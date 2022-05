El Papa Francisco, sobre los migrantes y refugiados: “Nadie debe ser excluido”

"¡Nadie debe ser excluido!" son las palabras del Papa Francisco que encabezan la edición del L´Osservatore Romano de esta semana y que se corresponden a su mensaje para la Jornada mundial del migrante y refugiado. En la misma, que es publicada íntegramente a doble página central con esta edición del periódico vaticano en lengua española, el Papa invita a construir juntos un futuro de justicia y de fraternidad.

En la portada de esta edición semanal, se destaca también la reciente confirmación del viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá a finales de julio. “Aceptando la invitación de las autoridades civiles y eclesiales y de las comunidades indígenas, el Santo Padre Francisco realizará un Viaje Apostólico a Canadá del 24 al 30 de julio, visitando las ciudades de Edmonton, Quebec e Iqaluit”. Así lo dio a conocer el 13 de mayo el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisando que el programa del viaje y otros detalles serán anunciados en las próximas semanas.

Francisco visitará también la localidad de Iqaluit, en el extremo norte del país, no lejos del Océano Ártico, que cuenta con el mayor número de Inuit de Canadá (unos 3.900). El Papa Francisco fue invitado personalmente por los delegados Inuit a visitar el norte del país durante su encuentro a finales de marzo en el Vaticano.

El Papa Francisco sufre de problemas de rodillas.

Esperando la “peregrinación de paz” que el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y primado de la comunión anglicana, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace, realizarán a Sudán del Sur del 5 al 7 de julio, los tres han enviado un mensaje conjunto de felicitaciones pascuales a los líderes políticos del país africano.

Después de los navideños de los años pasados y del enviado el pasado julio por los diez años de la independencia de la joven nación, este mensaje es fruto del histórico encuentro de los líderes políticos y religiosos en Sudán del Sur con el Papa Francisco, que tuvo lugar el 10 y 11 de abril de 2019 en el Vaticano con la participación del mismo Welby y del entonces moderador de la Iglesia de Escocia, John Chalmers. En esa ocasión el Pontífice realizó un gesto altamente simbólico para invocar el compromiso de los presentes en la consolidación del proceso de paz en Sudán del Sur, besando los pies al presidente y a los vicepresidentes designados.

Publicamos el mensaje para la Santa Pascua, del sábado 7 de mayo. El mensaje conjunto que se destaca también en la primera página del L´Osservatore Romano de esta semana es el siguiente: “A SUS EXCELENCIAS LOS LÍDERES POLÍTICOS DE SUDÁN DEL SUR. Excelencias. En este tiempo pascual os escribimos para compartir con vosotros nuestra alegría mientras celebramos la resurrección de Jesucristo, el cual nos muestra que un nuevo camino es posible: un camino de perdón y de libertad, que nos consiente ver con humildad a Dios en los otros, incluso en nuestros enemigos. Este camino conduce a una nueva vida, tanto para nosotros como personas, como para aquellos que guiamos. Es nuestra oración que podáis abrazar de nuevo este camino, para discernir nuevos caminos en medio de los desafíos y las luchas de este tiempo. Rezamos también para que vuestro pueblo experimente la esperanza de la Pascua a través de vuestra guía. En previsión de nuestra peregrinación de paz de este verano, esperamos con placer visitar vuestro gran país”.

“Construir el futuro con los migrantes y los refugiados”: este es el tema de la 108a Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que se celebra el 25 de septiembre. Para la ocasión, la mañana del 12 de mayo se hizo público el mensaje del Papa Francisco, que se publica con esta edición. El Sumo Pontífice expresó: “Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su Reino, porque sin ellos no sería el Reino que Dios quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. Me gusta ver este enfoque del fenómeno migratorio en una visión profética de Isaías, en la que los extranjeros no figuran como invasores y destructores, sino como trabajadores bien dispuestos que reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén abierta a todos los pueblos (cf. Is 60,10-11)".

La guerra en Ucrania obligó a miles de personas a abandonar sus hogares y huir a otros países,

En la misma profecía, la llegada de los extranjeros se presenta como fuente de enriquecimiento: «Se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti» (60,5). De hecho, la historia nos enseña que la aportación de los migrantes y refugiados ha sido fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras sociedades. Y lo sigue siendo también hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Pero esta aportación podría ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un enorme potencial, pronto a manifestarse, si se le ofrece la oportunidad.

Como es habitual, se publican en forma completa y oficial las dos homilías y mensajes semanales tradicionales del Papa Francisco: El Ángelus dominical y la Catequesis de los miércoles de audiencia general.

«Frente a la locura de la guerra, sigamos, por favor, rezando cada día el Rosario por la paz. Y recemos por los responsables de las Naciones, para que no pierdan “el olfato de la gente”, que quiere la paz y sabe bien que las armas no la traen, nunca». El nuevo sentido llamamiento del Papa, en particular por el «pueblo ucraniano», resonó en la plaza de San Pedro al finalizar el Regina Coeli recitado desde la ventana del estudio privado del Palacio apostólico vaticano a medio día del 8 de mayo. Anteriormente, comentando el Evangelio dominical, Francisco habló del buen pastor, deteniéndose en los verbos escuchar, conocer y seguir.

«Una parte importante de la vocación» de los abuelos «es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad»: lo subrayó el Papa Francisco en la audiencia la mañana del miércoles 11 de mayo. Prosiguiendo en la plaza de San Pedro las catequesis sobre el valor de la vejez, el Pontífice se inspiró para la reflexión de esta semana en la figura de la heroína bíblica Judit.