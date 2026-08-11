YPF vendió su participación en Metrogas a Edenor por US$ 780 millones: la estrategia detrás del negocio energético

YPF concretó la venta de su participación en Metrogas a Edenor por USD 780 millones, una operación que, según explicó el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en contacto con Canal E, forma parte de una estrategia de la petrolera para desprenderse de activos y concentrar sus inversiones en Vaca Muerta.

“La estrategia de YPF de deshacerse de activos es para poder concentrar sus inversiones en el desarrollo específicamente de Vaca Muerta”, explicó Ariel Maciel. En ese sentido, señaló que la petrolera busca dejar de tener presencia en toda la cadena de distribución y focalizar sus recursos en el desarrollo de petróleo y gas en Neuquén.

YPF concretó la venta de Metrogas

Asimismo, destacó que Edenor aparecía como uno de los principales interesados en adquirir las acciones de YPF en Metrogas. “José Luis Manzano ayer dio el paso definitivo para quedarse con una parte estratégica en los negocios”, sostuvo, en referencia al mercado de servicios públicos y a la llegada a los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según Maciel, la operación se produce en un contexto de transformación del mercado energético argentino: “El gobierno libertario decidió liberar los precios, donde decidió que el mercado empezara a autorregularse, y que se retire el estado de los subsidios”.

También repasó el perfil empresarial de Manzano y sus vínculos políticos. “Manzano, que es importante señalarlo, tiene buen vínculo con Javier Milei”, afirmó. Y agregó: “Es un empresario que realmente es muy hábil para los negocios, y que tiene un expertise en el manejo de la política realmente muy fuerte”.

Los empresarios apuntan al AMBA

El periodista explicó que el grupo empresario que encabezan Manzano y otros socios apunta a ampliar su presencia en el mercado de servicios públicos del AMBA. “La idea es, justamente, llegar y tener presencia con sus propias empresas en todo lo que es el AMBA, todo lo que es el circuito más grande de servicios públicos de la Argentina”, sostuvo.

En ese marco, Edenor analiza nuevas oportunidades vinculadas con la movilidad eléctrica. “Edenor está evaluando la posibilidad del desarrollo de lo que son los cargadores eléctricos para los autos eléctricos”, explicó.