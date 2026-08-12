Economía argentina: advierten por la falta de crédito y los efectos de la apertura

El acceso al crédito a tasas razonables aparece como uno de los principales obstáculos para las Pymes durante la transición del modelo económico. En Ronda de Economistas, por +Perfil, Leonardo Alberto y Federico Glustein analizaron el impacto del financiamiento, la apertura económica y los cambios que enfrenta la industria.

Durante el programa conducido por Fernando Meaños, Alberto puso el foco en el costo del crédito y la dificultad de las empresas para financiar inversiones. Glustein, en tanto, advirtió sobre los efectos de la competencia internacional, la dolarización de carteras y la falta de mecanismos de contención durante el cambio de modelo productivo.

Leonardo Alberto cuestionó el costo del crédito para las Pymes

El economista y contador Leonardo Alberto señaló que las empresas cuentan actualmente con una herramienta limitada para atravesar la transición: el financiamiento. Según planteó, el problema está especialmente relacionado con las tasas de interés que enfrentan Pymes, personas físicas y quienes buscan acceder a créditos hipotecarios.

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Alberto hizo referencia a la discusión reciente sobre el costo de financiamiento de una billetera virtual y sostuvo que algunos niveles de tasas fueron considerados de usura. Para el economista, las condiciones actuales dificultan la posibilidad de asumir y cancelar nuevas obligaciones.

"Si no pensamos en otorgar créditos a tasas razonables", advirtió Alberto, las empresas seguirán enfrentando un escenario complejo. En particular, cuestionó que algunas entidades continúen ofreciendo tasas como si la inflación estuviera en niveles mucho más elevados.

El economista también señaló una particularidad histórica de la economía argentina: las empresas suelen utilizar más capital propio para financiar inversiones que recursos provenientes del sistema financiero.

Por qué el financiamiento propio ya no alcanza

Alberto explicó que el financiamiento con recursos propios es especialmente relevante para las Pymes, pero sostuvo que actualmente esa alternativa también está limitada por la situación de las empresas.

"Hoy por hoy, esa caja está apretada, en general, para la mayoría de las Pymes", afirmó. A su vez, señaló que la falta de crédito también limita a los emprendedores que buscan desarrollar nuevas actividades productivas.

En ese sentido, consideró que el acceso a financiamiento caro representa un obstáculo para quienes buscan instalar una nueva industria. La falta de crédito no solo afecta a las empresas existentes, sino también la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos.

Leonardo Alberto cuestionó la competencia con los gigantes asiáticos

Alberto también analizó el impacto de la apertura económica sobre la industria argentina. Según planteó, el modelo apunta hacia sectores con mayor productividad, mientras que la industria local enfrenta dificultades para competir con economías que cuentan con una escala mucho mayor.

"¿En qué país la industria puede ser competitiva frente, por ejemplo, a los gigantes asiáticos en este momento?", planteó el economista. A su entender, la economía de escala representa una dificultad que Argentina no puede resolver en el corto plazo.

Su planteo se centró en el desafío de sostener una actividad industrial competitiva mientras avanza la apertura de la economía. El interrogante es cómo pueden adaptarse las empresas locales frente a competidores internacionales de mayor escala.

Federico Glustein advirtió por los efectos de la apertura económica

El economista Federico Glustein sostuvo que la apertura económica es un proceso que difícilmente pueda revertirse. A su entender, la mayor competencia internacional genera necesariamente sectores beneficiados y otros que quedan en una posición más vulnerable.

"La competencia económica internacional, que trae vencedores y perdedores", sostuvo Glustein al analizar el nuevo escenario. También recordó que la economía argentina históricamente tuvo un nivel elevado de protección frente al exterior.

Sin embargo, el economista advirtió que el cambio de modelo puede generar nuevos desequilibrios. Entre ellos, mencionó una mayor dolarización de carteras frente a la proximidad de una elección que consideró trascendental.

"Todos vamos a empezar a ahorrar en dólares", afirmó Glustein. Según su análisis, ese comportamiento puede alcanzar tanto a las personas que ahorran como a los agentes productivos.

El crédito informal y el desacople de la economía real

Glustein también señaló una diferencia creciente entre el funcionamiento del sistema financiero y las necesidades de la economía real. Según planteó, empresas y personas recurren cada vez más a billeteras virtuales y neobancos para financiarse.

Cuando esas alternativas dejan de estar disponibles, el economista sostuvo que algunos actores terminan recurriendo a mecanismos informales de financiamiento. "Cuando ya no tienen alcance van al prestamista de la vuelta, al usurero real", afirmó.

Para Glustein, este escenario se vincula además con los niveles de morosidad y con las dificultades que atraviesan los sectores productivos para acceder a financiamiento formal.

El cambio de modelo productivo y el desafío de la transición

Glustein consideró que modificar el modelo productivo no es necesariamente negativo y mencionó los casos de Perú, Chile y Estonia como ejemplos de países que atravesaron transformaciones de sus estructuras productivas.

El problema, según su planteo, está en el período que transcurre hasta que las nuevas inversiones logran consolidarse. "Mientras tanto, hasta que se terminan de consolidar las inversiones, son 5 o 10 años y vos tenés que tener un dique de contención", sostuvo.

Para el economista, ese mecanismo de contención resulta clave durante una transición económica. En su análisis, la ausencia de ese respaldo puede profundizar las consecuencias sobre quienes quedan expuestos durante el proceso de cambio.

Glustein resumió la tensión entre el diseño teórico del programa económico y sus consecuencias sobre la actividad productiva al señalar que existe un choque entre el modelo y las restricciones de la economía real.