos que el primer interés de una institución parroquial o educativa es el dinero, esto es una gran incoherencia”.

"En casa se respetó mucho a las personas necesitadas. Después estaba esa costumbre italiana, en la cena o el día de Navidad, dejar una silla vacía por si venía algún pobre".

"Cuando salí elegido como Papa, tuve los dos tercios, y siguieron los votos, se acercó el cardenal Hummes y me dijo: 'no te olvides de los pobres'. Y ahí vino el nombre Francisco".

Pederastia en la Iglesia Católica: "Creo que debemos ser muy fuertes: con los chicos no se juega"

"Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, pero no en comparación con la totalidad, y pedir perdón por el daño que han hecho los abusos sexuales cometidos a los niños".

“No vamos a dar un paso atrás en lo que refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes: con los chicos no se juega”.

“No puedo empezar sin pedir perdón una vez más. Nunca alcanzarán nuestras palabras de arrepentimiento y consuelo para las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Hemos pecado gravemente, miles de vidas han sido arruinadas por quienes debían cuidarlas y tutelarlas. Jamás será suficiente lo que hagamos para intentar reparar el daño que hemos causado”.

“¿Qué cómo lo estoy viviendo? Con gran dolor, con grandísimo dolor. Pero, la verdad es la verdad y no se puede esconder”, reconoció el Papa Francisco con relación a los casos de pederastia en Granada, España.

"Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas sufridos y también mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante mucho tiempo para ponerlos en el centro de las preocupaciones".

"Los porcentajes que hay según las estadísticas universales, parte de Naciones Unidas, Unicef, etc; surge que alrededor de entre el 40% y el 42% de los abusos son en la casa y en el barrio, y esos siguen con la modalidad antigua de taparlo, los tíos, los abuelos, los vecinos. Después en los clubes, después en las escuelas, y al final en la Iglesia Católica, los sacerdotes católicos, que son 3%, puede decir que es poco. No, no es poco, porque proporcionalmente los sacerdotes católicos son pocos respecto a los demás, un 3% pesa mucho más que el 40% del otro, o pesa mucho".

"Hasta el escándalo de Boston, estas cosas se tapaban porque era lo habitual, lo que hace todavía la familia, en general se tapa. Y a este cura se lo castigaba, se lo cambiaba de lugar. Cuando estalló lo de Boston, allí se empezó a tomar conciencia y la Iglesia empezó a decir: 'No, ni uno solo'. Estamos trabajando en eso continuamente, las denuncias son grandes".

"A mí me gusta escuchar los casos de abusos cuando viajo, empezó Benedicto con esto. Cuando viajo escucho a la gente abusada y escucho cosas horribles, y todo tapado. Crueldades, destrucciones, es una cosa muy grave, no podemos darnos el lujo de taparlo en la Iglesia, y ayudar a que se destape en la medida de lo prudente en los otros lugares".

"Uno busca a veces que sean hechos concretos en el momento. Por ejemplo, si yo hubiera ahorcado a cien curas en la plaza de San Pedro, abusadores, qué bien, ya hay un hecho concreto. Hubiera ocupado espacio. Y mi interés no es ocupar espacio, sino iniciar procesos sanadores que se metan en la cosa. Las cosas concretas de la cumbre fueron iniciar procesos".

"Me permito decir que he percibido un poco una expectativa inflada. Hace falta desinflar las expectativas a estos puntos de los que yo hablo. Porque el problema de los abusos continuará: es un problema humano que se da en todos lados".

Guerra: "La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas"

“A la luz de los trágicos acontecimientos de los últimos días, insto a todas las partes interesadas y a los que tienen responsabilidades políticas a nivel local e internacional, a profundizar sus oraciones y no escatimar esfuerzos para poner fin a todas las hostilidades para seguir el camino de la paz”.

“Desde el siglo pasado, nuestra familia humana ha padecido tres tragedias masivas. La primera, conocida ampliamente como el primer genocidio del siglo XX”, refirió el jefe del Vaticano sobre la matanza en Armenia.

“No hay jamás lugar para la barbarie bélica. Menos aún cuando la contienda adquiere uno de los rostros más injustos: el de las supuestas 'guerras preventivas'. La historia reciente nos dio ejemplos, incluso, de 'guerras manipuladas', en las que se crearon falsos pretextos y se manipularon evidencias para justificar ataques a otros países”.

“Es importante recordar que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales sino en sus deformaciones: la guerra en Ucrania nos llevó a reflexionar nuevamente sobre esto, ante las posturas de algunos hermanos que buscaban justificaciones a actos de odio y pura violencia”.

“Estamos en este lugar, israelíes y palestinos, judíos, cristianos y musulmanes, para ofrecer nuestra oración de paz, por Tierra Santa y por todos sus habitantes”.

"Hace años que estoy diciendo: 'estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos'. Siria hace trece años que está en guerra. Yemen, hace diez años o más que está en guerra. Los rohingya en Myanmar están gitaneando hace años. En África no hablemos. En Ruanda por ejemplo, en Goma en el norte del Congo. Hay guerra por todos lados".

"Nunca se dejó de pelear desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. No se dejó de pelear hasta ahora. Estamos en un siglo de guerras, desde el 14 hasta hoy estamos en una guerra mundial".

"No sé hasta dónde llegará esto, pero ciertamente ya está todo el universo en guerra. Perdemos la memoria".

"Hoy día la industria que más produce es la de las armas, nos guste o no nos guste. Por todos lados, la fabricación de armas es como la gran industria y después, cuando un imperio se siente débil, necesita una guerra para sobrevivir y una guerra también para vender sus armas y probar armas nuevas. La guerra sirve para probar las armas".

Divorcio: "Hoy día acompañar las nuevas uniones"

"El llamado de Jesús es para todos, la Iglesia es universal en ese aspecto. Y nadie puede decir: 'éste es pecador, yo no'".

"Hoy día acompañar las nuevas uniones, es un derecho que tienen los cristianos y un deber de la Iglesia. No se puede decir: 'está divorciado, listo, en la lista para el infierno'. No, es un hijo de Dios, una hija de Dios que está en camino, no puedo juzgar de afuera".

"Una persona separada, vuelta a casar, quizás es víctima de una cultura, de un modo de pensar, de una superficialidad cultural, incluso dentro de la Iglesia. Por eso hoy día estamos insistiendo en la formación de un catecumenado para preparar el matrimonio y para después. Cuando dicen 'para siempre' a veces no tiene idea qué es para siempre, y al año están separados".

Ideología de género y el rol de la mujer en la Iglesia Católica: "La uniformidad es la cosa menos humana que hay"

"Una cosa muy peligrosa hoy día es la ideología de género, que de todas las colonizaciones ideológicas que están pasando, a mi juicio la peor. Porque te despotencializa las diferencias y te va llevando a que no haya diferencias, cuando lo más rico es la contraposición de las diferencias que te hace progresar".

"La ideología de género es nefasta. No las personas que de alguna manera están dentro de otra cosa, pero la ideología que simplifica, unifica, quita las diferencia".

"La uniformidad es la cosa menos humana que hay, una de las cosas que a las personas humanas, hombres y mujeres, nos distingue es la creatividad y la libertad".

"Todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un machismo con faldas".

"Hay muchas más mujeres trabajando en el Vaticano. Y es necesario eso".

"Un cura que no sabe trabajar con las mujeres le falta algo, no está maduro".

"En el Vaticano era muy machista todo, pero es parte de la cultura, no es culpa de nadie. Siempre se hizo así. Ahora están trabajando más".

"Una dimensión que no tenga feminidad en la Iglesia hace que la Iglesia no sea Iglesia".

"Los empresarios tienen miedo de que las empleadas queden embarazadas, en eso piensan cuando tienen que contratarlas porque 'cuando una mujer empieza a engordar, es mejor que la despidas'. Tenemos que luchar contra eso".

"Sufro si las veo como servidumbre", reflexionó el Papa Francisco sobre el papel de las mujeres en la Iglesia en el contexto de la convención por los 25 años de la carta apostólica “Mulieris Dignitatem”.

Los inmigrantes: "Solo una cultura social y política que incluya la hospitalidad gratuita puede tener futuro"

"Las tres personas a las que se debe una atención especial: la viuda, el huérfano y el migrante".

"La acogida (una de las citas de la Encíclica) es una expresión de amor, de ese dinamismo de apertura que nos impulsa a prestar atención al otro, a buscar lo mejor para su vida".

"Los nacionalismos cerrados manifiestan en última instancia esta incapacidad de gratuidad, la errónea convicción de poder desarrollarse al margen de la ruina de los demás y de que cerrándose a los demás estarán más protegidos".

"El inmigrante es visto como un usurpador que nada ofrece. Así, pensamos ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incluya la hospitalidad gratuita puede tener futuro".

"El solo recibir a los inmigrantes y dejarlos en la calle es horrible, es una falta de respeto enorme", dijo sobre la política de la Unión Europea (UE) respecto a los inmigrantes.

"Europa se olvidó de que sus hijos se fueron a América del Sur, y también nos olvidamos de que Europa está hecha de inmigrantes".

La Argentina y el peronismo: "A los jóvenes les digo que no se sectaricen"

"No tengo idea porqué me califican como peronista, quizás por ciertas propuestas sociales, pero me podrían decir socialista".

"Como obispo me tocó acompañar a una de las hermanas de Evita, la última que murió, la esposa de Bertolini, que venía a confesarse conmigo, una mujer buena. Se me licuó ese antiperonismo y pude dialogar con gente peronista bien, gente sana, como había radicales sanos".

"Mi abuelo era radical del 90. Su amistad con los radicales era por Elpidio González, y nuestra familia heredó siempre ese ser radical. Cuando empezó el movimiento peronista, fueron antiperonistas tremendos".

"El peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino y que convocó a mucha gente con proyectos de justicia social en un momento político".

"Mi familia ciertamente era antiperonista y yo tuve que tratar con toda la gente y cambiar un poco la perspectiva. Incluso historias más domésticas que me contó la señora de Bertolini, a mí me abrieron los ojos de la crueldad de lo que fue también la persecución de la Revolución Libertadora, es la verdad".

"Creo que el peronismo fue un movimiento que se estructuró en un partido político, que quiso responder al liberalismo en cuestión, y recuperar de alguna manera el yrigoyenismo, o sea, el radicalismo auténtico".

"No podemos entender el peronismo sin estudiar el papel social del radicalismo".

"A los jóvenes les digo que no se sectaricen. Cuando un joven se sectariza, se estancó en una secta, aunque no sea una secta, pero una actitud sectaria. Y ahí vienen las locuras que hacen a veces, como en este posible caso (el atentado a Cristina Kirchner). Que no se sectaricen, por favor, los jóvenes".

"Nosotros no ayudemos a los jóvenes a idealizar. Por ejemplo, hay movimientos católicos donde a los jóvenes los sectarizan, algunas congregaciones nuevas fundadas en Argentina, que forman seminaristas sectarios, cerrados. Tuvimos que disolver tres congregaciones nuevas en la Argentina por esta mentalidad sectaria, cerrada, que en el fondo hay una presunción de salvadores de la patria".

"Me duele mucho la contradicción, a veces legal. Un país que nació de alguna manera federal, y que tiene federación porque las provincias tienen sus constituciones propias y que a veces ha sido sometido a disposiciones totalmente unitarias, como que no terminamos de crecer en un federalismo sano y armónico".

"Creo que tenemos que animarnos a fomentar el sano federalismo, que no es sólo de provincias, intendencias de una misma provincia. Que cada uno sea responsable de su desarrollo en armonía, eso nos falta".

"En este momento yo diría: traten de armonizar, por favor. Hay algo que se nos cuelga a los argentinos como actitud: 'No sé de qué se trata, pero estoy en contra'".

"Es riesgoso lo que voy a decir, pero creo que Argentina está más desarmónica hoy que cuando me ordené cura. Estos cincuenta años no ayudaron, es verdad que hubo una dictadura militar, desaparecidos, hubo gente tirada desde los aviones, hubo de todo, guerrillas, de todo. Y eso ayudó a la desarmonía".

"Los argentinos tenemos eso: empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura, no sé, al menos yo la tengo, de dejar a la mitad. Y como que ya nos damos por vencidos antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo. Sea en lo positivo o en lo negativo. Nos cuesta terminar el perfil de las cosas".

"En Argentina fueron más de 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura. Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasó; el derecho a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres. En Argentina se sigue haciendo. Es un derecho no sólo de la familia, de la sociedad. Una sociedad no puede sonreír al futuro, teniendo a sus muertos escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido".

“Argentina, en este momento no hago política, leo los datos. Tienen un nivel de inflación impresionante. En el 55 cuando terminé la escuela secundaria, el nivel de pobreza de Argentina era del 5%. Hoy está en el 52%, creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

"No hay ningún mensaje en no ir a Argentina, para nada. Simplemente estaba planeado ir en el 2017 y está ahí en sala de espera, pero no hay mensaje. Después hubo prioridades. Me gustaría ir si es posible, pero la programación de los viajes depende un poco del ambiente mundial".

"Quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, educado por el pueblo argentino, con su riqueza y sus contradicciones, heredé todo, hijo de inmigrantes, pero argentino de alma y toda mi educación en la escuela pública, toda menos 6º grado, que fue cuando mamá, después del último parto, quedó mal y tuvo que estar en cama mucho tiempo. Entonces a los tres mayores nos pusieron en un internado salesiano un año".

"Toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mis padres, a mi familia migrante que se enraizó incluso políticamente en la sociedad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina. Es mi patria".

MB/ ds